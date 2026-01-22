Szoboszlai Marseille elleni gólja lehet a BL-játéknap legszebbje
Mint beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik szerdán az Olympique Marseille otthonában a felugró sorfal alatt „gurított” Gerónimo Rulli kapujába az első félidő ráadásában.
A Liverpool-játékos gólját akár a játéknap legszebbjének is megválaszthatják a szurkolók az UEFA honlapján. Jelölt még Dani Olmo, Fermín López és Nico Serrano.
Szoboszlai a meccs legjobbjának járó díjat már megkapta, amire mosolyogva és lazán csak így reagált:
Köszönöm! Végre...
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Olympique Marseille (francia)–Liverpool FC (angol) 0–3 (0–1)
Marseille, Stade Vélodrome, 65 631 néző. Vezette: Vincic (szlovén)
Marseille: Rulli – M. Murillo, Pavard, Balerdi, Medina – T. Weah, Höjbjerg, Kondogbia (Nadir, 68.), H. Traoré (I. Paixao, 68.) – Guiri (Aubameyang, 68.), Greenwood. Vezetőedző: Roberto De Zerbi
Liverpool: Alisson – Frimpong, J. Gomez, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Ekitiké (C. Jones, 79.), Wirtz (Gakpo, 79.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerzők: Szoboszlai (45+1.), Rulli (72. – öngól), Gakpo (90+3.)
|AZ ALAPSZALASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Arsenal
7
7
–
–
20– 2
+18
21
|2. Bayern München
7
6
–
1
20– 7
+13
18
|3. Real Madrid
7
5
–
2
19– 8
+11
15
|4. Liverpool
7
5
–
2
14– 8
+6
15
|5. Tottenham
7
4
2
1
15– 7
+8
14
|6. Paris SG
7
4
1
2
20–10
+10
13
|7. Newcastle United
7
4
1
2
16– 6
+10
13
|8. Chelsea
7
4
1
2
14– 8
+6
13
|9. FC Barcelona
7
4
1
2
18–13
+5
13
|10. Sporting CP
7
4
1
2
14– 9
+5
13
|11. Manchester City
7
4
1
2
13– 9
+4
13
|12. Atlético Madrid
7
4
1
2
16–13
+3
13
|13. Atalanta
7
4
1
2
10– 9
+1
13
|14. Internazionale
7
4
–
3
13– 7
+6
12
|15. Juventus
7
3
3
1
14–10
+4
12
|16. Borussia Dortmund
7
3
2
2
19–15
+4
11
|17. Galatasaray
7
3
1
3
9– 9
0
10
|18. Qarabag
7
3
1
3
13–15
–2
10
|19. Marseille
7
3
–
4
11–11
0
9
|20. Bayer Leverkusen
7
2
3
2
10–14
–4
9
|21. Monaco
7
2
3
2
8–14
–6
9
|22. PSV
7
2
2
3
15–14
+1
8
|23. Athletic Bilbao
7
2
2
3
7–11
–4
8
|24. Olympiakosz
7
2
2
3
8–13
–5
8
|25. Napoli
7
2
2
3
7–12
–5
8
|26. Köbenhavn
7
2
2
3
11–17
–6
8
|27. FC Bruges
7
2
1
4
12–17
–5
7
|28. Bodö/Glimt
7
1
3
3
12–14
–2
6
|29. Benfica
7
2
–
5
6–10
–4
6
|30. Pafosz
7
1
3
3
4–10
–6
6
|31. Royale Union SG
7
2
–
5
7–17
–10
6
|32. Ajax
7
2
–
5
7–19
–12
6
|33. Eintracht Frankfurt
7
1
1
5
10–19
–9
4
|34. Slavia Praha
7
–
3
4
4–15
–11
3
|35. Villarreal
7
–
1
6
5–15
–10
1
|36. Kajrat Almati
7
–
1
6
5–19
–14
1