Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

BL: PSG–Bayern 5–3

Szucsánszki Zitát elbúcsúztatták Esztergomban, ahol az FTC örülhetett a rangadó után

VARGA BALÁZS
2026.04.28. 19:39
Emily Vogel (feketében) és társai begyűjtötték a két pontot Esztergomban (Fotó: fradi.hu)
Címkék
Mol Esztergom FTC-Rail Cargo Hungaria Szucsánszki Zita női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I 22. fordulójában a Ferencváros 31–28-ra nyert Esztergomban. A mérkőzés előtt köszöntötték és búcsúztatták el a hazaiak jelenlegi, a vendégek volt játékosát, az idény végén visszavonuló Szucsánszki Zitát.
Kapcsolódó tartalom

Szucsánszki Zita: Mindent a Ferencvárosnak és a mentalitásomnak köszönhetek

Eredetileg erőnléti edzőként érkezett Esztergomba, ám az élet úgy hozta, hogy játékosként is segítenie kellett csapatát, amelynél férje, Elek Gábor a vezetőedző. A Nemzeti Sportnak azt is elmondta, miért döntött a visszavonulás mellett és hogyan alakul a jövője.

Visszavonul Szucsánszki Zita 147-szeres válogatott kézilabdázó

Az Esztergom 38 éves irányítója elmondta, „biztosra csak akkor lehet mondani, hogy vége, amikor már kidobom a cipőmet”.

A Ferencváros ellen pályára nem lépő Szucsánszki Zita az idény végén visszavonul, ennek apropóján a rangadó előtt köszöntötte és búcsúztatta őt klubja, az Esztergom, illetve volt egyesülete, az FTC kézilabda-szakosztálya, valamint két volt csapattársa, Kovacsics Anikó és Szekeres Klára, illetve korábbi edzője, Németh András. A 38 éves irányító 87-es mezszámát vissza is vonultatják Esztergomban. A találkozó után ismét vastaps közepette ünnepelték a 147-szeres válogatott kézilabdázót.

A BÚCSÚZTATÁS

A mérkőzés aztán a vendégek szája íze szerint alakult, akik végig előnyben játszottak. A hazaiak sokáig két-három gólos hátrányból követték ellenfelüket, a szünet előtt viszont a remeklő Simon Petra találatával már 11–16 állt az eredményjelzőn.

A fordulás után Ballai Anna szórta a gólokat, 15–17 lett az állás, időt is kért Jesper Jensen. Ez egyből nem hozta meg az eredményt, mivel 17–18-ra módosult az állás, ezt követően viszont zsinórban ötször talált be az FTC. A folytatásban is kapaszkodott az Esztergom, de a pontszerzésre már nem volt esélye, a Ferencváros 31–28-ra nyert, és visszavette a DVSC-től a tabella második helyét.

A MÉRKŐZÉS LEGSZEBB GÓLJAI

NŐI KÉZILABDA NB I
22. FORDULÓ
MOL ESZTERGOM–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 28–31 (11–16)
Esztergom, 950 néző. V: Bóna, Földesi
ESZTERGOM: Bukovszky – Kovács Anett 1, Majoros K., Kisfaludy, Horváth F. 3, Faragó Lea 5 (2), HAJTAI 3. Csere: Herczeg L. (kapus), VARGA EMÍLIA 6 (2), Ballai B. 1, Szmolek 1, Jacques 2, Mlinkó, Teplán 1, BALLAI A. 5. Edző: Elek Gábor
FERENCVÁROS: Böde-Bíró – Balázs B. 1, Tranborg 1, Bordás R., SIMON P. 7 (1), VOGEL 5, HÁRSFALVI 3. Csere: Janurik (kapus), Malestein 5 (4), Szeibert 1, INGSTAD 4, Klujber 4. Edző: Jesper Jensen
Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–4. 16. p.: 6–10. 27. p.: 9–14. 37. p.: 17–18. 42. p.: 17–23. 51. p.: 22–28. 57. p.: 26–29
Kiállítások: 6, ill. 2 perc
Hétméteresek: 5/4, ill. 6/5
MESTERMÉRLEG
Elek Gábor: – A Fradi végig kontrollálta a mérkőzést, és megérdemelte a győzelmet. Az első félidőben fáradt és ijedt csapat benyomását keltettük, a másodikban viszont már olyan teljesítményt nyújtottunk, amit a közönségünk is elvár.
Jesper Jensen: – Sűrű időszakon vagyunk túl, fáradtan és megfogyatkozva érkeztünk. Az első félidőben a lerohanásaink nem úgy működtek, ahogyan terveztük, a másodikban azonban stabil előnyt harcoltunk ki.

Szombaton játszották
Kisvárda Master Good SE–DVSC Schaeffler 19–31 (6–15)
Kozármisleny KA–Alba Fehérvár KC 18–31 (7–16)
Szombathelyi KKA–Moyra-Budaörs 19–23 (8–14)
Váci NKSE–Dunaújvárosi Kohász KA 41–17 (18–9)
NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC 27–40 (14–22)
Február 25-én játszották
Győri Audi ETO KC–Vasas SC 34–24 (20–13)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Győr

22

21

1

818–516

+302 

43 

  2. FTC

22

20

1

1

756–546

+210 

41 

  3. Debrecen

22

20

2

738–510

+228 

40 

  4. Esztergom

22

15

2

5

712–576

+136 

32 

  5. Vác

22

13

1

8

653–591

+62 

27 

  6. Székesfehérvár

22

12

1

9

598–570

+28 

25 

  7. Mosonmagyaróvár

22

8

2

12

587–606

–19 

18 

  8. Kisvárda

22

9

13

569–627

–58 

18 

  9. Budaörs

22

7

3

12

590–640

–50 

17 

10. Szombathely

22

7

2

13

613–686

–73 

16 

11. Vasas

22

6

3

13

588–639

–51 

15 

12. NEKA

22

6

16

560–694

–134 

12 

13. Kozármisleny

22

1

21

508–748

–240 

14. Dunaújváros

22

2

20

472–813

–341 

 

Legfrissebb hírek

Videó: Szucsánszki Zita könnyek között köszönt el a szurkolóktól

