Az FC Bruges Kazahsztánban nyert, még bizakodhat a továbbjutásban
Az FC Bruges győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája alapszakaszát, de a következő öt mérkőzésén csak egy pontot szerzett, így győzelmi kényszerben látogatott el Kazahsztánba. A belga csapat nem kezdte biztatóan az évet, előbb a Charleroi otthonában kapott ki 2–0-ra a Belga Kupában, majd a bajnokságban hazai pályán maradt alul a La Louviere-rel szemben. Ivan Leko csapata azonban az egypontos kazahok ellen már nem botlott: a 32. percben Hugo Vetlesen beívelését röviden és középre ütötte ki Temirlan Anarbekov, Alekszandar Sztankovics pedig a tizenhatos vonaláról remek lövéssel megszerezte a vezetést. Hat perccel később Joaquin Seys visszafejelt labdáját Hans Vanaken helyezte Anarbekov kapujába.
A szünet után tovább növelte előnyét az FC Bruges, a 74. percben Mamadou Diakhon verte meg emberét a bal oldalon, remek beadásából Romeo Vermant helyezett a kapuba. A hajrában Vanaken beívelését Brandon Mechele közelről fejelte a kapuba, Adilet Szadibekov csak a ráadásában szerezte meg a hazaiak becsületgólját. Az FC Bruges a második sikerével esélyt kapott arra, hogy az alapszakasz után is folytathassa a küzdelmeket, a Kajratnak továbbra is egy pontja van.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Kajrat Almati (kazah)–FC Bruges (belga) 1–4 (Szadibekov 90+2., ill. A. Sztankovics 32., Vanaken 38., R. Vermant 74., Mechele 85.)
KÉSŐBB
18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Köbenhavn (dán)–Napoli (olasz)
21.00: Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting CP (portugál)–Paris SG (francia) (Tv: Sport2)
21.00: Tottenham (angol)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Villarreal (spanyol)–Ajax (holland)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|6
|6
|–
|–
|17–1
|+16
|18
|2. Bayern München
|6
|5
|–
|1
|18–7
|+11
|15
|3. Paris SG
|6
|4
|1
|1
|19–8
|+11
|13
|4. Manchester City
|6
|4
|1
|1
|12–6
|+6
|13
|5. Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8–6
|+2
|13
|6. Internazionale
|6
|4
|–
|2
|12–4
|+8
|12
|7. Real Madrid
|6
|4
|–
|2
|13–7
|+6
|12
|8. Atlético Madrid
|6
|4
|–
|2
|15–12
|+3
|12
|9. Liverpool
|6
|4
|–
|2
|11–8
|+3
|12
|10. Borussia Dortmund
|6
|3
|2
|1
|19–13
|+6
|11
|11. Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13–7
|+6
|11
|12. Newcastle United
|6
|3
|1
|2
|13–6
|+7
|10
|13. Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13–8
|+5
|10
|14. Sporting
|6
|3
|1
|2
|12–8
|+4
|10
|15. Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14–11
|+3
|10
|16. Marseille
|6
|3
|–
|3
|11–8
|+3
|9
|17. Juventus
|6
|2
|3
|1
|12–10
|+2
|9
|18. Galatasaray
|6
|3
|–
|3
|8–8
|0
|9
|19. Monaco
|6
|2
|3
|1
|7–8
|–1
|9
|20. Bayer Leverkusen
|6
|2
|3
|1
|10–12
|–2
|9
|21. PSV Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15–11
|+4
|8
|22. Qarabag
|6
|2
|1
|3
|10–13
|–3
|7
|23. FC Bruges
|7
|2
|1
|4
|12–17
|–5
|7
|24. Napoli
|6
|2
|1
|3
|6–11
|–5
|7
|25. Köbenhavn
|6
|2
|1
|3
|10–16
|–6
|7
|26. Benfica
|6
|2
|–
|4
|6–8
|–2
|6
|27. Pafosz
|6
|1
|3
|2
|4–9
|–5
|6
|28. Royale Union Saint-Gilloise
|6
|2
|–
|4
|7–15
|–8
|6
|29. Athletic Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4–9
|–5
|5
|30. Olympiakosz Pireusz
|6
|1
|2
|3
|6–13
|–7
|5
|31. Eintracht Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8–16
|–8
|4
|32. Bodö/Glimt
|6
|–
|3
|3
|9–13
|–4
|3
|33. Slavia Praha
|6
|–
|3
|3
|2–11
|–9
|3
|34. Ajax
|6
|1
|–
|5
|5–18
|–13
|3
|35. Villarreal
|6
|–
|1
|5
|4–13
|–9
|1
|36. Kajrat Almati
|7
|–
|1
|6
|5–19
|–14
|1