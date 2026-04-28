Vívás: ötödik a férfi párbajtőrcsapat az U23-as Eb-n

Az U23-as vívó Európa-bajnokság záró napján a férfi párbajtőrcsapat szerepelt a legjobban: ötödik lett. A Keresztes Ádám, Kovács Gergely, Pelle Domonkos, Somody Soma összeállításű egység a nyolcaddöntőben legyőzte Romániát (45:26), a negyeddöntőben kikapott az olaszoktól (35:45), a helyosztókon pedig előbb Ausztriát(45:31), aztán Svájcot (45:37) verte.

A női tőrválogatottat Badár Szonja, Polonyi Petra, Wolf Eszter, Zhou Xinyao alkotta, és az előző nap elhunyt Szlovenszky István tiszteletére gyászszalagban versenyzett. A negyeddöntőben vereséget szenvedett a csapat Olaszország ellen (27:45), a helyosztón Moldovával szemben is alulmaradt (37:45), de az utolsó meccsen nyert Németország ellen (45:38), így hetedik lett.

A Keszei Kira, Kovács Zsanett, Masa Csenge, Rácz Brigitta összetételű női kardcsapat három meccsen, három sima vereséget szenvedett: Románia (32:45), Németország (38:45), majd Ukrajna ellen (37:45) sem jutott el a 40 tusig, és a nyolcadik helyen zárt.

A magyar küldöttség öt éremmel, két ezüsttel és három bronzzal zárta az U23 Eb-t.

U23-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, CAGLIARI (OLASZORSZÁG)



Férfi párbajtőrcsapat, 18 induló. Nyolcaddöntő: Magyarország-Románia 45:26 (Keresztes +12, Somody +6, Pelle +2, Kovács -1).

Negyeddöntő: Magyarország-Olaszország 35:45 (Somody +4, Pelle -1, Keresztes -4, Kovács -9).

Az 5-8. helyért: Magyarország-Ausztria 45:31 (Kovács +7, Somody +6, Pelle +4, Keresztes -3).

Az 5. helyért: Magyarország-Svájc 45:37 (Kovács +7, Pelle +1, Keresztes 0, Somody 0).

Végeredmény: 1. , 2. , 3. Észtország, …5. Magyarország (Keresztes Ádám, Kovács Gergely, Pelle Domonkos, Somody Soma).



Női tőrcsapat, 11 induló. Nyolcaddöntő: Magyarország-Ausztria 45:33 (Wolf +10, Polonyi +1, Zhou +1).

Negyeddöntő: Magyarország-Olaszország 27:45 (Badár 0, Wolf -4, Zhou -5, Polonyi -9).

Az 5-8. helyért: Magyarország-Moldova 37:45 (Wolf +5, Badár -6, Zhou -7).

A 7. helyért: Magyarország-Németország 45:38 (Wolf +6, Badár +2, Polonyi -1).

Végeredmény: 1. , 2. , 3. Lengyelország, …7. Magyarország (Badár Szonja, Polonyi Petra, Wolf Eszter, Zhou Xinyao).



Női kardcsapat, 9 induló. Negyeddöntő: Magyarország-Románia 32:45 (Rácz +1, Keszei -2, Kovács -6, Masa -6).

Az 5-8. helyért: Magyarország-Németország 38:45 (Rácz +6, Masa -4, Keszei -9).

A 7. helyért: Magyarország-Ukrajna 37:45 (Keszei +2, Rácz +1, Masa -4, Kovács -7).

Végeredmény: 1. Olaszország, 2. Franciaország, 3. Bulgária, …8. Magyarország (Keszei Kira, Kovács Zsanett, Masa Csenge, Rácz Brigitta).

