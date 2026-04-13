Szoboszlai Dominik: Kedden készen állok „meghalni” a pályán

Kifejezetten optimistán indult a hét a Liverpoolnál, köszönhetően a hétvégi bajnoki győzelemnek (a Premier League címvédője a Fulhamet verte meg hazai pályán 2–0-ra), illetve annak, hogy a PSG elleni BL-visszavágó előtt még az orvosi stáb is jó hírekkel szolgált Arne Slot számára. A menedzser ugyanis váratlan szereplőt kapott a nagy meccs előtti utolsó edzésre, a szombaton húzódás miatt kényszerből lecserélt Curtis Jonest, így az idényben az a ritkán előforduló helyzet állt elő, hogy a Liverpool nem veszített el egyetlen játékost sem sérülés miatt egy fontos meccs előtt.

Márpedig a PSG elleni visszavágó az idény egyik, ha nem a legfontosabb mérkőzése lesz, tekintve, hogy már csak a Bajnokok Ligájában van esélye a csapatnak felemelnie a serleget a magasba. A feladat persze pokoli nehéznek ígérkezik, és nem elsősorban azért, mert történetük során a „vörösök” eddig csak kétszer tudtak ledolgozni legalább kétgólos hátrányt egy európai párharc első köre után (1991-ben az Auxerre ellen az UEFA-kupában, illetve 2019-ben a Barcelonával szemben a BL-ben), hanem mert a francia gárda továbbra is a kontinens fölé tornyosodik, még ha nem is olyan egyértelműen, mint az eggyel korábbi idényben.

A Liverpool egyik legfőbb fegyvere és bizadalma Szoboszlai Dominik – nem véletlen, hogy a Mersey-partiak a magyar válogatott csapatkapitányát delegálták a negyeddöntő visszavágóját felvezető sajtótájékoztatóra. Lapunk kérdésére, miszerint visszatekintve a pályafutására, a kétmérkőzéses párharcok közül melyik fordítást tekinti a legnagyobbnak, és ha sikerülne kiütni a PSG-t, az lenne-e a legnagyobb, Szoboszlai a következőt válaszolta: „Hogy az lesz-e a legnagyobb pillanat pályafutásom során, ha kiejtjük a PSG-t? Valószínűleg karrierem egyik legemlékezetesebb fordítása lenne, főleg a Liverpoollal, hiszen a BL címvédője ellen készülünk, a torna negyeddöntőjében, nulla kettőről. Ami a korábbi nagy fordításokat illeti, nem egy kétmeccses párharcot említenék, hanem egy válogatottmeccset, azt, amikor 2020-ban kijutottunk az Európa-bajnokságra Izland ellen. A 85. percben még hátrányban voltunk, és végül kettő egyre nyertünk.”

A magyar légiós azt is elmondta, hogy bízik önmagában, és bízik a Liverpoolban a keddi mérkőzést megelőzően.

„Töretlenül hiszek a sikerben, mert tudom, mire képes a csapat, ismerem a játékosainkat és a mentalitásunkat – fogalmazott Szoboszlai. – Ezt már rengetegszer bizonyítottuk, és holnap is erre lesz szükség. Kedden mindent egy lapra teszünk fel, az első perctől az utolsóig, akár százhúsz percen át harcolunk. Készen állok »meghalni« a pályán, és ezt az egész csapat nevében mondom. Nagyon akarjuk a sikert, ezért dolgozunk, és az Anfieldben bármi megtörténhet. A PSG mára egészen más lett, mint az elmúlt években volt. Klasszisok, sztárok alkotják a keretét, de már nem Messi-, Mbappé- vagy Neymar-szintű ikonok. Más típusú játékosokra építenek, más rendszerben, más futballt játszanak. Nagyon nehéz ellenük érvényesülni, de, mint mondtam, készen állunk a kihívásra.”

Kétségtelen, hogy a Liverpoolra kőkemény feladat vár, a csapat azonban most is számíthat az Anfield feltétel nélküli és teljes támogatására.

„Az Anfield ereje kedden is rengeteg számít, ahogyan azt oly sokszor megtapasztaltuk már – mondta Szoboszlai. – Mindannyian tudjuk, milyen érzés Liverpool-játékosként a szurkolóink előtt játszani, nekünk ennél nem is kell nagyobb motiváció.”

A magyar középpályás helye garantált a kezdőben, legfeljebb a pozíciója kérdéses – a liverpooli elemzők hétfőn azt tartották a legvalószínűbbnek, hogy a tízes posztot kapja meg. Szinte bizonyos az is, hogy a Fulham elleni bajnokin pihentetett Kerkez Milos visszatér a kezdőcsapatba a bal oldali védő helyére, hiába játszott egész jó mérkőzést posztriválisa, Andrew Robertson a bajnokin.

Arra is reagált a Pool középpályása, hogy a Manchester City elleni mérkőzés lefújása után volt-e nézeteltérése a liverpooli szurkolókkal: „Szeretném tisztázni, hogy ez csak valami félreértés volt köztem és a drukkerek között, semmilyen rossz szándék sem volt bennem. Tudom, mit jelentenek a szurkolók a klubnak, és mit jelent a klub a szurkolóknak. Ha félreérthetően viselkedtem, azért elnézést kérek.”

Bár az Everton elleni városi rangadó is szóba került már a sajtótájékoztatón, a „vörösök” nyolcasa azzal még nem kívánt foglalkozni: „Először a keddi meccsre koncentrálunk, azt a feladatot kell megoldanunk. Mérkőzésről mérkőzésre haladunk, szóval az Everton elleni összecsapással ezt követően foglalkozunk, ami persze fontos meccs lesz nekünk, mert derbi, és a Bajnokok Ligája-indulásért harcolunk.”

A csapat taktikájába természetesen nem avathatta be az újságírókat Szoboszlai, de annyit elárult, egészen más meccsre kell számítani, mint amilyen az odavágó volt.

„Egyértelműen másfajta mérkőzés lesz, sok mindent máshogyan fogunk csinálni, miután már láttuk, hogyan játszott a PSG az első meccsen. Mindent beleadunk, amit csak lehetséges. Mindenki tudja, mit kell tennünk, és hiszem, hogy a holnapi nagy lehetőség számunkra” – árulta el a magyar válogatott csapatkapitánya, aki elmondta, tisztában van azzal, hogy a Paris Saint-Germain a két BL-találkozó között nem játszott bajnokit (a Nantes elleni összecsapást jövő szerdán játsszák le a párizsiak), tehát több idejük volt a játékosainak készülni a visszavágóra, de elég profinak tartja magukat ahhoz, hogy ezt kezelni tudják.

Arne Slot jó hangulatban nyilatkozott a sajtó képviselőinek (Fotó: Getty Images)

Szoboszlai Dominik helyét aztán Arne Slot vette át, aki szerint sokszor megmutatták már az idényben, hogy képesek nagyszerű teljesítményt nyújtani.

„Másfél éve vagyok az edző, ez idő alatt 49 olyan mérkőzést játszottunk, amikor legalább két gólt szereztünk – mondta a Liverpool menedzsere. – Kétségtelen, nem a PSG ellen, de erős ellenfelekkel szemben is. Hiszünk benne, hogy képesek vagyunk különleges tettet végrehajtani holnap, de ahhoz különleges teljesítményre van szükség, hiszen a BL-címvédővel nézünk szembe. Nehéz feladat, de nem megoldhatatlan.”

Szó esett arról is, hogyan kell játszania a Poolnak kedden: „Meg kell találnunk az egyensúlyt, hiszen támadni akarunk, amihez kell a labda, de sok mindent el kell végezni az előtt, hogy a csapat támadásokat vezethessen – sok játékosunk remekül támad, és közben a védőfeladatát is ellátja. Mindkét csapat szereti, ha nála van a labda, legutóbb a PSG 76 százalékban birtokolta, először is ezen kell változtatnunk.”

A tréner a tavalyi párharc mérkőzéseiből nem szeretne kiindulni (akkor mindkét fél 1–0-ra nyert idegenben, majd a franciák tizenegyesekkel jutottak be a legjobb nyolc közé), mivel alaposan megváltozott a csapat kerete azóta: „Nincs sok értelme arról a két meccsről beszélni, mert öt-hat-hét poszton is más játszik, mint akkor. A tavalyi hazai mérkőzésen volt bizonyos taktikánk, de nem vagyok benne biztos, hogy az ezekkel a játékosokkal is működne, de igyekszünk ugyanúgy agresszívak lenni, és irányítani az első percről az utolsóig.”

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Kedd, 21.00: Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia)

Az első mérkőzésen: 0–2