Férfi vízi Eb: Magyarország–Montenegró

2026.01.12. 15:00
(Fotó: Kovács Péter)
Magyarország Montenegró magyar férfi vízilabda-válogatott férfi vízilabda Eb
A magyar férfi vízilabda válogatott a franciák elleni győzelem után Montenegró ellen száll vízbe a belgrádi vízilabda Európa-bajnokságon. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A-csoport, 2. forduló
15.15: Magyarország–Montenegró 11–5 (4–3, 4–1, 3–1, x–x) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

AZ EB-KERET
Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)
Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Olympiakosz – Görögország), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (mind BVSC-Manna ABC), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC), Nagy Ádám (Marseille – Franciaország), Vigvári Vince (Barceloneta – Spanyolország)

A meccs részletes beharangozóját ide kattintva lehet elolvasni.

 

