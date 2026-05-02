Nagy lehetőség előtt a Tottenham: kikapott a West Ham United

B. A. P.
2026.05.02. 17:59
A Brentford nagy lépést tett az európai kupaindulás felé, míg a West Ham nem tudott ellépni a Spurstől (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 35. fordulójában a Sunderland hetven percet emberhátrányban játszva is elhozott egy pontot a Wolverhamptontól, a Newcastle United a Brightont, a Brentford pedig a West Ham Unitedet győzte le.

BRENTFORD–WEST HAM UNITED

A kiesés elől menekülő West Ham United a hét meccs óta nyeretlen Brentfordhoz látogatott. Az első komoly helyzet a vendégek előtt adódott, Kelleher védte Pablo próbálkozását a 7. percben. Nyolc perccel később a Brentford megszerezte a vezetést, Igor Thiagóról a labda a kapufára pattant, majd a hazai támadó ment a kipattanóra, amely Konsztandinosz Mavropanoszról a saját kapujába pattant. A görög védő nem sokkal később a másik kapuba is betalált, fejesét azonban les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

A második félidő elején büntetőhöz jutott a Brentford, Igor Thiago pedig magabiztosan a bal alsóba gurította a labdát. A kegyelemdöfést Mikkel Damsgaard vitte be, aki a 82. percben egy szép tekeréssel állította be a 3–0-s végeredményt. A Brentford így a Brightont megelőzve feljött a tabella 6. helyére, míg a West Ham maradt a 17., két pont előnyre a vasárnap pályára lépő Tottenham előtt.

NEWCASTLE UNITED–BRIGHTON

Az alsóházi Newcastle United megtréfálta az Európa-ligáért hajtó Brightont. A szarkák az első félidőben kétgólos vezetést szereztek, előbb William Osula fejelt az üres kapuba, miután Verbruggen rosszul jött ki a kapujából, aztán Dan Burn fejelt gólt egy bal oldali szögletet követően. A második félidő elején ugyan egy gyönyörű, egyérintős akció végén Jack Hinshelwood szépített, az egyenlítés már nem jött össze a vendégeknek. Sőt, a 95. percben egy védelmi hibát követően Harvey Barnes állította be a 3–1-es végeredményt.

WOLVERHAMPTON–SUNDERLAND

A Sunderland szerzett vezetést bő negyedóra után, Granit Xhaka szögletére Nordi Mukiele érkezett az ötösön belül és a kapu jobb oldalába fejelt. Nem sokkal később viszont emberhátrányba kerültek a vendégek, Daniel Ballard kapott piros lapot. A már biztos kieső Wolvesnak harminc perc kellett, hogy kihasználja emberelőnyét, Hugo Bueno sarokrúgását Santiago Bueno fejelte a kapuba. A Sunderland tíz emberrel a kaput sem találta el, a Wolverhampton viszont a győzelmet így sem tudta megszerezni. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Szombat
Brentford–West Ham United 3–0 (Mavropanosz 15. – öngól, Thiago 52. – 11-esből, Damsgaard 82.)
Newcastle United–Brighton & Hove Albion 3–1 (Osula 12., Burn 24., Barnes 90+5., ill. Hinshelwood 61.)
Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1–1 (S. Bueno 54., ill. Mukiele 17.)
Kiállítva: Ballard (24. – Sunderland)

KÉSŐBB
18.30: Arsenal–Fulham (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: AFC Bournemouth–Crystal Palace
16.30: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Hétfő
16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)

Pénteken játszották
Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Arsenal

34

22

7

5

64–26

+38 

73 

  2. Manchester City

33

21

7

5

66–29

+37 

70 

  3. Manchester United

34

17

10

7

60–46

+14 

61 

  4. Liverpool

34

17

7

10

57–44

+13 

58 

  5. Aston Villa

34

17

7

10

47–42

+5 

58 

  6. Brentford

35

14

9

12

52–46

+6 

51 

  7. Brighton 

35

13

11

11

49–42

+7 

50 

  8. Bournemouth

34

11

16

7

52–52

49 

  9. Chelsea

34

13

9

12

53–45

+8 

48 

10. Fulham

34

14

6

14

44–46

–2 

48 

11. Everton

34

13

8

13

41–41

47 

12. Sunderland

35

12

11

12

37–46

–9 

47 

13. Newcastle

35

13

6

16

49–51

–2 

45 

14. Crystal Palace

33

11

10

12

36–39

–3 

43 

15. Leeds United

35

10

13

12

47–52

–5 

43 

16. Nottingham Forest

34

10

9

15

41–45

–4 

39 

17. West Ham

35

9

9

17

42–61

–19 

36 

18. Tottenham

34

8

10

16

43–53

–10 

34 

19. Burnley

35

4

8

23

35–71

–36 

20 

20. Wolverhampton

35

3

9

23

25–63

–38 

18 

 

 

