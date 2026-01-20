A manchesteri derbi után a Bajnokok Ligájában is kikapott a City

A hétvégén városi derbit elveszítő Manchester City úgy utazott Norvégiába, hogy egy győzelemmel bebiztosította volna helyét az első nyolc, vagyis az egyenes ági továbbjutók között. Nem is várt rá lehetetlen feladat, hiszen a Bodö/Glimt 40 napja nem játszott tétmérkőzést, ráadásul eddig nyeretlenül állt az alapszakaszban.

Bár az első negyedórában 75 százalék fölötti volt a Manchester City labdabirtoklása, a 22. percben hátrányba kerültek a vendégek: Ole Didrik Blomberg beadása után Kasper Högh éles szögből fejelt a kapuba. Két perccel később ismét Högh volt eredményes, aki teljesen szabadon vehette át Blomberg beadását, és magabiztosan tekert a bal sarokba.

A norvég csapat a második játékrészben növelte előnyét, Rodri labdavesztése után a korábbi Milan-játékos, Jens Petter Hauge lőtt a felső sarokba. Rayan Cherki két perccel később 18 méteres lövéssel szépített, ám Rodri ezt követően 53 másodperc alatt összeszedett két sárga lapot, így megfogyatkoztak az angolok.

A Bodö/Glimt megszerezte első győzelmét a BL mostani kiírásában, így még odaérhet a rájátszásra, míg a City elszenvedte a második vereségét.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) 3–1 (K. Högh 22., 24., J. P. Hauge 58., ill. Cherki 60.)

Kiállítva: Rodri (63., Manchester City)

Kajrat Almati (kazah)–FC Bruges (belga) 1–4 (Szadibekov 90+2., ill. A. Sztankovics 32., Vanaken 38., R. Vermant 74., Mechele 85.)

KÉSŐBB

21.00: Köbenhavn (dán)–Napoli (olasz)

21.00: Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Paris SG (francia) (Tv: Sport2)

21.00: Tottenham (angol)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Villarreal (spanyol)–Ajax (holland)