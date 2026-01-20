Az FC Bruges Kazahsztánban nyert, még bizakodhat a továbbjutásban

Az FC Bruges győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája alapszakaszát, de a következő öt mérkőzésén csak egy pontot szerzett, így győzelmi kényszerben látogatott el Kazahsztánba. A belga csapat nem kezdte biztatóan az évet, előbb a Charleroi otthonában kapott ki 2–0-ra a Belga Kupában, majd a bajnokságban hazai pályán maradt alul a La Louviere-rel szemben. Ivan Leko csapata azonban az egypontos kazahok ellen már nem botlott: a 32. percben Hugo Vetlesen beívelését röviden és középre ütötte ki Temirlan Anarbekov, Alekszandar Sztankovics pedig a tizenhatos vonaláról remek lövéssel megszerezte a vezetést. Hat perccel később Joaquin Seys visszafejelt labdáját Hans Vanaken helyezte Anarbekov kapujába.

A szünet után tovább növelte előnyét az FC Bruges, a 74. percben Mamadou Diakhon verte meg emberét a bal oldalon, remek beadásából Romeo Vermant helyezett a kapuba. A hajrában Vanaken beívelését Brandon Mechele közelről fejelte a kapuba, Adilet Szadibekov csak a ráadásában szerezte meg a hazaiak becsületgólját. Az FC Bruges a második sikerével esélyt kapott arra, hogy az alapszakasz után is folytathassa a küzdelmeket, a Kajratnak továbbra is egy pontja van.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Kajrat Almati (kazah)–FC Bruges (belga) 1–4 (Szadibekov 90+2., ill. A. Sztankovics 32., Vanaken 38., R. Vermant 74., Mechele 85.)

KÉSŐBB

18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Köbenhavn (dán)–Napoli (olasz)

21.00: Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Paris SG (francia) (Tv: Sport2)

21.00: Tottenham (angol)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Villarreal (spanyol)–Ajax (holland)