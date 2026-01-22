Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Marseille elleni gólja lehet a BL-játéknap legszebbje

2026.01.22. 11:52
Szoboszlai Dominik ravasz megoldással szerzett vezetést a Liverpoolnak a Vélodrome Stadionban (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligájában a magyar válogatott Szoboszlai Dominik Olympique Marseille elleni gólja ott van a szerdai játéknap legszebbjei között.

Mint beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik szerdán az Olympique Marseille otthonában a felugró sorfal alatt „gurított” Gerónimo Rulli kapujába az első félidő ráadásában.

A Liverpool-játékos gólját akár a játéknap legszebbjének is megválaszthatják a szurkolók az UEFA honlapján. Jelölt még Dani Olmo, Fermín López és Nico Serrano.

Szoboszlai a meccs legjobbjának járó díjat már megkapta, amire mosolyogva és lazán csak így reagált:

Köszönöm! Végre...

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Olympique Marseille (francia)–Liverpool FC (angol) 0–3 (0–1)
Marseille, Stade Vélodrome, 65 631 néző. Vezette:  Vincic (szlovén)
Marseille: Rulli – M. Murillo, Pavard, Balerdi, Medina – T. Weah, Höjbjerg, Kondogbia (Nadir, 68.), H. Traoré (I. Paixao, 68.) – Guiri (Aubameyang, 68.), Greenwood. Vezetőedző: Roberto De Zerbi
Liverpool: Alisson – Frimpong, J. Gomez, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Ekitiké (C. Jones, 79.), Wirtz (Gakpo, 79.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerzők: Szoboszlai (45+1.), Rulli (72. – öngól), Gakpo (90+3.)

AZ ALAPSZALASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K  

Gk 

  1. Arsenal

7

7

20–  2

+18 

21 

  2. Bayern München

7

6

1

20–  7

+13 

18 

  3. Real Madrid

7

5

2

19–  8

+11 

15 

  4. Liverpool

7

5

2

14–  8

+6 

15 

  5. Tottenham

7

4

2

1

15–  7

+8 

14 

  6. Paris SG

7

4

1

2

20–10

+10 

13 

  7. Newcastle United

7

4

1

2

16–  6

+10 

13 

  8. Chelsea

7

4

1

2

14–  8

+6 

13 

  9. FC Barcelona

7

4

1

2

18–13

+5 

13 

10. Sporting CP

7

4

1

2

14–  9

+5 

13 

11. Manchester City

7

4

1

2

13–  9

+4 

13 

12. Atlético Madrid

7

4

1

2

16–13

+3 

13 

13. Atalanta

7

4

1

2

10–  9

+1 

13 

14. Internazionale

7

4

3

13–  7

+6 

12 

15. Juventus

7

3

3

1

14–10

+4 

12 

16. Borussia Dortmund

7

3

2

2

19–15

+4 

11 

17. Galatasaray

7

3

1

3

9–  9

10 

18. Qarabag

7

3

1

3

13–15

–2 

10 

19. Marseille

7

3

4

11–11

20. Bayer Leverkusen

7

2

3

2

10–14

–4 

21. Monaco

7

2

3

2

8–14

–6 

22. PSV 

7

2

2

3

15–14

+1 

23. Athletic Bilbao

7

2

2

3

7–11

–4 

24. Olympiakosz 

7

2

2

3

8–13

–5 

25. Napoli

7

2

2

3

7–12

–5 

26. Köbenhavn

7

2

2

3

11–17

–6 

27. FC Bruges

7

2

1

4

12–17

–5 

28. Bodö/Glimt

7

1

3

3

12–14

–2 

29. Benfica

7

2

5

6–10

–4 

30. Pafosz

7

1

3

3

4–10

–6 

31. Royale Union SG

7

2

5

7–17

–10 

32. Ajax

7

2

5

7–19

–12 

33. Eintracht Frankfurt

7

1

1

5

10–19

–9 

34. Slavia Praha

7

3

4

4–15

–11 

35. Villarreal

7

1

6

5–15

–10 

36. Kajrat Almati

7

1

6

5–19

–14 

 

