Férfi kézilabda BL: sztárparádé és döntetlen a portugál–dán csatán

2026.04.29. 22:20
A Sporting és az Aalborg 31–31-es döntetlenre végzett egymással a férfi kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén szerda este.

Mind a Sporting, mind az Aalborg óriási lehetőséget kapott azzal, hogy a negyeddöntőben elkerülte a Magdeburg, Füchse Berlin, Barca triót. Két teljesen eltérő stílusú iskola, a portugál és a dán csapott össze, ami talán a legszorosabb és legizgalmasabb párharcot ígérte a négy közül. Az első tíz perc a szerdán vendégként játszó Aalborgnak sikerült jobban, Thomas Arnoldsen és Sander Sagosen is ihletett formában kezdte a találkozót. Hozzájuk csatlakozott az első félidő hajrájában Juri Knorr és Mads Hoxer, vagyis a négy kulcsember az idény eddigi legfontosabb pillanatában nyújtott csúcsteljesítményt. Azonban a szünet előtti utolsó három gólt a Sporting szerezte, így 16–16-nál cserélhettek térfelet az együttesek.

A portugál Costa testvérek, Francisco (12 gól) és Martim (5 gól) a második félidőre emelt játéka szintjén, 23–18-ra már a Sporting vezetett. Ekkor az Aalborgnak kellett keményen küzdenie, hogy versenyben maradjon, de Hoxer és Arnoldsen állta a sarat. 29–25 után sorozatban négy dán találat következett, Arnoldsen a nyolcadik góljával egyenlített. Az utolsó öt percben már egyik csapat sem kockáztatott, Martim Costa 53 másodperccel a vége előtt a hazaiakat juttatta vezetéshez.

Az Aalborg a hátralévő időt végig támadhatta, Buster Juul-Larsen időn túli hétméteressel 31–31-es döntetlenre mentette a meccset.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Sporting CP (portugál)–Aalborg (dán) 31–31 (16–16)
Ld: Fr. Costa 12, ill. Arnoldsen 8

Kézilabda
14 órája

A második félidőben sok volt a hiba, kevés esélye maradt a Szegednek a negyeddöntő visszavágójára

A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában címvédő Magdeburg ellen nem fért bele az öt kimaradt hétméteres, valamint a kihagyott ziccerek.

 

 

Legfrissebb hírek

A második félidőben sok volt a hiba, kevés esélye maradt a Szegednek a negyeddöntő visszavágójára

Kézilabda
14 órája

A Szeged egyetlen irányítóval vághat neki a címvédő elleni csatának a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
Tegnap, 10:34

A Real Madrid sem tehet mindig csodát... – Bajnokok Ligája-kibeszélő

Bajnokok Ligája
2026.04.16. 18:36

A BL-negyeddöntős Sportingnál is járt már a magyar csatártehetség – hamarosan dönt a jövőjéről

Magyar válogatott
2026.04.16. 13:59

Kane-nek nagyon megy a Real Madrid ellen; Mbappé a kiesés ellenére rekordot döntött

Bajnokok Ligája
2026.04.16. 11:30

Hiába van zsebben a BL-elődöntő, Henry figyelmeztette az Arsenalt

Angol labdarúgás
2026.04.16. 09:25

Bejött a Veszprém receptje: lehengerlő első meccs után taktikus visszavágó

Kézilabda
2026.04.11. 12:09

Formaidőzítés – Vincze Szabolcs jegyzete

Kézilabda
2026.04.10. 23:17
