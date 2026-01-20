Nemzeti Sportrádió

Bajnokok Ligája: Real Madrid–Monaco

Vágólapra másolva!
2026.01.20. 20:47
null
AFPKylian Mbappé második gólja (Fotó: AFP)
Címkék
Bajnokok Ligája Real Madrid Monaco
A labdarúgó Bajnokok Ligájában a 7. forduló előtt 12 ponttal a 7. helyen álló Real Madrid a kilenc ponttal 19. Monacót fogadja. Kövesse velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő cikkünkben!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) 3–0 – ÉLŐ
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. V.: Eskas (norvég)
Real Madrid: Courtois – Valverde, R. Asencio (Ceballos, a szünetben), Huijsen, Camavinga – Güler, Tchouaméni, Jude Bellingham– Mastantuono, Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa 
AS Monaco: Köhn Vanderson, Kehler, Dier, Caio Henrique – Zakaria, Teze – Akliouche, Fati, Golovin – Balogun. Vezetőedző: Sebastien Pocognoli   
G.: Mbappé (5. és 26.), Mastantuono (51.), Kehler (55. – öngól)

PERCRŐL PERCRE

Bajnokok Ligája Real Madrid Monaco
Legfrissebb hírek

Szalah egy hónap után játszhat újra a Liverpoolban

Bajnokok Ligája
1 órája

A manchesteri derbi után a Bajnokok Ligájában is kikapott a City

Bajnokok Ligája
1 órája

Az FC Bruges Kazahsztánban nyert, még bizakodhat a továbbjutásban

Bajnokok Ligája
4 órája

Újabb változás az élen, sem a Real Madrid, sem a Liverpool nincs az első ötben – íme, a frissített BL-erősorrend

Bajnokok Ligája
8 órája

„Európa egyik legerősebb csapata vár ránk” – Cristian Chivu az Inter–Arsenal BL-csata előtt

Bajnokok Ligája
11 órája

Nincs királyi türelem – Cselőtei Márk publicisztikája

Spanyol labdarúgás
22 órája

Tovább tart a Vinícius-krízis a Real Madridnál

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 9:22

Ezúttal sem brillírozott, de a három pontot begyűjtötte a Real Madrid a Levante ellen

Spanyol labdarúgás
2026.01.17. 15:58
Ezek is érdekelhetik