A gólt ütő Galló Vilmos csapata nyerte a finn hokidöntő első felvonását

A gólszerző Galló Vilmossal felálló KooKoo 4–2-re győzött a tamperei Tappara otthonában a finn élvonalbeli jégkorongdöntő első, szombati mérkőzésén.
A magyar válogatott csatár a 15. percben talált be, miután az ellenfél 37 másodperccel korábban vezetést szerzett. A KooKoo a meccs derekán 3 perc 20 másodperc alatt duplázott, a hazaiak pedig csak a hajrában tudtak szépíteni, ám a végén kaptak még egy üres kapus gólt.
Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc következő felvonása két nap múlva lesz a délkelet-finnországi Kouvolában.
Legfrissebb hírek
Galló első gólját, Sebők első gólpasszát szerezte
Jégkorong
2025.09.24. 20:21
Galló visszatér, Bálizsé a nap egyik legszebb védése
Jégkorong
2025.05.11. 10:54
Galló Vilmos: Profibbak a körülmények, mint egy éve
Jégkorong
2025.04.07. 10:38
Galló Vilmos gólt szerzett a KooKoo búcsúmeccsén
Jégkorong
2025.03.23. 09:11
Ezek is érdekelhetik