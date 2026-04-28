Szucsánszki Zitát elbúcsúztatták Esztergomban, ahol az FTC örülhetett a rangadó után

A Ferencváros ellen pályára nem lépő Szucsánszki Zita az idény végén visszavonul, ennek apropóján a rangadó előtt köszöntötte és búcsúztatta őt klubja, az Esztergom, illetve volt egyesülete, az FTC kézilabda-szakosztálya, valamint két volt csapattársa, Kovacsics Anikó és Szekeres Klára, illetve korábbi edzője, Németh András. A 38 éves irányító 87-es mezszámát vissza is vonultatják Esztergomban. A találkozó után ismét vastaps közepette ünnepelték a 147-szeres válogatott kézilabdázót.

A BÚCSÚZTATÁS

A mérkőzés aztán a vendégek szája íze szerint alakult, akik végig előnyben játszottak. A hazaiak sokáig két-három gólos hátrányból követték ellenfelüket, a szünet előtt viszont a remeklő Simon Petra találatával már 11–16 állt az eredményjelzőn.

A fordulás után Ballai Anna szórta a gólokat, 15–17 lett az állás, időt is kért Jesper Jensen. Ez egyből nem hozta meg az eredményt, mivel 17–18-ra módosult az állás, ezt követően viszont zsinórban ötször talált be az FTC. A folytatásban is kapaszkodott az Esztergom, de a pontszerzésre már nem volt esélye, a Ferencváros 31–28-ra nyert, és visszavette a DVSC-től a tabella második helyét.

A MÉRKŐZÉS LEGSZEBB GÓLJAI

NŐI KÉZILABDA NB I

22. FORDULÓ

MOL ESZTERGOM–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 28–31 (11–16)

Esztergom, 950 néző. V: Bóna, Földesi

ESZTERGOM: Bukovszky – Kovács Anett 1, Majoros K., Kisfaludy, Horváth F. 3, Faragó Lea 5 (2), HAJTAI 3. Csere: Herczeg L. (kapus), VARGA EMÍLIA 6 (2), Ballai B. 1, Szmolek 1, Jacques 2, Mlinkó, Teplán 1, BALLAI A. 5. Edző: Elek Gábor

FERENCVÁROS: Böde-Bíró – Balázs B. 1, Tranborg 1, Bordás R., SIMON P. 7 (1), VOGEL 5, HÁRSFALVI 3. Csere: Janurik (kapus), Malestein 5 (4), Szeibert 1, INGSTAD 4, Klujber 4. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–4. 16. p.: 6–10. 27. p.: 9–14. 37. p.: 17–18. 42. p.: 17–23. 51. p.: 22–28. 57. p.: 26–29

Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 6/5

MESTERMÉRLEG

Elek Gábor: – A Fradi végig kontrollálta a mérkőzést, és megérdemelte a győzelmet. Az első félidőben fáradt és ijedt csapat benyomását keltettük, a másodikban viszont már olyan teljesítményt nyújtottunk, amit a közönségünk is elvár.

Jesper Jensen: – Sűrű időszakon vagyunk túl, fáradtan és megfogyatkozva érkeztünk. Az első félidőben a lerohanásaink nem úgy működtek, ahogyan terveztük, a másodikban azonban stabil előnyt harcoltunk ki.

Szombaton játszották

Kisvárda Master Good SE–DVSC Schaeffler 19–31 (6–15)

Kozármisleny KA–Alba Fehérvár KC 18–31 (7–16)

Szombathelyi KKA–Moyra-Budaörs 19–23 (8–14)

Váci NKSE–Dunaújvárosi Kohász KA 41–17 (18–9)

NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC 27–40 (14–22)

Február 25-én játszották

Győri Audi ETO KC–Vasas SC 34–24 (20–13)