BL: Internazionale–Arsenal

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
INTERNAZIONALE (olasz)–ARSENAL (angol) 1–2 (1–2)
Milánó, San Siro Stadion. Vezeti: Pinheiro (portugál)
INTER: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Luis Henrique, Barella (Frattesi 63.), Zielinski, Sucic, Dimarco – La. Martínez (Esposito 63.), Thuram. Vezetőedző: Christian Chivu
A kispadon: Calligaris, J. Martínez (kapusok), Bisseck, Bonny, Carlos Augusto, Cocchi, Darmian, De Vrij, Diouf, Mhitarjan
ARSENAL: Raya – Timber (White 64.), Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly – Merino, Zubimendi, Eze (Rice 64.) – Saka, Gabriel Jesus, Trossard. Vezetőedző: Mikel Arteta
A kispadon: Arrizabalaga, Setford (kapusok), Gabriel, Gyökeres, Havertz, Madueke, G. Martinelli, Norgaard, Mwaneri, Ödegaard
Gólszerző: Sucic (18.), ill. Gabriel Jesus (10., 31.)
PERCRŐL PERCRE
