Jégkorong-vb: keretszűkítés után 31 játékos maradt a magyar válogatottban

A magyar szövetség keddi tájékoztatása szerint Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata szerdán Dániába utazik, ahol pénteken Norvégia, szombaton pedig a házigazda ellen játszik felkészülési mérkőzést Koppenhágában.

A stáb eddig dupla kerettel dolgozott, és az együttes így játszott Lengyelország, Japán és Svájc ellen. Az eddigi mérleg: egy hosszabbításos győzelem és öt vereség.

A csapatkapitány Erdély Csanád Svájcban elszenvedett kisebb deréksérülését itthon kezelik, mielőtt a csatár a jövő héten visszatérne a kerethez, amely Bledbe utazik majd az utolsó előtti, Szlovénia elleni jövő csütörtöki találkozóra. Galló Vilmos klubjával, a KooKooval bejutott a finn élvonal döntőjébe, amely szombaton kezdődik és leghamarabb jövő hét csütörtökön, legkésőbb május 13-án, szerdán, a Kanada elleni utolsó felkészülési mérkőzés napján ér véget. Ő a finálé befejezése után csatlakozhat a válogatotthoz.

A vb-re három kapus mellett 22 mezőnyjátékos nevezhető.

„Akik most kiestek a keretből, azoktól mi is sokat kaptunk és ők is sokat kaptak a programtól, már jobb játékosok, mint a felkészülés kezdetén, ezen keresztül pedig nyertek a klubjaik és áttételesen a bajnokságaik is” – fogalmazott Majoross Gergely. – „Nekünk olyan szempontból is fontos volt az ő szerepeltetésük és fejlesztésük, hogy látnunk kell a jövőt, a válogatott hátországát, hogy kire, miben számíthatunk, hogy otthonosan mozogjanak a játékrendszerünkben és kultúránkban.”

Hozzátette: mostantól máson lesz a hangsúly, még többet foglalkoznak majd az egyénekkel is, hogy ki miként teljesíti a rászabott feladatokat.

„Még négy mérkőzésünk van arra, hogy mindent élesítsünk. Ezeket négy erős riválissal játszhatjuk, tehát a férfi nemzeti válogatott szempontjából az előttünk álló szakasz is fontos és lelkesítő” – jegyezte meg a szövetségi kapitány.

A KERET

Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19), Vay Ádám (Piráti Chomutov – Csehország)

Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Garát Zsombor (Nottingham Panthers – Nagy Britannia), Hadobás Zétény (FTC-Telekom), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur – Svájc), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok: Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo – Finnország), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit – Finnország), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Mihalik András (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (FTC-Telekom), Nemes Márton (Bentley University – Egyesült Államok), Papp Kristóf (Norfolk Admirals – Egyesült Államok), Péter Donát (Eisbären Regensburg – Németország), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Sebők Balázs (Ässät Pori – Finnország), Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo – Finnország), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)