A Debrecen lesz a Győr ellenfele az MK-döntőben

A második játékrészt is a kisalföldiek kezdték jobban, a 36. percben már csak kettővel vezetett a DVSC. Sűrűn osztogatták a kiállításokat a játékvezetők, 38 perc alatt már a nyolcadiknál tartottak. Alicia Toublanc pedig hétnél, a francia jobbszélső a heteseket és a ziccereket is biztos kézzel értékesítette. A 42. percre visszaállt a hatgólos debreceni előny, a DVSC szurkolótábora a gólszerző Csernyánszki Liliánát éltette a tiszteletére írt rigmussal.

A hajrá felé közelítve szélsői góljaival kozmetikázott az eredményen a Mosonmagyaróvár, az 52. percben Kazai Anita értékesített ziccere után háromra olvadt a debreceni előny. Lehetett volna kettő is közte, ám Jessica Ryde a tizennegyedik védése után Petrus Mirtill nyugtatta meg fontos góllal a Lokit.

A DVSC végül 28–23-ra nyert, így öt év után ismét döntőt játszhat, az ötszörös kupagyőztesre a trófeát eddig tizenötször elhódító Győr vár a vasárnapi fináléban, míg a Mosonmagyaróvár a Ferencvárossal mérkőzik meg a bronzért.

NŐI MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA

ELŐDÖNTŐ

Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler 23–28 (13–17)

Tatabánya, 2727 néző. V: Paska, Vastag.

DVSC: RYDE – TOUBLANC 8 (6), HÁMORI 4, Jovovics 2, Tóvizi 1, Thorleifsdóttir 3, Petrus 3. Csere: Juhász Kata 1, Csernyánszki 2, Hornyák D., IVANCOK-SOLTIC 4, Vámos M., Grosch. Edző: Szilágyi Zoltán

MOSONMAGYARÓVÁR: ARENHART 1 – Falusi-Udvardi 1, Tóth G. 4, Quist 3, Wolfs 2, Stranigg 1 (1), KUKELY A. 5. Csere: Csatlós (kapusok), Tóth E., Háfra N. 1, Kazai 3, Tomova 2. Edző: Stranigg Ferenc

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–2. 12. p.: 7–7. 16. p.: 11–7. 19. p.: 11–10. 28. p.: 17–11. 37. p.: 18–16. 42. p.: 22–16. 47. p.: 23–19. 52. p.: 24–21. 57. p.: 26–22. Kiállítások: 4, ill. 14 perc. Hétméteresek: 6/6, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Szilágyi Zoltán: – Álltuk a sarat és a nehézségeink ellenére mindig túllendültünk a holtpontokon, amelyek megfordíthatták volna a mérkőzés menetét. Sajnálatos módon elég sok a sérültünk, támadásban nem vártam extra játékot, hiszen teljesen más szerkezetekkel kellett felállnunk, mint amiket korábban megszoktunk.

Stranigg Ferenc: – A DVSC jóval erősebb csapat nálunk, a mi feladatainkat jól megoldottuk, a problémát inkább abban látom, hogy előfordultak hullámvölgyeink. Koncentrációban előjöttek régebbi hibák, amiket próbálunk kijavítani – amikor ezek sikerültek, közelebb tudtunk zárkózni.

Korábban:

Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 32–28 (17–15)