Közel került a bronzéremhez a Kazincbarcika a férfi röplabda Extraligában

A találkozó legjobbjaként Franco Lescay 15 pontot szerzett. A harmadik mérkőzés szombaton lesz Kazincbarcikán.

RÖPLABDA

Férfi Extraliga

A 3. helyért, 2. mérkőzés

Prestige Fitness PSE–Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (–20, –21, –22)

Kőér u., 100 néző. V: Barabás, Adler

PÉNZÜGYŐR: Balogh L. 1, Tóth K., Kispál 8, Kovács Z. 6, Altunaga 9, Szalai. Csere: Bán (liberó) Mihálovits 1, Tamási, POZZOBON 12, Herczeg 1, Székely. Edző: Weczera Csaba

VEGYÉSZ: Garan 6, Gniecki 2, MILEV 12, CZICZLAVICZ 11, LESCAY 15, Péter B. 5. 2. Csere: Kiss M. (liberó), Török S. 1, Árva. Edző: Toronyai Miklós

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:2, 5:6, 7:10, 9:13, 13:16, 15:22, 17:24. 2. játszma: 1:4, 4:4, 4:6, 7:6, 9:11, 12:12, 13:16, 17:17, 18:20, 21:24. 3. játszma: 2:5, 5:6, 7:7, 10:9, 13:15, 14:18, 16:21, 21:22, 22:24

Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Kazincbarcika javára

MESTERMÉRLEG

Weczera Csaba: – Nagyon sajnálom a mai mérkőzést, mert több játékosom sem tudta azt a formát hozni, ami elvárható lett volna. Elég gyenge volt a védekezésünk, az első két szettben pedig a támadásbefejezéseink is. A következő meccsig hátralévő napokon ezeket a hibákat igyekszünk kijavítani, és megpróbálunk Kazincbarcikán győzni.

Toronyai Miklós: – Az a mentális erő átjött az első mérkőzésből, hogy hazai pályán kétszettes hátrányból fordítottunk. Az eredmény ellenére nem volt annyira sima ez a győzelem, de amiért jöttünk, azt teljesítettük és Kazincbarcikán, hazai közönség előtt igyekszünk lezárni a párharcot.