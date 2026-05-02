Nagy lehetőség előtt a Tottenham: kikapott a West Ham United

BRENTFORD–WEST HAM UNITED

A kiesés elől menekülő West Ham United a hét meccs óta nyeretlen Brentfordhoz látogatott. Az első komoly helyzet a vendégek előtt adódott, Kelleher védte Pablo próbálkozását a 7. percben. Nyolc perccel később a Brentford megszerezte a vezetést, Igor Thiagóról a labda a kapufára pattant, majd a hazai támadó ment a kipattanóra, amely Konsztandinosz Mavropanoszról a saját kapujába pattant. A görög védő nem sokkal később a másik kapuba is betalált, fejesét azonban les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

A második félidő elején büntetőhöz jutott a Brentford, Igor Thiago pedig magabiztosan a bal alsóba gurította a labdát. A kegyelemdöfést Mikkel Damsgaard vitte be, aki a 82. percben egy szép tekeréssel állította be a 3–0-s végeredményt. A Brentford így a Brightont megelőzve feljött a tabella 6. helyére, míg a West Ham maradt a 17., két pont előnyre a vasárnap pályára lépő Tottenham előtt.

NEWCASTLE UNITED–BRIGHTON

Az alsóházi Newcastle United megtréfálta az Európa-ligáért hajtó Brightont. A szarkák az első félidőben kétgólos vezetést szereztek, előbb William Osula fejelt az üres kapuba, miután Verbruggen rosszul jött ki a kapujából, aztán Dan Burn fejelt gólt egy bal oldali szögletet követően. A második félidő elején ugyan egy gyönyörű, egyérintős akció végén Jack Hinshelwood szépített, az egyenlítés már nem jött össze a vendégeknek. Sőt, a 95. percben egy védelmi hibát követően Harvey Barnes állította be a 3–1-es végeredményt.

WOLVERHAMPTON–SUNDERLAND

A Sunderland szerzett vezetést bő negyedóra után, Granit Xhaka szögletére Nordi Mukiele érkezett az ötösön belül és a kapu jobb oldalába fejelt. Nem sokkal később viszont emberhátrányba kerültek a vendégek, Daniel Ballard kapott piros lapot. A már biztos kieső Wolvesnak harminc perc kellett, hogy kihasználja emberelőnyét, Hugo Bueno sarokrúgását Santiago Bueno fejelte a kapuba. A Sunderland tíz emberrel a kaput sem találta el, a Wolverhampton viszont a győzelmet így sem tudta megszerezni. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

Szombat

Brentford–West Ham United 3–0 (Mavropanosz 15. – öngól, Thiago 52. – 11-esből, Damsgaard 82.)

Newcastle United–Brighton & Hove Albion 3–1 (Osula 12., Burn 24., Barnes 90+5., ill. Hinshelwood 61.)

Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1–1 (S. Bueno 54., ill. Mukiele 17.)

Kiállítva: Ballard (24. – Sunderland)

KÉSŐBB

18.30: Arsenal–Fulham (Tv: Spíler1)

Vasárnap

15.00: AFC Bournemouth–Crystal Palace

16.30: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

Hétfő

16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)