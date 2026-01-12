Fennakadt a doppingvizsgálaton a New York Marathon 2021-es győztese

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) doppingügyekkel foglalkozó szervezete (AIU) hétfőn közölte, hogy pozitív lett a 2021-es győztes kenyai hosszútávfutó, Albert Korir doppingtesztje, mintájában ugyanis a vörösvérsejt-termelést serkentő CERA nevű anyagra bukkantak.

A 31 éves atléta 2016-ban versenyzett először maratonon, majd 2017-ben Bécsben, 2019-ben Houstonban és Ottawában nyert rangos nemzetközi viadalt. Legnagyobb sikerét a New York Marathonon aratta, melyet 2021-ben megnyert. Emellett 2019-ben és 2023-ban második lett, tavaly és tavaly előtt pedig a harmadik helyen ért célba az amerikai metropoliszban.