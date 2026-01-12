Az Újpestről távozott támadó Marosvásárhelyen folytatja

A vásárhelyi klub, amelyben Demeter Zsombor és Major Sámuel személyében két magyar állampolgárságú játékos is szerepel, a hétfőn bejelentett erősítései alapján megcélozza a feljutást, hiszen Ganea mellett további két fiatal, de már Superliga-tapasztalattal is rendelkező játékos, Robert Filip és Raul Rotund érkezését is bejelentette.

Szintén a támadósorba érkezett a Sepsi OSK első téli igazolása is, Carl Davordzie személyében. A Parma akadémiáján nevelkedett ghánai csatár az őszi idényben 10 gólt szerzett a szintén másodosztályú, de a csőd szélén táncoló Ceahlaul Piatra Neamt színeiben. A két és fél évre aláíró Davordziet a CFR szerzződtette először Romániában, de a kolozsváriaknál csak a tartalékcsapatban jutott szóhoz, majd a Ceahlaul előtt Besztercén játszott a harmadik vonalban.





