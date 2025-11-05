Sallai Rolandék nagyot léphetnek a BL-továbbjutás felé
Meglepő döntetlent játszott a hétvégén hazai környezetben a Trabzonspor ellen (0–0) a Sallai Rolandot is a soraiban tudó Galatasaray. Ettől függetlenül a 25-szörös török bajnok továbbra is veretlenül, négypontos előnnyel vezeti a bajnokságot legnagyobb riválisa, a Fenerbahce előtt. A Bajnokok Ligájában az elmúlt években viszont nem termett sok babér az isztambuli klubnak, 2012–2013-ban a negyeddöntő, 2013–2014-ben pedig a legjobb tizenhat jelentette a végállomást, azóta nem jutott ilyen magasságokba az európai kupaporondon. A nyáron nyolcvanmillió euróért végleg átigazolt támadó, Victor Osimhen végre nemzetközi sikerre vezetné a csapatot.
„Az a célunk, hogy letegyük a névjegyünket Európában – nyilatkozta az Ajax elleni mérkőzés előtt a török sporx.com-nak a 26 esztendős nigériai csatár. – A török bajnokságban lehengerlően játszunk évek óta, de szeretnénk végre a nemzetközi porondon is megmutatni, igazából mire vagyunk képesek. Mindig felemelő érzés a Bajnokok Ligájában futballozni, ám nemcsak résztvevők akarunk lenni, hanem olyan nagyszerű eredményeket is elérni, melyek kivívják mindenki elismerését. Sosem feledem az éjszakát, amikor bemutattak a szurkolóknak: a hajnali órák ellenére több ezren kijöttek elém a repülőtérre, pedig a családjukkal is lehettek volna. Akkora szeretetet kaptam akkor, hogy megígértem, bármit megteszek a BL-sikerért, s kitartok a csapat mellett jóban-rosszban.”
A Galata három forduló után hat ponttal a BL főtáblájának 14. helyén áll, és szerdán az eddig pontot sem szerző Ajax vendégeként játszik – az előző BL-kiírásban 11 ponttal a legjobb 24 közé lehetett kerülni, azaz újabb győzelemmel nagy lépést tehetne a továbbjutás felé.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Szerdai mérkőzések
18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)
18.45: Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)
21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) – élőben az NSO-n!
21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) (Tv: Sport2, 23.00: felvételről)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz)
21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
4
4
–
–
14–3
+11
12
|2. Arsenal
4
4
–
–
11–0
+11
12
|3. Paris SG
4
3
–
1
14–5
+9
9
|4. Internazionale
3
3
–
–
9–0
+9
9
|5. Real Madrid
4
3
–
1
8–2
+6
9
|6. Liverpool
4
3
–
1
9–4
+5
9
|7. Tottenham
4
2
2
–
7–2
+5
8
|8. Borussia Dortmund
3
2
1
–
12–7
+5
7
|9. Manchester City
3
2
1
–
6–2
+4
7
|10. Sporting
4
2
1
1
8–5
+3
7
|11. Newcastle United
3
2
–
1
8–2
+6
6
|12. Barcelona
3
2
–
1
9–4
+5
6
|13. Chelsea
3
2
–
1
7–4
+3
6
|14. Atlético Madrid
4
2
–
2
10–9
+1
6
|15. Qarabag
3
2
–
1
6–5
+1
6
|16. Galatasaray
3
2
–
1
5–6
–1
6
|17. PSV Eindhoven
4
1
2
1
9–7
+2
5
|18. Monaco
4
1
2
1
4–6
–2
5
|19. Atalanta
3
1
1
1
2–5
–3
4
|20. Eintracht Frankfurt
4
1
1
2
7–11
–4
4
|21. Napoli
4
1
1
2
4–9
–5
4
|22. Marseille
3
1
–
2
6–4
+2
3
|23. Juventus
4
–
3
1
7–8
–1
3
|24. FC Bruges
3
1
–
2
5–7
–2
3
|25. Athletic Bilbao
3
1
–
2
4–7
–3
3
|26. Royale Union Saint-Gilloise
4
1
–
3
4–12
–8
3
|27. Bodö/Glimt
4
–
2
2
5–8
–3
2
|28. Pafosz
3
–
2
1
1–5
–4
2
|29. Bayer Leverkusen
3
–
2
1
5–10
–5
2
|30. Slavia Praha
4
–
2
2
2–8
–6
2
|31. Olympiakosz Pireusz
4
–
2
2
2–9
–7
2
|32. Villarreal
3
–
1
2
2–5
–3
1
|33. Köbenhavn
4
–
1
3
4–12
–8
1
|34. Kajrat Almati
3
–
1
2
1–9
–8
1
|35. Benfica
3
–
–
3
2–7
–5
0
|36. Ajax
3
–
–
3
1–11
–10
0