Férfi kézilabda BL: sztárparádé és döntetlen a portugál–dán csatán

Mind a Sporting, mind az Aalborg óriási lehetőséget kapott azzal, hogy a negyeddöntőben elkerülte a Magdeburg, Füchse Berlin, Barca triót. Két teljesen eltérő stílusú iskola, a portugál és a dán csapott össze, ami talán a legszorosabb és legizgalmasabb párharcot ígérte a négy közül. Az első tíz perc a szerdán vendégként játszó Aalborgnak sikerült jobban, Thomas Arnoldsen és Sander Sagosen is ihletett formában kezdte a találkozót. Hozzájuk csatlakozott az első félidő hajrájában Juri Knorr és Mads Hoxer, vagyis a négy kulcsember az idény eddigi legfontosabb pillanatában nyújtott csúcsteljesítményt. Azonban a szünet előtti utolsó három gólt a Sporting szerezte, így 16–16-nál cserélhettek térfelet az együttesek.

A portugál Costa testvérek, Francisco (12 gól) és Martim (5 gól) a második félidőre emelt játéka szintjén, 23–18-ra már a Sporting vezetett. Ekkor az Aalborgnak kellett keményen küzdenie, hogy versenyben maradjon, de Hoxer és Arnoldsen állta a sarat. 29–25 után sorozatban négy dán találat következett, Arnoldsen a nyolcadik góljával egyenlített. Az utolsó öt percben már egyik csapat sem kockáztatott, Martim Costa 53 másodperccel a vége előtt a hazaiakat juttatta vezetéshez.

Az Aalborg a hátralévő időt végig támadhatta, Buster Juul-Larsen időn túli hétméteressel 31–31-es döntetlenre mentette a meccset.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Sporting CP (portugál)–Aalborg (dán) 31–31 (16–16)

Ld: Fr. Costa 12, ill. Arnoldsen 8