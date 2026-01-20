A manchesteri derbi után a Bajnokok Ligájában is kikapott a City

Nemzeti Sportrádió

2026.01.20. 20:39
Erling Haaland (jobbra) nem talált be Norvégiában (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája Bodö Glimt Manchester City
Meglepetésre az eddig nyeretlen Bodö/Glimt 3–1-re legyőzte a mérkőzést tíz emberrel befejező Manchester Cityt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában, kedden.

A hétvégén városi derbit elveszítő Manchester City úgy utazott Norvégiába, hogy egy győzelemmel bebiztosította volna helyét az első nyolc, vagyis az egyenes ági továbbjutók között. Nem is várt rá lehetetlen feladat, hiszen a Bodö/Glimt 40 napja nem játszott tétmérkőzést, ráadásul eddig nyeretlenül állt az alapszakaszban.

Bár az első negyedórában 75 százalék fölötti volt a Manchester City labdabirtoklása, a 22. percben hátrányba kerültek a vendégek: Ole Didrik Blomberg beadása után Kasper Högh éles szögből fejelt a kapuba. Két perccel később ismét Högh volt eredményes, aki teljesen szabadon vehette át Blomberg beadását, és magabiztosan tekert a bal sarokba.

A norvég csapat a második játékrészben növelte előnyét, Rodri labdavesztése után a korábbi Milan-játékos, Jens Petter Hauge lőtt a felső sarokba. Rayan Cherki két perccel később 18 méteres lövéssel szépített, ám Rodri ezt követően 53 másodperc alatt összeszedett két sárga lapot, így megfogyatkoztak az angolok.

A Bodö/Glimt megszerezte első győzelmét a BL mostani kiírásában, így még odaérhet a rájátszásra, míg a City elszenvedte a második vereségét.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) 3–1 (K. Högh 22., 24., J. P. Hauge 58., ill. Cherki 60.)
Kiállítva: Rodri (63., Manchester City)
Kajrat Almati (kazah)–FC Bruges (belga) 1–4 (Szadibekov 90+2., ill. A. Sztankovics 32., Vanaken 38., R. Vermant 74., Mechele 85.)
KÉSŐBB
21.00: Köbenhavn (dán)–Napoli (olasz)
21.00: Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting CP (portugál)–Paris SG (francia) (Tv: Sport2)
21.00: Tottenham (angol)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Villarreal (spanyol)–Ajax (holland)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL-KGk 
1. Arsenal6617–1+16 18 
2. Bayern München65118–7+11 15 
3. Paris SG641119–8+11 13 
4. Manchester City741213–9+4 13 
5. Atalanta64118–6+2 13 
6. Internazionale64212–4+8 12 
7. Real Madrid64213–7+6 12 
8. Atlético Madrid64215–12+3 12 
9. Liverpool64211–8+3 12 
10. Borussia Dortmund632119–13+6 11 
11. Tottenham632113–7+6 11 
12. Newcastle United631213–6+7 10 
13. Chelsea631213–8+5 10 
14. Sporting631212–8+4 10 
15. Barcelona631214–11+3 10 
16. Marseille63311–8+3 
17. Juventus623112–10+2 
18. Galatasaray6338–8
19. Monaco62317–8–1 
20. Bayer Leverkusen623110–12–2 
21. PSV Eindhoven622215–11+4 
22. Qarabag621310–13–3 
23. FC Bruges721412–17–5 
24. Napoli62136–11–5 
25. Köbenhavn621310–16–6 
26. Bodö/Glimt713312–14–2 
27. Benfica6246–8–2 
28. Pafosz61324–9–5 
29. Royale Union Saint-Gilloise6247–15–8 
30. Athletic Bilbao61234–9–5 
31. Olympiakosz Pireusz61236–13–7 
32. Eintracht Frankfurt61148–16–8 
33. Slavia Praha6332–11–9 
34. Ajax6155–18–13 
35. Villarreal6154–13–9 
36. Kajrat Almati7165–19–14 

 

 

Ezek is érdekelhetik