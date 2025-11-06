Hans-Dieter Flick: Változtathatunk néhány dolgon, de a filozófiánkhoz ragaszkodnunk kell

Nemzeti Sportrádió

A Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában a Bruges hazai pályán háromszor is vezetett a Barcelona ellen, de a katalánok háromszor egyenlítettek, így 3–3-as döntetlennel zárult a találkozó. A belga csapat edzője, Nick Hayen és két játékosa is örül az egy pontnak és a remek teljesítménynek, míg Hans-Dieter Flick elmondta, hiába a nyilvánvaló gyengeségek, a Barcelona nem fog drasztikusan változtatni a játékstílusán.

„Ezen a mérkőzésen nyernünk kellett volna, és sokkal jobban teljesítenünk. Sok dolgot kell még kijavítani, és ezt mi is tudjuk, dolgozunk ezeken. Nagyon gyengék vagyunk a kontratámadások ellen. Tudtuk, hogy a Bruges otthon nagyon erős. Minden csapat megpróbálja kihasználni a védelmi vonalunk mögött található teret, ezt jól megoldotta a Bruges is” – idézi az UEFA Frenkie de Jongot. A Barcelona középpályása Lamine Yamalról is beszélt: „Jól teljesít, nagyon remek játékos. Mindig kiemelkedő teljesítményt nyújt, ha továbbra is keményen dolgozik, nem kell aggódnunk.”

„Nehéz mérkőzés volt. A három pontért jöttünk, de nem sikerült megszerezni. Nem a saját teljesítményem a fontos, a győzelmet akarok. Annak viszont örülök, hogy több percet játszottam, ez fontos a felépülésem szempontjából” – nyilatkozta a korábban ágyéksérüléssel küzdő Yamal.

„Nem volt könnyű meccs. Alakítottunk ki helyzeteket, de jól védekeztek és agresszívek voltak. Nem tudtunk nyomást gyakorolni és sok párharcot elvesztettünk, főleg a középpályán, így pedig nem könnyű védekezni. Ezen dolgoznunk kell, intenzívebben kell játszanunk, amikor nincs nálunk a labda. Ébernek kell lenni, mert a csapatok egy-két érintéssel is tudnak helyzeteket kialakítani. Emiatt már a középpályán el kell kezdenünk a védekezést, ezen a területen javulnunk kell. Dolgoznunk kell a játékunkon, több önbizalomra van szükségünk. Birtokoljuk a labdát, és vannak lehetőségeink, de mégsem nyerünk” – vélte Hans-Dieter Flick, a Barcelona vezetőedzője.

A 60 éves német tréner így folytatta: „Változtathatunk néhány dolgon, de a filozófiánkhoz ragaszkodnunk kell, a játékstílusunkat nem kell megváltoztatni. A BL-ben szereplő csapatok nagyon gyors átmenetekkel játszanak és a Bruges is jól alkalmazta ezt. A 3–3-as döntetlen nem jó eredmény, de többször is vezettek, így ez is valami. Mindenkinek a megfelelő pozíciójában kell játszania, és hozzátenni a részét a nyomásgyakorláshoz. Vasárnap jól csináltuk az Elche ellen, most viszont nem. Nem szabad kifogásokat keresni, mert ugyanaz volt a kezdőcsapat. A csapat nincs a legjobb formájában.”

„Nagyszerű csapatteljesítményt nyújtottunk, majdnem legyőztük a Barcelonát. Gyerekként az az emberek álma, hogy a Barcelona ellen játszhassunk, és most 3–3-as döntetlent játszottunk, így nem lehet okunk panaszra” – foglalta össze a mérkőzés tanulságait Joaquin Seys, aki Lamine Yamal ellen védekezett a mérkőzés nagy részében. – „Fenomenális játékos, az egyik legjobb, aki ellen valaha játszottam. Rengeteg jó tulajdonsága van, és én pont az ilyen párharcokat szeretem. Úgy gondolom jól teljesítettem, de persze mindig van hova fejlődni.”

Nick Hayen, a Bruges vezetőedzője így látta a mérkőzést: „Olyan taktikával játszottunk, amiről tudtuk, hogy pontokat hozhat a Barcelona ellen. Mindig 60-70 százalékos labdabirtoklással játszanak és magasan letámadnak. Tudtuk, hogy lesz helyünk és ezt ki is használtuk. Ha a Barcelona ellen három gólt szerzel, akkor boldog lehetsz. Mindenki tökéletesen végrehajtotta a feladatát, öröm ezt látni.”

„Ma valóra vált egy álmom. A BL-ben a világ legnagyobb csapataival mérkőzhetsz meg és örülök, hogy ilyen teljesítményt tudtam nyújtani. A sebességem egy ajándék, amit a játékomban is kamatoztatni tudok” – mondta a mérkőzés legjobbjának választott duplázó Carlos Forbs.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) 3–3 (2–1)
Brugge, Jan Breydel Stadion. Vezette: Taylor (angol)
FC Bruges: Jackers – Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys – A. Sztankovics, Onyedika (Audoor, 84.; Vetlesen, 88.) – Forbs (Diakhon, 78.), Vanaken, Colisz – Tresoldi (Vermant, 78.). Vezetőedző: Nicky Hayen
Barcelona: Szczesny – Koundé, R. Araújo, E. García (Cubarsí, 90+4.), Balde (G. Martín, 90+4.) – Casado, F. de Jong – Yamal, F. López (Olmo, 58.), Rashford (Bardghji, 83.) – F. Torres (Lewandowski, 58.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Tresoldi (6.), Forbs (17., 64.), ill. F. Torres (8.), Yamal (61.), Colisz (77. – öngól)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München4414–3+1112
  2. Arsenal4411–0+1112
  3. Internazionale4411–1+1012
  4. Manchester City43110–3+710
  5. Paris SG43114–5+99
  6. Newcastle United43110–2+89
  7. Real Madrid4318–2+69
  8. Liverpool4319–4+59
  9. Galatasaray4318–6+29
10. Tottenham4227–2+58
11. Barcelona421112–7+57
12. Chelsea42119–6+37
13. Sporting42118–5+37
14. Borussia Dortmund421113–11+27
15. Qarabag42118–7+17
16. Atalanta42113–5–27
17. Atlético Madrid42210–9+16
18. PSV Eindhoven41219–7+25
19. Monaco41214–6–25
20. Pafosz41212–5–35
21. Bayer Leverkusen41216–10–45
22. FC Bruges41128–10–24
23. Eintracht Frankfurt41127–11–44
24. Napoli41124–9–54
25. Marseille4136–5+13
26. Juventus4317–8–13
27. Athletic Bilbao4134–9–53
28. Royale Union Saint-Gilloise4134–12–83
29. Bodö/Glimt4225–8–32
30. Slavia Praha4222–8–62
31. Olympiakosz Pireusz4222–9–72
32. Villarreal4132–6–41
33. Köbenhavn4134–12–81
34. Kajrat Almati4132–11–91
35. Benfica442–8–60
36. Ajax441–14–130


 

Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Barcelona Hans-Dieter Flick
