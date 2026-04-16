Budapesti buli – Smahulya Ádám jegyzete

LEHETETLEN MEGJÓSOLNI, melyik két csapat játssza a Bajnokok Ligája-döntőt május 30-án a Puskás Arénában, pedig már csak négy együttes maradt versenyben a harminchatból. Az viszont biztos, hogy Budapesten fesztiválhangulat lesz, és felejthetetlen élménnyel gazdagodik az a 4600 semleges szurkoló, aki lesz annyira szerencsés, hogy élőben láthatja a finálét. Borsos ára van ugyan a belépőknek, de aki kifizeti a minimum 180 eurós (70 400 forintos) belépőjegyet, az egészen biztos minőségi futballt kap a pénzéért, és a világ egyik legnagyobb sporteseményén szurkolhat a helyszínen.

Nem egyszerű bejutni, a jegyekért legalább akkora harc zajlik az online térben, mint a pályán a trófeáért. A fő kérdés persze az, kik lesznek az este főszereplői. Hvicsa Kvarac­helia vagy az aranylabdás Ousmane Dembélé játékát éppúgy élmény lenne nézni, mint Harry Kane-ét, Michael Oliséét vagy Luis Díazét, izgalmas lenne látni a Puskás Arénában dirigálni Diego Simeonét, de az is érdekes lenne, ha a magyar származású Viktor Gyökeres emelhetné magasba a kupát. Persze a legszebb az lett volna, ha Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak adatik meg, de ez a lehetőség, sajnos, elúszott, mint ahogy a Real Madrid és az FC Barcelona drukkereinek is csalódniuk kellett, nem beszélve az olasz futball szerelmeseiről.

Csüggedésre nincs ok, már csak azért sem, mert szinte biztosan sporttörténelem íródik május 30-án Budapesten. Nemcsak azért, mert ez lesz az első magyarországi BL-döntő, de ötven százalék esély van rá, hogy az Arsenal vagy az Atlético esetében új győztest avatnak. Ha nem, a PSG címet védhet, a Bayern pedig hetedik alkalommal kerülhet az európai futballtrónra, amivel utolérné az örökranglistán második Milant. Egyébként egyetlen döntő megismétlődésére van még esély; 1974-ben Brüsszelben két Bayern–Atlético összecsapást is rendeztek (az első hosszabbításban 1–1 lett, a másodikat a Bayern 4–0-ra megnyerte). Ők most ismét találkozhatnak.

Párizs, London, München vagy Madrid biztosan ünnepel majd 30-án, de a legnagyobb buli biztosan Budapesten lesz. S ez a legfontosabb. Sok fontos mérkőzést rendeztek már a Puskás Arénában, ám aligha túlzás, ez lesz mind közül a legnagyobb. Bármelyik két csapat is jut majd be, reméljük, valóban felejthetetlen összecsapást rendeznek. Addig pedig élvezzük az elődöntőket, mert rendkívül izgalmasnak ígérkeznek…

