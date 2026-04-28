Lehmann Csongor szerint a remek idénykezdés után több dobogós hely is reális lehet

A triatlonosok világbajnoki sorozatának idénynyitó versenyén 4. helyen végzett Lehmann Csongor, aki mindössze hat másodperccel maradt le a dobogóról. A Tiszaújváros sportolója a verseny történéseiről, a kiváló felkészülésről és az erre az évre betervezett feladatokról is beszélt a Nemzeti Sportrádióban Szabó Szilviának.