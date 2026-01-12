Magyar Zoltán további építkezést és előrelépést remél a magyar tornászoktól

Magyar Zoltán, a Magyar Tornaszövetség (MATSZ) elnöke szerint egy nem olimpiai év is lehet kiemelten fontos, különösen akkor, amikor az eredmények egyre jobbak. „Ha nincs egy kiugró, rendkívüli tehetség, akkor a tisztességes, aprólékos munka hozza meg az eredményeket – lépésről lépésre. Ez történt 2025-ben is” – emlékeztetett rá a sportvezető.

Az elnök – a szövetség hétfői közleménye szerint – rámutatott: a magyar tornasport egyre markánsabban van jelen a nemzetközi színtéren. Emlékeztetett rá, hogy Czifra Bettina Lili felemás korláton ezüstérmet nyert az Európa-bajnokságon, míg Mészáros Krisztofer a világbajnokságon összetettben nyolcadik, talajon hetedik lett.

„Ezek az eredmények jelzik azt az előrelépést, amely mögött rengeteg munka, kitartás és áldozat áll. Sportolóink sokat dolgoznak, néha sérülésekkel is küzdenek, de az eredmények folyamatosan javulnak. Ez már önmagában nagy érték” – tette hozzá.

A MATSZ irányítója kiemelte: ettől az évtől sem vár robbanásszerű áttörést, hanem következetes fejlődést remél, amely mind a női, mind a férfi szakágban tovább erősítheti a magyar tornasport nemzetközi pozícióját. Különösen biztatónak nevezte a férfi utánpótlás helyzetét, amelyben létszámában és minőségében is ígéretes juniorkorosztály formálódik.

„Nagy verseny zajlik a fiataloknál a csapatba kerülésért, tudatos, megtervezett munka folyik, ebből a közegből érkezhetnek majd a jövő felnőtt válogatott tornászai” – mondta.

A 2025-ös év egyik nagy sikertörténetének az aerobik szakág teljesítményét nevezte. Az elnök szerint a kiváló szakembergárda, a tehetséges versenyzők és a tudatos felkészítés továbbra is a világ élvonalában tartja a magyar aerobikosokat.

„Ez a sportág folyamatosan fejlődik, egyre nehezebb a legjobbak közé kerülni, de a mieink nemcsak tartják pozícióikat, hanem időnként még javítani is tudják azokat” – hangsúlyozta.

A hazai rendezésű nemzetközi versenyek szerepét szintén stratégiai jelentőségűnek nevezte. A szombathelyi világkupa – amelyre évről évre több mint harminc nemzet tornászai érkeznek – nemcsak szakmai, hanem sportdiplomáciai szempontból is kulcselem.

„Szeretik ezt a versenyt, szeretik a szervezést, szeretnek itt lenni. Reméljük, hogy ez még hosszú ideig a magyar tornasport egyik meghatározó pillére marad” – mondta Magyar Zoltán. Hozzátette, az eredmények tükröződnek az év sportolója szavazáson is, a férfiaknál Mészáros Krisztofer, míg a hagyományos csapatoknál az aerobik-válogatott szerepelt a tízes listán.