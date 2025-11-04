Bajnokok Ligája: Párizsban szuperrangadót rendeznek

Kissé háttérbe szorítja hazánkban az egyébként szuperrangadónak minősülő Paris Saint-Germain–Bayern München találkozót a Liverpool–Real Madrid összecsapás. Csúcsfutballból márpedig nem lesz hiány a címvédő otthonában: ahogy azt lapunk hasábjain is írtuk, a bajorok szédületesen kezdték a 2025–2026-os idényt, tizenötből tizenöt tétmérkőzést nyertek meg az e heti BL-fordulóig, Németországban olyannyira nincs ellenfelük, hogy a Josep Guardiola-érában megszokott kora tavaszi bajnoki cím köszönhet vissza. Vincent Kompany a legendás katalán edző tanítványa, stílusos lenne, ha vele jönne össze a bravúr. A BL-győzelem viszont nem jött össze a Guardiola-féle Bayernnek, márpedig a hazai uralom mellett fontos lenne bizonyítani a rátermettséget Európában.

Ugyan a címvédő elleni meccsnél erre kevés jobb alkalom adódik, a PSG messze még a tavaszi, szinte legyőzhetetlen formájától. Ennek oka, hogy mire Luis Enrique végre visszakapta sztárjait sérüléseik után (Ousmane Dembélé, Marquinhos és Hvicsa Kvarachelia még csak most kezd játékba lendülni), Désiré Douét is elveszítette hosszabb időre. Az eredményességgel így sincs probléma, a PSG 33-ból 24 pontot szerezve vezeti a Ligue 1-t, ráadásul a toldozott-foldozott csapattal is hibátlanul, a legtöbb gólt szerezve vezeti a BL-tabellát keddi ellenfele, a Bayern München előtt. Első a második ellen, még ha az Inter, az Arsenal és a Real Madrid is kilencpontos, sőt, hárman együtt összesen egy gólt kaptak eddig.

VÉLEMÉNY: VITINHA Vitinha, a PSG középpályása a vegyes zónában: – Örömteli, hogy végre majdnem a teljes keret egészséges, és újra együtt készülhet. Jelen pillanatban miénk és a Bayerné a két legjobb csapat. Jó formában várjuk ezt a nagy meccset, mindannyian szeretünk átélni ilyen csatákat. Ugyan már van három győzelmünk a sorozatban, akármilyen nehéz is lesz, meg akarjuk szerezni a negyediket is. Harry Kane a világ egyik legjobbja, elképesztő idényt fut, pedig már az előző sem volt semmi. Tudjuk, milyen jó a Bayern München minden csapatrészben, egységes is, és folyamatosan rajta kell tartanunk a szemünket Kane-en. Sok egy-egy elleni helyzetet várok, mindkét csapat szereti tartani a labdát, olyasmi lesz, mint a klubvilágbajnokság negyeddöntőjében.

„Ahhoz, hogy megtudjuk, melyek a legjobb csapatok Európában, tavaszig várni kell, akkor dől el, ki hány trófeával gazdagodik… – nyilatkozta Luis Enrique a keddi összecsapás előtti sajtótájékoztatón. – Világos, hogy mennyire erős a Bayern, tizenöt meccset nyert meg sorozatban, de készen állunk a megállítására. Szenvedünk, hogy nyerjünk három-négy meccset egymás után, ők meg tizenötnél járnak, minden dicséretet megérdemelnek. A meccs irama hasonló lesz a klub-vb-n látottakhoz. Amelyik csapat jobban uralja a pálya bizonyos területeit, az nyerhet. Nehéz váratlant húzni, de ezért kell minden részletet gondosan megtervezni.”

A Bayern München Jamal Musialáért is küzdhet, hiszen a kiváló középpályás a klubvilágbajnokság negyeddöntőjében épp a PSG ellen szenvedett borzasztó sérülést Gianluigi Donnarumma szerencsétlen megmozdulását követően. Ugyan az olasz kapus már a Manchester Cityt erősíti, a rehabilitációját végző csapattárs iránti küzdőszellem is hajthatja a bajorokat, akik mint ismert, nyáron 2–0-ra kikaptak a sajnálatos eset után.

Kötelező a győzelem az Atléticónak

Diego Simeone vezetőedző is tudja, hogy csapatának meg kell szereznie a három pontot, de nem becsülheti le belga ellenfelét.

Nem indult jól a Bajnokok Ligája alapszakasza az Atlético Madrid számára. Diego Simeone együttese kétgólos hátrányból állt fel a Liverpool ellen az Anfieldben, mégis kikapott 3–2-re, majd legyőzte ugyan 5–1-re a Frankfurtot, de utána 4–0-s vereséget szenvedett az Arsenaltól. Kedd este, a Royale Union Saint-Gilloise ellen viszont a papírforma szerint kötelező nyerniük a spanyoloknak, sőt, célszerű lenne a gólkülönbségen is javítani. Az alapszakasz végén ugyanis pontegyenlőség esetén a gólkülönbség, majd a több szerzett gól a mérvadó. Az Atleti a hétvégén simán, 3–0-ra győzte le otthon a Sevillát, Antoine Griezmann pedig megszerezte a 200. gólját a spanyol élvonalban. Ezek után a szurkolók joggal bíznak abban, hogy ezúttal is ekkora vagy akár ennél is nagyobb különbséggel nyer a csapat a Metropolitano Stadionban. Diego Simeone szerint azonban nem szabad lebecsülni a belgákat, akik az Internazionalétól és a Newcastle-től is 4–0-ra kaptak ki, a PSV otthonában azonban meglepetésre 3–1-re győztek.

Antoine Griezmann a hétvégén jubilált a spanyol bajnokságban, a BL-ben is szükség lesz a gólerősségére (Fotó: Reuters/Violeta Santos Moura)

„Szükségünk van a pontokra, ezért a legfontosabb, hogy nyerjünk, minden más csak utána következik – mondta a hivatalos sajtótájékoztatón a Marca által idézett Diego Simeone. – A legjobb persze az lenne, ha minél több gólt szereznénk. Ugyanakkor nem becsüljük le az ellenfelet. A csapat nemrég váltott edzőt, de előtte a PSV ellen jól futballozott, és az első kapott gólig az Inter ellen is versenyben volt. Gyors támadói vannak, és általában öt játékossal védekezik hátul, így most is hasonlóra számítok. Normális, hogy az idény elején sok kritika ért minket, de minél jobban beilleszkednek az új játékosok, annál jobbak leszünk. Még mindig sok munka vár ránk, és bőven van miben javulni.”

Az Atlético joggal bízik a hazai pálya előnyében is, mivel sorozatban hat tétmérkőzést nyert meg otthon, és meglepetés lenne, ha épp kedd este szakadna meg ez a sorozat.

Történelmi magasságokban

az Arsenal védekezése

Októberben megállíthatatlan volt az Arsenal, amely ha kedden kapott gól nélkül abszolválja a Slavia Praha elleni Bajnokok Ligája-találkozót, több mint 120 éves klubrekordot állíthat be.

122 éve, 1903 novemberében fordult elő legutóbb olyan sorozat, amelyet most megismételhet az Arsenal. A londoniak fantasztikusan kezdték a 2025–2026-os idényt, minden sorozatot figyelembe véve mindössze a Liverpool (0–1), a Manchester City (1–1) és a Newcastle (2–1) talált be David Raya kapujába. A „szarkák” elleni bajnokit szeptember 28-án rendezték, azóta hét meccset (négy PL-, két BL-, valamint egy Ligakupa-mérkőzés) abszolvált a csapat kapott gól nélkül – a legutóbbi négy bajnokin csak egy kaput eltaláló lövést regisztráltak az ellenfelek. A Burnley elleni hétvégi sikerével (2–0) az együttes „lekopírozta” a George Graham vezette Arsenal 1987-es, hétmeccses kapott gól nélküli győzelmi sorozatát, ha pedig kedden, a Slavia Praha sem szerez ellene gólt, a klub 122 éves rekordját állítja be. A Bajnokok Ligájában három találkozót követően hibátlan a csapat és a tabella harmadik helyén áll, nyolc lőtt gól mellett egyet sem kapott. Érdekesség, hogy a csehek – két döntetlent értek el az idei BL-kiírásban – sem kaptak gólt a legutóbbi öt mérkőzésükön, így nagy védelmi csatára van kilátás.

A William Saliba (balra) köré épülő Arsenal-védelem egyelőre nagyon szilárd (Fotó: Reuters/Andrew Couldridge)

Egyébként a legtöbb „nullázós” mérkőzés, amelyet valaha egy idényben az „ágyúsok” jegyeztek, 37 volt a 1970–1971-es duplázás során, ezt 64 mérkőzés alatt érték el. Ez az 57 százalékos mutató a klub történelmében a legmagasabb egy másik bajnoki címmel záruló évaddal, az 1990–1991-essel együtt. Jelenleg azonban ez az arány 80 százalékos, ami azt jelenti, hogy ha továbbra is olyan szilárd marad az Arsenal-védelem, mint a jelenleg futó évad első hónapjaiban, akkor mindkét rekordot megdöntheti Mikel Arteta csapata.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Kedd

18.45: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)

18.45: Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport2)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia)

21.00: Juventus (olasz)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport2)

21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Olympiakosz (görög)–PSV (holland)

21.00: Paris SG (francia)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Tottenham (angol)–Köbenhavn