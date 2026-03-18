„Ez a mérkőzés nagyon fontos volt az önbizalmunk szempontjából” – Vinícius Júnior a Manchester City kiejtése után

„Nagyon boldog vagyok, legyőztük hazai pályáján a Manchester Cityt, mindenki tudja, milyen nehéz feladat ez. 5–1-es összesítéssel jutottunk tovább, és ez egy ilyen együttes, egy Pep Guardiola-szintű edző ellen nem könnyű dolog, ezért nagyon boldog vagyok – értékelt Álvaro Arbeloa, a Real Madrid vezetőedzője. – Tudtuk, hogy a City nyomást fog gyakorolni ránk és megpróbál gólt szerezni az első tizenöt-húsz percben. És talán kicsit többet kellett volna birtokolnunk a labdát. De a tizenegyes után megváltozott a helyzet, és ez kissé megkönnyítette a dolgunkat.”

„Ez az idény legfontosabb szakasza. Most már minden mérkőzés olyan, mint egy kupadöntő, ám e klubban elvárás, hogy messzire jussunk ebben a sorozatban. Van egy elvárás, ami motivál minket, kihozza belőlünk a legjobbat. A múlt héten Federico Valverde olyan teljesítményt nyújtott, amilyet az emberek ritkán láthatnak. A visszavágón Vinícius Júnior ismét bebizonyította, hogy világklasszis játékos, két gólt szerzett és ennek köszönhetően győztünk. A két középhátvéd is kiemelkedően teljesített a két mérkőzésen. Összességében megérdemelten jutottunk tovább” – vélte Trent-Alexander Arnold.

A mérkőzés legjobbjának megválasztott Vinícius Júnior így értékelt: „Ez a mérkőzés nagyon fontos volt az önbizalmunk szempontjából, mert az idény kezdete óta sok jó meccset játszottunk, de még sohasem tudtuk annyira irányítani a játékot, mint ezen a találkozón. Nagyon kemény mérkőzés volt, egy nagyszerű csapat és egy nagyszerű edző ellen. Hosszú ideig náluk volt a labda, ám tudtuk, mit kell tennünk: dolgozni és kihasználni a lehetőségeket.”

Az első mérkőzésen a brazil támadó kihagyott egy tizenegyest, most javított. „Az igazság az, hogy azt mondtam, Fede rúgja, mert remek első mérkőzést játszott. Mondtam neki az odavágón, hogy ő rúgja, de nem akarta, én pedig kihagytam. Most is felajnálottam neki, ám azt mondta, lőjem én. Bizalmat adott nekem, ahogyan egy kapitánynak illik. ”

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

MANCHESTER CITY (angol)–REAL MADRID (spanyol) 1–2 (1–1)

Manchester, Etihad Stadion, 51 103 néző. Vezette: Turpin (francia)

MAN. CITY: Donnarumma – M. Nunes (Semenyo, 57.), Khusanov, Ruben Días (Guéhi, a szünetben), Ait-Nuri – Rodri (N. González, 74.) – Cherki, Bernardo Silva, T. Reijnders (Aké, a szünetben), Doku – Haaland (Marmus, 57.). Menedzser: Pep Guardiola

REAL MADRID: Courtois (Lunyin, a szünetben) – Alexander-Arnold (Carvajal, 83.), Rüdiger, Huijsen, Fran García – Valverde, Pitarch (M. Ángel, 74.), Tchouaméni, Arda Güler (Camavinga, 74.) – Brahim Díaz (K. Mbappé, 69.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Gólszerző: Haaland (42.), ill. Vinícius Júnior (22., 90+3. – az elsőt 11-esből)

Kiállítva: Bernardo Silva (20.)

Továbbjutott: a Real Madrid, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel