Nemzeti Sportrádió

Az Újpestről távozott támadó Marosvásárhelyen folytatja

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
Vágólapra másolva!
2026.01.12. 14:51
null
George Ganea szerződtetését bejelentették Marosvásárhelyen (Fotó: facebook.com/F.C. ASA Targu Mures)
Címkék
Újpest ASA Sepsi OSK George Ganea Marosvásárhely magyar átigazolás
Az Újpestről távozott román támadó, George Ganea a román másodosztály élmezőnyéhez tartozó marosvásárhelyi ASA játékosa lett, a Sepsi OSK pedig egy ghánai csatárral erősített.

 

 

 

 

 

Marosvásárhelyre szerződött az Újpesttel decemberben szerződést bontó George Ganea, a 26 éves román támadó a liga 2 negyedik helyén álló ASA játékosa lett. Ganea két és fél éven keresztül volt a lila-fehérek játékosa, de ezalatt – sérülései miatt – csupán 37 találkozón szerepelt, és egyetlen gólt sem szerzett. A román élvonalban viszont 123 mérkőzése és 12 gólja van a kolozsvári CFR, a Farul, FC Arges és a FCU Craiova színeiben. 

Kapcsolódó tartalom

Ganea apja szerint fiának azért kellett távoznia Újpestről, mert román – és nem azért, mert 37 meccsen egy gólt sem lőtt…

Hangzatos, a tényeket elhallgató nyilatkozatot adott a román futball botrányhőse annak kapcsán, hogy George Ganeával szakított az Újpest.

Az Újpest bejelentette román szélsőjének a távozását – hivatalos

George Ganea 2023 nyarán szerződött a lila-fehérekhez.

 

A vásárhelyi klub, amelyben Demeter Zsombor és Major Sámuel személyében két magyar állampolgárságú játékos is szerepel, a hétfőn bejelentett erősítései alapján megcélozza a feljutást, hiszen Ganea mellett további két fiatal, de már Superliga-tapasztalattal is rendelkező játékos, Robert Filip és Raul Rotund érkezését is bejelentette. 

Szintén a támadósorba érkezett a Sepsi OSK első téli igazolása is, Carl Davordzie személyében. A Parma akadémiáján nevelkedett ghánai csatár az őszi idényben 10 gólt szerzett a szintén másodosztályú, de a csőd szélén táncoló Ceahlaul Piatra Neamt színeiben. A két és fél évre aláíró Davordziet a CFR szerzződtette először Romániában, de a kolozsváriaknál csak a tartalékcsapatban jutott szóhoz, majd a Ceahlaul előtt Besztercén játszott a harmadik vonalban. 



 

Újpest ASA Sepsi OSK George Ganea Marosvásárhely magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

Az Újpest Mezőkövesden készül; Boczkó Gábor is elégedett volt Koch Mátéval

E-újság
2026.01.10. 23:47

Fehér rózsa, lila Dózsa – Ballai Attila publicisztikája

Labdarúgó NB I
2026.01.10. 23:47

Olasz ajánlatot is kapott a DVSC Szűcs Tamásért, de ő 2029-ig hosszabbított

Labdarúgó NB I
2026.01.10. 18:29

Felkészülés: újpesti siker a Kassa ellen

Labdarúgó NB I
2026.01.10. 14:53

Varga Kevin a Honvéd játékosa lett, a Csákvár legjobbja a Puskás Akadémiához igazolt – NB II-es átigazolási körkép

Labdarúgó NB II
2026.01.09. 20:32

Egykori játékosa vesz részt próbajátékon az Újpestnél

Labdarúgó NB I
2026.01.09. 15:51

A szlovén góllövőlistát vezető csatárral erősíthet az Újpest – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2026.01.09. 14:16

Szerződtette az ősszel Zalaegerszegen futballozó védőt és szélsőt az Újpest – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.08. 19:39
Ezek is érdekelhetik