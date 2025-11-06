Hans-Dieter Flick: Változtathatunk néhány dolgon, de a filozófiánkhoz ragaszkodnunk kell

„Ezen a mérkőzésen nyernünk kellett volna, és sokkal jobban teljesítenünk. Sok dolgot kell még kijavítani, és ezt mi is tudjuk, dolgozunk ezeken. Nagyon gyengék vagyunk a kontratámadások ellen. Tudtuk, hogy a Bruges otthon nagyon erős. Minden csapat megpróbálja kihasználni a védelmi vonalunk mögött található teret, ezt jól megoldotta a Bruges is” – idézi az UEFA Frenkie de Jongot. A Barcelona középpályása Lamine Yamalról is beszélt: „Jól teljesít, nagyon remek játékos. Mindig kiemelkedő teljesítményt nyújt, ha továbbra is keményen dolgozik, nem kell aggódnunk.”

„Nehéz mérkőzés volt. A három pontért jöttünk, de nem sikerült megszerezni. Nem a saját teljesítményem a fontos, a győzelmet akarok. Annak viszont örülök, hogy több percet játszottam, ez fontos a felépülésem szempontjából” – nyilatkozta a korábban ágyéksérüléssel küzdő Yamal.

„Nem volt könnyű meccs. Alakítottunk ki helyzeteket, de jól védekeztek és agresszívek voltak. Nem tudtunk nyomást gyakorolni és sok párharcot elvesztettünk, főleg a középpályán, így pedig nem könnyű védekezni. Ezen dolgoznunk kell, intenzívebben kell játszanunk, amikor nincs nálunk a labda. Ébernek kell lenni, mert a csapatok egy-két érintéssel is tudnak helyzeteket kialakítani. Emiatt már a középpályán el kell kezdenünk a védekezést, ezen a területen javulnunk kell. Dolgoznunk kell a játékunkon, több önbizalomra van szükségünk. Birtokoljuk a labdát, és vannak lehetőségeink, de mégsem nyerünk” – vélte Hans-Dieter Flick, a Barcelona vezetőedzője.

A 60 éves német tréner így folytatta: „Változtathatunk néhány dolgon, de a filozófiánkhoz ragaszkodnunk kell, a játékstílusunkat nem kell megváltoztatni. A BL-ben szereplő csapatok nagyon gyors átmenetekkel játszanak és a Bruges is jól alkalmazta ezt. A 3–3-as döntetlen nem jó eredmény, de többször is vezettek, így ez is valami. Mindenkinek a megfelelő pozíciójában kell játszania, és hozzátenni a részét a nyomásgyakorláshoz. Vasárnap jól csináltuk az Elche ellen, most viszont nem. Nem szabad kifogásokat keresni, mert ugyanaz volt a kezdőcsapat. A csapat nincs a legjobb formájában.”