Nagy lehetőség előtt a Tottenham: kikapott a West Ham United
BRENTFORD–WEST HAM UNITED
A kiesés elől menekülő West Ham United a hét meccs óta nyeretlen Brentfordhoz látogatott. Az első komoly helyzet a vendégek előtt adódott, Kelleher védte Pablo próbálkozását a 7. percben. Nyolc perccel később a Brentford megszerezte a vezetést, Igor Thiagóról a labda a kapufára pattant, majd a hazai támadó ment a kipattanóra, amely Konsztandinosz Mavropanoszról a saját kapujába pattant. A görög védő nem sokkal később a másik kapuba is betalált, fejesét azonban les miatt érvénytelenítette a játékvezető.
A második félidő elején büntetőhöz jutott a Brentford, Igor Thiago pedig magabiztosan a bal alsóba gurította a labdát. A kegyelemdöfést Mikkel Damsgaard vitte be, aki a 82. percben egy szép tekeréssel állította be a 3–0-s végeredményt. A Brentford így a Brightont megelőzve feljött a tabella 6. helyére, míg a West Ham maradt a 17., két pont előnyre a vasárnap pályára lépő Tottenham előtt.
NEWCASTLE UNITED–BRIGHTON
Az alsóházi Newcastle United megtréfálta az Európa-ligáért hajtó Brightont. A szarkák az első félidőben kétgólos vezetést szereztek, előbb William Osula fejelt az üres kapuba, miután Verbruggen rosszul jött ki a kapujából, aztán Dan Burn fejelt gólt egy bal oldali szögletet követően. A második félidő elején ugyan egy gyönyörű, egyérintős akció végén Jack Hinshelwood szépített, az egyenlítés már nem jött össze a vendégeknek. Sőt, a 95. percben egy védelmi hibát követően Harvey Barnes állította be a 3–1-es végeredményt.
WOLVERHAMPTON–SUNDERLAND
A Sunderland szerzett vezetést bő negyedóra után, Granit Xhaka szögletére Nordi Mukiele érkezett az ötösön belül és a kapu jobb oldalába fejelt. Nem sokkal később viszont emberhátrányba kerültek a vendégek, Daniel Ballard kapott piros lapot. A már biztos kieső Wolvesnak harminc perc kellett, hogy kihasználja emberelőnyét, Hugo Bueno sarokrúgását Santiago Bueno fejelte a kapuba. A Sunderland tíz emberrel a kaput sem találta el, a Wolverhampton viszont a győzelmet így sem tudta megszerezni. 1–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Szombat
Brentford–West Ham United 3–0 (Mavropanosz 15. – öngól, Thiago 52. – 11-esből, Damsgaard 82.)
Newcastle United–Brighton & Hove Albion 3–1 (Osula 12., Burn 24., Barnes 90+5., ill. Hinshelwood 61.)
Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1–1 (S. Bueno 54., ill. Mukiele 17.)
Kiállítva: Ballard (24. – Sunderland)
KÉSŐBB
18.30: Arsenal–Fulham (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: AFC Bournemouth–Crystal Palace
16.30: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Hétfő
16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
34
22
7
5
64–26
+38
73
|2. Manchester City
33
21
7
5
66–29
+37
70
|3. Manchester United
34
17
10
7
60–46
+14
61
|4. Liverpool
34
17
7
10
57–44
+13
58
|5. Aston Villa
34
17
7
10
47–42
+5
58
|6. Brentford
35
14
9
12
52–46
+6
51
|7. Brighton
35
13
11
11
49–42
+7
50
|8. Bournemouth
34
11
16
7
52–52
0
49
|9. Chelsea
34
13
9
12
53–45
+8
48
|10. Fulham
34
14
6
14
44–46
–2
48
|11. Everton
34
13
8
13
41–41
0
47
|12. Sunderland
35
12
11
12
37–46
–9
47
|13. Newcastle
35
13
6
16
49–51
–2
45
|14. Crystal Palace
33
11
10
12
36–39
–3
43
|15. Leeds United
35
10
13
12
47–52
–5
43
|16. Nottingham Forest
34
10
9
15
41–45
–4
39
|17. West Ham
35
9
9
17
42–61
–19
36
|18. Tottenham
34
8
10
16
43–53
–10
34
|19. Burnley
35
4
8
23
35–71
–36
20
|20. Wolverhampton
35
3
9
23
25–63
–38
18