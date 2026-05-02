Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

NB I: ETO–DVTK 4–0

A gólt ütő Galló Vilmos csapata nyerte a finn hokidöntő első felvonását

2026.05.02. 19:57
null
Galló Vilmos és társai örülhettek az első meccsen (Fotó: Imago Images)
Címkék
finn jégkorongbajnokság Tappara Galló Vilmos
A gólszerző Galló Vilmossal felálló KooKoo 4–2-re győzött a tamperei Tappara otthonában a finn élvonalbeli jégkorongdöntő első, szombati mérkőzésén.

A magyar válogatott csatár a 15. percben talált be, miután az ellenfél 37 másodperccel korábban vezetést szerzett. A KooKoo a meccs derekán 3 perc 20 másodperc alatt duplázott, a hazaiak pedig csak a hajrában tudtak szépíteni, ám a végén kaptak még egy üres kapus gólt.

Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc következő felvonása két nap múlva lesz a délkelet-finnországi Kouvolában.

 

finn jégkorongbajnokság Tappara Galló Vilmos
Legfrissebb hírek

Galló Vilmos jó formában készül az elődöntőre a finn hokiligában

Jégkorong
2026.04.14. 20:11

Galló Vilmos gólt ütött, gólpasszt adott a finn jégkorongligában

Jégkorong
2026.01.14. 20:31

Galló Vilmos és Horváth Bence gólpasszt adott a finn hokiligában

Jégkorong
2025.10.11. 18:45

Galló Vilmos góllal és gólpasszal segítette győzelemhez csapatát

Jégkorong
2025.10.08. 20:44

Galló első gólját, Sebők első gólpasszát szerezte

Jégkorong
2025.09.24. 20:21

Galló visszatér, Bálizsé a nap egyik legszebb védése

Jégkorong
2025.05.11. 10:54

Galló Vilmos: Profibbak a körülmények, mint egy éve

Jégkorong
2025.04.07. 10:38

Galló Vilmos gólt szerzett a KooKoo búcsúmeccsén

Jégkorong
2025.03.23. 09:11
Ezek is érdekelhetik