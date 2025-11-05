Nemzeti Sportrádió

Sallai Rolandék nagyot léphetnek a BL-továbbjutás felé

S. N.S. N.
2025.11.05. 11:50
Sallai Roland is labdába rúghat az Ajax ellen (FOTÓ: AFP)
Címkék
Bajnokok Ligája Ajax Galatasaray Sallai Roland
Amszterdamban szerepel a Sallai Rolandot is alkalmazó Galatasaray szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligájában, s ha megveri a főtábla utolsó helyén álló Ajaxot, már-már a legjobb 24 együttes között tudhatja magát.


Meglepő döntetlent játszott a hétvégén hazai környezetben a Trabzonspor ellen (0–0) a Sallai Rolandot is a soraiban tudó Galatasaray. Ettől függetlenül a 25-szörös török bajnok továbbra is veretlenül, négypontos előnnyel vezeti a bajnokságot legnagyobb riválisa, a Fenerbahce előtt. A Bajnokok Ligájában az elmúlt években viszont nem termett sok babér az isztambuli klubnak, 2012–2013-ban a negyeddöntő, 2013–2014-ben pedig a legjobb tizenhat jelentette a végállomást, azóta nem jutott ilyen magasságokba az európai kupaporondon. A nyáron nyolcvanmillió euróért végleg átigazolt támadó, Victor Osimhen végre nemzetközi sikerre vezetné a csapatot.

„Az a célunk, hogy letegyük a névjegyünket Európában – nyilatkozta az Ajax elleni mérkőzés előtt a török sporx.com-nak a 26 esztendős nigériai csatár. – A török bajnokságban lehengerlően játszunk évek óta, de szeretnénk végre a nemzetközi porondon is megmutatni, igazából mire vagyunk képesek. Mindig felemelő érzés a Bajnokok Ligájában futballozni, ám nemcsak résztvevők akarunk lenni, hanem olyan nagyszerű eredményeket is elérni, melyek kivívják mindenki elismerését. Sosem feledem az éjszakát, amikor bemutattak a szurkolóknak: a hajnali órák ellenére több ezren kijöttek elém a repülőtérre, pedig a családjukkal is lehettek volna. Akkora szeretetet kaptam akkor, hogy megígértem, bármit megteszek a BL-sikerért, s kitartok a csapat mellett jóban-rosszban.”

A Galata három forduló után hat ponttal  a BL főtáblájának 14. helyén áll, és szerdán az eddig pontot sem szerző Ajax vendégeként játszik – az előző BL-kiírásban 11 ponttal a legjobb 24 közé lehetett kerülni, azaz újabb győzelemmel nagy lépést tehetne a továbbjutás felé.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Szerdai mérkőzések
18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)
18.45: Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)
21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) – élőben az NSO-n!
21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) (Tv: Sport2, 23.00: felvételről)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz)
21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Bayern München

4

4

14–3

+11 

12 

  2. Arsenal

4

4

11–0

+11 

12 

  3. Paris SG

4

3

1

14–5

+9 

  4. Internazionale

3

3

9–0

+9 

  5. Real Madrid

4

3

1

8–2

+6 

  6. Liverpool

4

3

1

9–4

+5 

  7. Tottenham

4

2

2

7–2

+5 

  8. Borussia Dortmund

3

2

1

12–7

+5 

  9. Manchester City

3

2

1

6–2

+4 

10. Sporting

4

2

1

1

8–5

+3 

11. Newcastle United

3

2

1

8–2

+6 

12. Barcelona

3

2

1

9–4

+5 

13. Chelsea

3

2

1

7–4

+3 

14. Atlético Madrid

4

2

2

10–9

+1 

15. Qarabag

3

2

1

6–5

+1 

16. Galatasaray

3

2

1

5–6

–1 

17. PSV Eindhoven

4

1

2

1

9–7

+2 

18. Monaco

4

1

2

1

4–6

–2 

19. Atalanta

3

1

1

1

2–5

–3 

20. Eintracht Frankfurt

4

1

1

2

7–11

–4 

21. Napoli

4

1

1

2

4–9

–5 

22. Marseille

3

1

2

6–4

+2 

23. Juventus

4

3

1

7–8

–1 

24. FC Bruges

3

1

2

5–7

–2 

25. Athletic Bilbao

3

1

2

4–7

–3 

26. Royale Union Saint-Gilloise

4

1

3

4–12

–8 

27. Bodö/Glimt

4

2

2

5–8

–3 

28. Pafosz

3

2

1

1–5

–4 

29. Bayer Leverkusen

3

2

1

5–10

–5 

30. Slavia Praha

4

2

2

2–8

–6 

31. Olympiakosz Pireusz

4

2

2

2–9

–7 

32. Villarreal

3

1

2

2–5

–3 

33. Köbenhavn

4

1

3

4–12

–8 

34. Kajrat Almati

3

1

2

1–9

–8 

35. Benfica

3

3

2–7

–5 

36. Ajax

3

3

1–11

–10 

 

 

