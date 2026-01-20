Nemzeti Sportrádió

Az FC Bruges Kazahsztánban nyert, még bizakodhat a továbbjutásban

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.20. 18:22
Hans Vanaken góllal és gólpasszal járult hozzá a belga győzelemhez (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája Kajrat Almati FC Bruges
Az FC Bruges 4–1-es győzelmet aratott a Kajrat Almati otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában, kedden.

Az FC Bruges győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája alapszakaszát, de a következő öt mérkőzésén csak egy pontot szerzett, így győzelmi kényszerben látogatott el Kazahsztánba. A belga csapat nem kezdte biztatóan az évet, előbb a Charleroi otthonában kapott ki 2–0-ra a Belga Kupában, majd a bajnokságban hazai pályán maradt alul a La Louviere-rel szemben. Ivan Leko csapata azonban az egypontos kazahok ellen már nem botlott: a 32. percben Hugo Vetlesen beívelését röviden és középre ütötte ki Temirlan Anarbekov, Alekszandar Sztankovics pedig a tizenhatos vonaláról remek lövéssel megszerezte a vezetést. Hat perccel később Joaquin Seys visszafejelt labdáját Hans Vanaken helyezte Anarbekov kapujába.

A szünet után tovább növelte előnyét az FC Bruges, a 74. percben Mamadou Diakhon verte meg emberét a bal oldalon, remek beadásából Romeo Vermant helyezett a kapuba. A hajrában Vanaken beívelését Brandon Mechele közelről fejelte a kapuba, Adilet Szadibekov csak a ráadásában szerezte meg a hazaiak becsületgólját. Az FC Bruges a második sikerével esélyt kapott arra, hogy az alapszakasz után is folytathassa a küzdelmeket, a Kajratnak továbbra is egy pontja van.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Kajrat Almati (kazah)–FC Bruges (belga) 1–4 (Szadibekov 90+2., ill. A. Sztankovics 32., Vanaken 38., R. Vermant 74., Mechele 85.)
KÉSŐBB
18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Köbenhavn (dán)–Napoli (olasz)
21.00: Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting CP (portugál)–Paris SG (francia) (Tv: Sport2)
21.00: Tottenham (angol)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Villarreal (spanyol)–Ajax (holland)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL-KGk 
1. Arsenal6617–1+16 18 
2. Bayern München65118–7+11 15 
3. Paris SG641119–8+11 13 
4. Manchester City641112–6+6 13 
5. Atalanta64118–6+2 13 
6. Internazionale64212–4+8 12 
7. Real Madrid64213–7+6 12 
8. Atlético Madrid64215–12+3 12 
9. Liverpool64211–8+3 12 
10. Borussia Dortmund632119–13+6 11 
11. Tottenham632113–7+6 11 
12. Newcastle United631213–6+7 10 
13. Chelsea631213–8+5 10 
14. Sporting631212–8+4 10 
15. Barcelona631214–11+3 10 
16. Marseille63311–8+3 
17. Juventus623112–10+2 
18. Galatasaray6338–8
19. Monaco62317–8–1 
20. Bayer Leverkusen623110–12–2 
21. PSV Eindhoven622215–11+4 
22. Qarabag621310–13–3 
23. FC Bruges721412–17–5 
24. Napoli62136–11–5 
25. Köbenhavn621310–16–6 
26. Benfica6246–8–2 
27. Pafosz61324–9–5 
28. Royale Union Saint-Gilloise6247–15–8 
29. Athletic Bilbao61234–9–5 
30. Olympiakosz Pireusz61236–13–7 
31. Eintracht Frankfurt61148–16–8 
32. Bodö/Glimt6339–13–4 
33. Slavia Praha6332–11–9 
34. Ajax6155–18–13 
35. Villarreal6154–13–9 
36. Kajrat Almati7165–19–14 

 

 

Bajnokok Ligája Kajrat Almati FC Bruges
Legfrissebb hírek

Újabb változás az élen, sem a Real Madrid, sem a Liverpool nincs az első ötben – íme, a frissített BL-erősorrend

Bajnokok Ligája
6 órája

„Európa egyik legerősebb csapata vár ránk” – Cristian Chivu az Inter–Arsenal BL-csata előtt

Bajnokok Ligája
9 órája

Nem mond le a Bajnokok Ligája-indulásról a Manchester United

Angol labdarúgás
2026.01.15. 14:53

Thomas Müller szerint a Bayern eljuthat a BL-döntőbe

Bajnokok Ligája
2026.01.08. 16:39

Magyar és külföldi világsztárok részvételével a budapesti BL-döntő előtt is megrendezik a Legendák Tornáját

Bajnokok Ligája
2025.12.19. 12:38

Dupla Tízes: melyik csapat most a Bajnokok Ligája legnagyobb favoritja?

Bajnokok Ligája
2025.12.12. 18:37

Négy Real-játékos is kiállt Xabi Alonso mellett

Bajnokok Ligája
2025.12.11. 10:15

Nem bírt az Athletic Bilbaóval a PSG; Madueke vezérletével maradt hibátlan az Arsenal

Bajnokok Ligája
2025.12.10. 22:55
Ezek is érdekelhetik