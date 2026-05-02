Bulega megállíthatatlan, rekordot állított fel a Balaton Park Circuiten

Győztesek útja – ez egy superbike-vívmány, amely lehetőséget ad a versenyzőknek, hogy rögtön a futam megnyerése után fogadják a szurkolók gratulációját. A pályáról kifelé jövet egy győzelmi sávon hajtanak végig, amelynek két oldalán a rajongók állnak, és valósággal meg vannak veszve, hogy egy pacsit kapjanak a versenyzőktől. És a motorosoknak is remek érzés, hogy már azelőtt érzik a feléjük áradó imádatot, mielőtt felállnának a dobogóra.

És Nicolo Bulegának most duplán is volt oka ünnepelni, hiszen nem „csupán” megnyert egy versenyt a Balaton Park Circuiten, hanem megnyerte sorozatban a 14. versenyét, ami rekord a sorozat történetében!

Pedig pénteken, és talán még szombat reggel is úgy tűnt, hogy csapattársa, Iker Lecuona meg tudja szorongatni. A superpole során azonban három rajthelyes büntetést kapott lassú motorozásért, és ez tulajdonképpen el is döntötte kettejük csatáját.

„Gyors volt a motorom, és én is az voltam, de a büntetés után – ami abszolút nem szokványos az esetemben – nagyon trükkös volt a felzárkózás – nyilatkozta Lecuona. – Felzárkóztam a második helyre, ám ennél több nem volt ebben. Ha a második helyről rajtolok, biztosan szorosabb lett volna, de így sem vagyok elégedetlen.”

Beluga a dobogón (Fotó: WSBK Hungary Media)

Bulega is elismerően beszélt csapattársáról, nem felejtette el megemlíteni, hogy milyen félelmetesen gyors tempót diktált a verseny második felében, ugyanakkor azt is hozzátette, találniuk kell még valamit a beállításokban vasárnapra, mert voltak olyan részei a pályának, ahol lehetett volna sokkal gyorsabb. Azért persze nem felejtett el örülni és ünnepelni sem.

„Elképesztő ez a rekord, főleg, ha belegondolok, hogy ez csak a harmadik évem a superbike-világbajnokságon – mondta Bulega. – Olasz motor, olasz versenyző, fantasztikus eredmény. Az az álmom, hogy ugyanígy folytassam és további versenyeket nyerjek. Ma nem a rekord volt a cél, hanem az újabb huszonöt pont, amely a végső cél, a világbajnoki cím irányába vezet. Nem akarok hibát elkövetni csak azért, hogy újabb rekordokat döntsek meg.”

A superbike kategórián kívül megmérette magát a supersport-vb és a női vb mezőnye is a Balaton Park Circuiten – mindannyian remek versenyeket vívtak, és élvezték a magyar szurkolók szeretetét. Vasárnap egy újabb teljes értékű versenynappal folytatódik a küzdelem a Balaton Park Circuiten.

MOTORSPORT

SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG

MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)

Superbike, 1. futam

1. Nicolo Bulega (olasz, Ducati Panigale V4R)

2. Lecuona (spanyol, Ducati Panigale V4R) 2.538 másodperc hátrány

3. Oliveira (portugál, BMW M1000 RR) 12.584 mp h.

A VASÁRNAPI PROGRAM

Superbike

11.10: superpole-futam

15.30: 2. futam

WCR

13.00: 2. futam

Supersport

14.00: 2. futam