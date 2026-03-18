„Ez a mérkőzés nagyon fontos volt az önbizalmunk szempontjából” – Vinícius Júnior a Manchester City kiejtése után
„Nehéz a helyzet azután, hogy már 4–0-ra vezet az ellenfél és tíz emberrel játszol tizenegy ellen, de mindent megtettünk. Rendkívüli csapatunk és rendkívüli játékosaink vannak. A jövő fényes, ez egy kis tanulási folyamat, ám tizenegy a tizenegy ellen kellett volna játszani. De sohasem lehet tudni, talán akkor 6–0-ra veszítünk – idézte az UEFA honlapja Pep Guardiolát. – Mindent beleadtunk, ám Thibaut Courtois fantasztikus kapus, ezt már az első mérkőzésen is bebizonyította.”
A Manchester City a BL-ből való kiesése után már „csak” három trófeáért van versenyben, de egy héten belül egy másik versenysorozatban is búcsúzhat. Vasárnap Guardiola csapata az Arsenallal csap össze az angol Ligakupa döntőjében. „Hétfőn remélhetőleg felébredünk, és napsütéses napunk lesz. Ez nem döntő fontosságú, csak egy futballmeccs, megpróbálunk jó teljesítménnyel nyerni. Az eddigi legjobb angol csapattal, Európa legjobb csapatával fogunk megmérkőzni, mert nézzék meg az eredményeiket a csoportkörben: az első helyen végeztek, és az egész idényben csak három vagy négy meccset buktak. Megmérkőzünk velük, és megnézzük, hogyan állunk velük szemben.”
Jérémy Doku, a Manchester City szélsője az Amazon Prime-nak nyilatkozott: „Úgy érzem, rengeteg lehetőségünk volt, és jól játszottunk. Különösen tíz a tizenegy ellen: egy ilyen csapat ellen játszani mindig nehéz, de jól teljesítettünk. Nyilvánvalóan csalódottak vagyunk a vereség miatt. Amikor végigjátszod a mérkőzést, nem érzed úgy, hogy annyival jobbak lettek volna nálunk, ám ez a kemény realitás, mert az eredményt megnézve egyértelműnek tűnik a párharc.”
Vinícius duplázott, a Real Madrid kettős győzelemmel ment tovább a Manchester City ellen
„Nagyon boldog vagyok, legyőztük hazai pályáján a Manchester Cityt, mindenki tudja, milyen nehéz feladat ez. 5–1-es összesítéssel jutottunk tovább, és ez egy ilyen együttes, egy Pep Guardiola-szintű edző ellen nem könnyű dolog, ezért nagyon boldog vagyok – értékelt Álvaro Arbeloa, a Real Madrid vezetőedzője. – Tudtuk, hogy a City nyomást fog gyakorolni ránk és megpróbál gólt szerezni az első tizenöt-húsz percben. És talán kicsit többet kellett volna birtokolnunk a labdát. De a tizenegyes után megváltozott a helyzet, és ez kissé megkönnyítette a dolgunkat.”
„Ez az idény legfontosabb szakasza. Most már minden mérkőzés olyan, mint egy kupadöntő, ám e klubban elvárás, hogy messzire jussunk ebben a sorozatban. Van egy elvárás, ami motivál minket, kihozza belőlünk a legjobbat. A múlt héten Federico Valverde olyan teljesítményt nyújtott, amilyet az emberek ritkán láthatnak. A visszavágón Vinícius Júnior ismét bebizonyította, hogy világklasszis játékos, két gólt szerzett és ennek köszönhetően győztünk. A két középhátvéd is kiemelkedően teljesített a két mérkőzésen. Összességében megérdemelten jutottunk tovább” – vélte Trent-Alexander Arnold.
A mérkőzés legjobbjának megválasztott Vinícius Júnior így értékelt: „Ez a mérkőzés nagyon fontos volt az önbizalmunk szempontjából, mert az idény kezdete óta sok jó meccset játszottunk, de még sohasem tudtuk annyira irányítani a játékot, mint ezen a találkozón. Nagyon kemény mérkőzés volt, egy nagyszerű csapat és egy nagyszerű edző ellen. Hosszú ideig náluk volt a labda, ám tudtuk, mit kell tennünk: dolgozni és kihasználni a lehetőségeket.”
Az első mérkőzésen a brazil támadó kihagyott egy tizenegyest, most javított. „Az igazság az, hogy azt mondtam, Fede rúgja, mert remek első mérkőzést játszott. Mondtam neki az odavágón, hogy ő rúgja, de nem akarta, én pedig kihagytam. Most is felajnálottam neki, ám azt mondta, lőjem én. Bizalmat adott nekem, ahogyan egy kapitánynak illik. ”
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
MANCHESTER CITY (angol)–REAL MADRID (spanyol) 1–2 (1–1)
Manchester, Etihad Stadion, 51 103 néző. Vezette: Turpin (francia)
MAN. CITY: Donnarumma – M. Nunes (Semenyo, 57.), Khusanov, Ruben Días (Guéhi, a szünetben), Ait-Nuri – Rodri (N. González, 74.) – Cherki, Bernardo Silva, T. Reijnders (Aké, a szünetben), Doku – Haaland (Marmus, 57.). Menedzser: Pep Guardiola
REAL MADRID: Courtois (Lunyin, a szünetben) – Alexander-Arnold (Carvajal, 83.), Rüdiger, Huijsen, Fran García – Valverde, Pitarch (M. Ángel, 74.), Tchouaméni, Arda Güler (Camavinga, 74.) – Brahim Díaz (K. Mbappé, 69.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Haaland (42.), ill. Vinícius Júnior (22., 90+3. – az elsőt 11-esből)
Kiállítva: Bernardo Silva (20.)
Továbbjutott: a Real Madrid, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel