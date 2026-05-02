Férfi kézi NB I: 25 gólos győzelmet aratott a Szeged

A Bajnokok Ligája-negyeddöntős csongrádiak csapatkapitánya, Bánhidi Bence 12 góllal, Mikler Roland tíz védéssel járult hozzá a vártnál is nagyobb különbségű sikerhez.

A PLER három találattal győzött Gyöngyösön, Sunajko Stefan és a góllövőlista harmadik helyén álló Gregor Ocvirk hét-hét, Tóth Ádám hat találattal, Bősz Dániel 15 védéssel vette ki részét a sikerből. A hevesieknél az amerikai válogatott Edwards Olivér nyolc alkalommal volt eredményes, Marczika Barnabás pedig tíz lövést védett.

A győri ETO University HT továbbra is nyeretlen idegenben, mivel 30–27-re kikapott Balatonfüreden. Urbán-Patocskai Csongor hét, Tim Rozman hat gólt lőtt a hazaiaknál, Luka Stepancic hat, Tomislav Kusan öt találattal, Pásztor Imre pedig tíz védéssel zárt a vendégeknél.

FÉRFI NB I

Balatonfüredi KSE–ETO University HT 30–27 (13–14)

HE-DO B.Braun Gyöngyös–PLER-Budapest 27–30 (13–14)

OTP Bank-Pick Szeged–Liqui Moly NEKA 42–17 (24–8)

Szeged, 1242 néző. Vezette: Hornyik, Zörgő

SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 1, Röd 4, Smárason 2, BÁNHIDI 12, Mackovsek 3, Jelinic 4. Csere: Thulin (kapus), Toto, Kalaras 2, FAZEKAS M. 2, GARCIANDIA 5, Szilágyi B. 2 (1), Frimmel 2, Nikolics, LUKÁCS K. 3. Edző: Michael Apelgren

NEKA: Mikler K. – Szücs B. 2, Kathi 2, Tóth L., Mészáros M., Gazsó 3, Bugyáki 2. Csere: Koncz (kapus), Kovács D., Kardos, KOVÁCS T. 4 (2), Balogh D. 1, Szepesi, Grünfelder, Vári 1, Török Á. 2. Edző: Sótonyi László

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–2. 6. p.: 4–2. 10. p.: 5–3. 14. p.: 9–6. 18. p.: 13–7. 23. p.: 16–7. 27. p.: 20–8. 34. p.: 25–9. 39. p.: 28–10. 43. p.: 31–11. 48. p.: 35–12. 52. p.: 37–14. 57. p.: 40–17

Kiállítások: 2, ill. 2 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Az ötödik helyezett NEKA ellen nyújtott teljesítményünkkel elégedett vagyok, külön dicséretet érdemel két fiatalunk, Fazekas Máté és Lukács Kornél erőtől duzzadó játéka.

Sótonyi László: – A Szeged erődemonstrációt tartott, a játék valamennyi elemében felülmúlt bennünket. Van bennem hiányérzet a futómennyiségünk miatt, továbbá sok ki nem kényszerített hibánk volt. Sikeres idényünket szeretnénk hazai győzelmekkel zárni.



Korábban:

ONE VESZPRÉM HC–CARBONEX-KOMLÓ 41–34 (25–18)

Veszprém, 455 néző. Vezette: Juhász D., Rontó

VESZPRÉM: Corrales – GASPER MARGUC 8, Martinovic 3, EL-DERA 5, Adel 2, Ali Zein 5, ELÍSSON 5. Csere: Appelgren (kapus), Thiagus Petrus, Cindric 2, Dodics, Pesmalbek 2, Ligetvári, Dopjera 3, MOLNÁR R. 5, Gáncs-Pető 1 (1). Edző: Xavier Pascual

KOMLÓ: Ágoston Á. – Urbán 2, VÁCZI M. 5, Borsos, Szöllősi O., JERKOVIC 7, Menyhárt 1. Csere: Farkas B. (kapus), Ács P. 1, Gulyás G. 3, Pejovics 3, Kovacsevics 4, Zennadi 1, Balogh N., Ág B. 5 (3), Varga Sz. 2. Edző: Péter Szabó Dávid

Az eredmény alakulása. 8. perc: 8–8. 13. p.: 13–8. 18. p.: 16–10. 26. p.: 23–16. 35. p.: 27–19. 42. p.: 32–23. 50. p.: 36–28. 57. p.: 39–33

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – A Komló ellen mindenkinek lehetőséget akartam adni, ez sikerült is, és nagyon örülök a hozzáállásunk miatt, úgy érzem, megtiszteltük az ellenfelünket. Mi nem akarunk beleszólni más csapatok más célokért való küzdelmébe, most is, a későbbiekben is a fair-playt tartjuk szem előtt.

Péter Szabó Dávid: – A két csapat más-más célokért küzd, mi részfeladatokat jelöltünk ki, amelyeket sikerült is végrehajtanunk. Szerintem mindkét együttes számára az volt a legfontosabb, hogy senki se sérüljön meg.