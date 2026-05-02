A Debrecen lesz a Győr ellenfele az MK-döntőben
Tavaly nagy meglepetésre a számos alapemberét eltiltás miatt nélkülöző Mosonmagyaróvár a negyeddöntőben legyőzte a Debrecent a Magyar Kupában, a felek idén az elődöntőben mérték össze erejüket – a sorsolásnak köszönhetően ugyanis már korábban biztossá vált, hogy öt év után először nem Ferencváros–Győr mérkőzést rendeznek a tatabányai fináléban.
Tóth Gabriella már az első mosonmagyaróvári támadás során kiállítást harcolt ki, Bárbara Arenhart védéssel és kapusgóllal is jelentkezett, másfél perc után 2–0-ra vezetett az MKC. Három-nullás sorozattal fordítottak a debreceniek, majd fej fej mellett haladtak a csapatok, egészen a 13. percig. Tóth kiállítását hatékonyan kihasználta a DVSC, három perc múlva már néggyel vezettek Hámori Konszuéláék.
A két perc letelte után visszatért Tóth vezetésével összekapta magát a Mosonmagyaróvár, amely a döntetlenért támadhatott, ám az irányító lövését hárította Jessica Ryde. Egyenlítés helyett újra ellépett a DVSC, a korábban Mosonmagyaróváron is szerepelt Ines Ivancok-Soltic góljával a 28. percben már 17–11-re vezetett a hajdúsági együttes. A sípszóig hátralévő időben négyre csökkentette lemaradását az MKC.
A második játékrészt is a kisalföldiek kezdték jobban, a 36. percben már csak kettővel vezetett a DVSC. Sűrűn osztogatták a kiállításokat a játékvezetők, 38 perc alatt már a nyolcadiknál tartottak. Alicia Toublanc pedig hétnél, a francia jobbszélső a heteseket és a ziccereket is biztos kézzel értékesítette. A 42. percre visszaállt a hatgólos debreceni előny, a DVSC szurkolótábora a gólszerző Csernyánszki Liliánát éltette a tiszteletére írt rigmussal.
A hajrá felé közelítve szélsői góljaival kozmetikázott az eredményen a Mosonmagyaróvár, az 52. percben Kazai Anita értékesített ziccere után háromra olvadt a debreceni előny. Lehetett volna kettő is közte, ám Jessica Ryde a tizennegyedik védése után Petrus Mirtill nyugtatta meg fontos góllal a Lokit.
A DVSC végül 28–23-ra nyert, így öt év után ismét döntőt játszhat, az ötszörös kupagyőztesre a trófeát eddig tizenötször elhódító Győr vár a vasárnapi fináléban, míg a Mosonmagyaróvár a Ferencvárossal mérkőzik meg a bronzért.
NŐI MAGYAR KUPA
NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA
ELŐDÖNTŐ
Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler 23–28 (13–17)
Tatabánya, 2727 néző. V: Paska, Vastag.
DVSC: RYDE – TOUBLANC 8 (6), HÁMORI 4, Jovovics 2, Tóvizi 1, Thorleifsdóttir 3, Petrus 3. Csere: Juhász Kata 1, Csernyánszki 2, Hornyák D., IVANCOK-SOLTIC 4, Vámos M., Grosch. Edző: Szilágyi Zoltán
MOSONMAGYARÓVÁR: ARENHART 1 – Falusi-Udvardi 1, Tóth G. 4, Quist 3, Wolfs 2, Stranigg 1 (1), KUKELY A. 5. Csere: Csatlós (kapusok), Tóth E., Háfra N. 1, Kazai 3, Tomova 2. Edző: Stranigg Ferenc
Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–2. 12. p.: 7–7. 16. p.: 11–7. 19. p.: 11–10. 28. p.: 17–11. 37. p.: 18–16. 42. p.: 22–16. 47. p.: 23–19. 52. p.: 24–21. 57. p.: 26–22. Kiállítások: 4, ill. 14 perc. Hétméteresek: 6/6, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Szilágyi Zoltán: – Álltuk a sarat és a nehézségeink ellenére mindig túllendültünk a holtpontokon, amelyek megfordíthatták volna a mérkőzés menetét. Sajnálatos módon elég sok a sérültünk, támadásban nem vártam extra játékot, hiszen teljesen más szerkezetekkel kellett felállnunk, mint amiket korábban megszoktunk.
Stranigg Ferenc: – A DVSC jóval erősebb csapat nálunk, a mi feladatainkat jól megoldottuk, a problémát inkább abban látom, hogy előfordultak hullámvölgyeink. Koncentrációban előjöttek régebbi hibák, amiket próbálunk kijavítani – amikor ezek sikerültek, közelebb tudtunk zárkózni.
Korábban:
Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 32–28 (17–15)