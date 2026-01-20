Bajnokok Ligája: Real Madrid–Monaco

A labdarúgó Bajnokok Ligájában a 7. forduló előtt 12 ponttal a 7. helyen álló Real Madrid a kilenc ponttal 19. Monacót fogadja. Kövesse velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő cikkünkben!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) 3–0 – ÉLŐ
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. V.: Eskas (norvég)
Real Madrid: Courtois – Valverde, R. Asencio (Ceballos, a szünetben), Huijsen, Camavinga – Güler, Tchouaméni, Jude Bellingham– Mastantuono, Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
AS Monaco: Köhn – Vanderson, Kehler, Dier, Caio Henrique – Zakaria, Teze – Akliouche, Fati, Golovin – Balogun. Vezetőedző: Sebastien Pocognoli
G.: Mbappé (5. és 26.), Mastantuono (51.), Kehler (55. – öngól)
PERCRŐL PERCRE
