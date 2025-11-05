Sallai Rolandék nagyot léphetnek a BL-továbbjutás felé



Meglepő döntetlent játszott a hétvégén hazai környezetben a Trabzonspor ellen (0–0) a Sallai Rolandot is a soraiban tudó Galatasaray. Ettől függetlenül a 25-szörös török bajnok továbbra is veretlenül, négypontos előnnyel vezeti a bajnokságot legnagyobb riválisa, a Fenerbahce előtt. A Bajnokok Ligájában az elmúlt években viszont nem termett sok babér az isztambuli klubnak, 2012–2013-ban a negyeddöntő, 2013–2014-ben pedig a legjobb tizenhat jelentette a végállomást, azóta nem jutott ilyen magasságokba az európai kupaporondon. A nyáron nyolcvanmillió euróért végleg átigazolt támadó, Victor Osimhen végre nemzetközi sikerre vezetné a csapatot.

„Az a célunk, hogy letegyük a névjegyünket Európában – nyilatkozta az Ajax elleni mérkőzés előtt a török sporx.com-nak a 26 esztendős nigériai csatár. – A török bajnokságban lehengerlően játszunk évek óta, de szeretnénk végre a nemzetközi porondon is megmutatni, igazából mire vagyunk képesek. Mindig felemelő érzés a Bajnokok Ligájában futballozni, ám nemcsak résztvevők akarunk lenni, hanem olyan nagyszerű eredményeket is elérni, melyek kivívják mindenki elismerését. Sosem feledem az éjszakát, amikor bemutattak a szurkolóknak: a hajnali órák ellenére több ezren kijöttek elém a repülőtérre, pedig a családjukkal is lehettek volna. Akkora szeretetet kaptam akkor, hogy megígértem, bármit megteszek a BL-sikerért, s kitartok a csapat mellett jóban-rosszban.”

A Galata három forduló után hat ponttal a BL főtáblájának 14. helyén áll, és szerdán az eddig pontot sem szerző Ajax vendégeként játszik – az előző BL-kiírásban 11 ponttal a legjobb 24 közé lehetett kerülni, azaz újabb győzelemmel nagy lépést tehetne a továbbjutás felé.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Szerdai mérkőzések

18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)

18.45: Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)

21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)

21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) – élőben az NSO-n!

21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) (Tv: Sport2, 23.00: felvételről)

21.00: Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz)

21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)