BL: PSG–Bayern München elődöntő

A labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén a címvédő Paris Saint Germain a Bayern Münchent fogadja – élőben az NSO-n!
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Paris Saint-Germain–Bayern München 5–2 – élőben az NSO-n!
Párizs, Parc des Princes. Vezeti: Sandro Schärer (svájci)
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – D. Doué, O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
Bayern München: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, A. Davies (Laimer, a szünetben) – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Luis Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: Kvarachelia (25., 56.), Joao Neves (33.), O. Dembélé (45+5. – 11-esből, 58.), ill. Kane (17. – 11-esből), Olise (41.)
