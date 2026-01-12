Tovább írhatja a feröeri csodát a fiatal generáció 

AZ EB EGYIK ÜDE SZÍNFOLTJA az ­­­­­­54 149 lakosú, Budapestnél alig háromszor nagyobb szárazföldi területen fekvő Feröer lehet. A Dán Királyság autonóm térsége a Brit-szigetek, Izland és Skandinávia háromszögén belül, az Atlanti-óceánon fekszik. A népesség jelentős része a meseszép, zöld legelőkön juhtenyésztéssel, illetve a tengeren hajózva halászattal foglalkozik.

A feröeriek már csak a kézilabda-kultúrájukat vizsgálva sem tagadhatják le dán gyökereiket. A sportág alapjait az 1940-es években egy Dániából a szigetországba érkező tanár vitte át hozzájuk. Ari Rouch 2012 óta a helyi kézilabda-szövetség főtitkára, elmondása szerint akkor alig 200 ezer euró volt a szervezet költségvetése, egyetlen főállású és egyetlen részmunkaidős alkalmazottja volt. Napjainkban már kétmillió euróból gazdálkodhat.

Az ugrásszerű fejlődés, ami kevesebb mint egy évtized alatt ment végbe, az IHF feltörekvő nemzeteknek kiírt bajnokságának 2015-ös és 2017-es megnyerésével kezdődött, és egyelőre a 2024-es Európa-bajnokságra kijutásban csúcsosodott ki.

A németországi kontinensviadalra a feröeriek nagyjából egynegyede útra kelt, hogy hazájuk válogatottjának élőben, Berlinben szurkoljon. Csapatuk a fiatalos lendülettel és bátorsággal, ami a csoportmérkőzéseken jellemezte, mindhárom riválisának nagy fejtörést okozott. Szlovéniától csak három góllal, 32–29-re kapott ki, majd jött a norvégok elleni, csodaszámba menő döntetlen.

A csoda itt most tényleg nem túlzás, Feröer 97 másodperccel a vége előtt még 26–23-as hátrányban volt Sander Sagosenékkel szemben. Elias Ellef­sen á Skipagötu ekkor bedobott egy hétméterest, de utána a norvégok hosszan támadtak. Harald Rendkind lövését Pauli Jacobsen kivédte, ám kevesebb mint fél perc maradt hátra. Rói Berg Hansen „azért” egy találatra felhozta a szigetországot. Norvégiának 20 másodpercet kellett volna megoldania, Christian Berge 59:49-nél időt kért, hogy megnyugtassa játékosait. Ez nem sikerült neki, Rendkind azonnal eladta a labdát, majd visszarántotta Tróndur Mikkelsent, ami a meccs hajrájában hétméterest eredményezett Feröernek. Ismét Skipagötu állt oda a vonalhoz, és ugyanúgy, ugyanoda lőtte a labdát, mint nem sokkal korábban, amivel kiegyenlített, és megszerezte Feröer története első pontját.

„Hihetetlenül érzem magam, egy álmom vált valóra a győzelemmel. Mármint nem is győztünk, de ez a pontszerzés nekünk győzelemmel ért fel. Csodálatos nap ez Feröernek és a kézilabdánknak is” – mondta a pillanat hevében a fiatal irányító. Két nappal a 26–26-os döntetlen után Lengyelország ellen még a továbbjutásra is volt esélye Feröernek, de a rövidebb kispad miatt 32–28-ra kikapott.

A tavalyi világbajnokságra egy Észak-Macedóniával szemben összesítésben egy góllal elveszített, őrületes párharc miatt nem jutott ki, mégsem lehet azt mondani, hogy a fejlődés megtört volna.

„A két évvel ezelőtti Eb-szereplés óta óriási kézilabdaláz van otthon. Minden válogatott játékos, mindegy, hogy hány éves, az azóta eltelt időszakban is mindent megtett, hogy még sikeresebbek legyünk. Csúcstehetségeink nagy klubokba vagy legalábbis a legerősebb bajnokságokba igazoltak, nagyon jól mennek a dolgaink. Büszke vagyok rá, hogy én is tagja lehetek ennek az egésznek” – nyilatkozta nemrég Skipagötu az európai szövetség honlapjának.

Jelenleg ő a nemzeti csapat legfontosabb embere, aki 2023 nyara óta a német THW Kielben pallérozódik. Az irányító még mindig szemtelenül fiatal, 23 éves, játékstílusa, ösztönös és látványos megoldásai a sportág korábbi ikonjai közül a horvát Ivano Balicot juttatják az eszünkbe. Őszi teljesítménye a Bundesligában már világklasszisszintű volt, 17 bajnokin 134 gólt szerzett – mindegyiket akcióból –, emellett kiosztott 58 gólpasszt, és 10 labdaszerzése is volt.

Családja jelentős szerepet tölt be a feröeri kézilabdában, egy évvel fiatalabb testvére, Rói szintén tagja a válogatottnak. Ha ez nem lenne elég, unokatestvérei közül Óli és Pauli Mittún is válogatott, Jana pedig a női nemzeti csapat erőssége. Eliashoz hasonló óriási tehetség Óli, aki a 2025-ös, Feröernek bronzot hozó U21-es vb gólkirálya és MVP-je volt, 20 éves kora ellenére az ősszel már a dán GOG-ben a BL-ben is megmutatta képességeit.

Várhatóan ők ketten húzhatják majd a kiegyenlített csoportba kerülő Feröer szekerét, de a Bundesliga-címvédő Füchse Berlin kezdő jobbszélsőjére, Hákun West Av Teigumra is érdemes lesz odafigyelni! Még ő is csak 23 esztendős, ami jól mutatja, hogy az „újhullámos” válogatottak közül miért Feröertől várják a legnagyobb szenzációt a csütörtökön kezdődő Európa-bajnokságon.

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG 2026, DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG

A CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia

B-csoport (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia

C-csoport (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna

D-csoport (Oslo): Szlovénia, Feröer, Montenegró, Svájc

E-csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia

F-csoport (Kristianstad): MAGYARORSZÁG, Izland, Lengyelország, Olaszország