Andrés Iniesta szelíd tanácsa: Legyenek türelmesek Lamine Yamallal...
Harmadszor vendégszerepel az FC Bruges otthonában a Barcelona, és az eddigi két mérkőzésen gólt sem kapott. Az UEFA-kupában a 2000–2001-es évadban a tizenhat közé jutásért játszott egymással a két csapat, a katalánok 2–0-ra nyertek Belgiumban és 3–1-es összesítéssel jutottak tovább. A Bajnokok Ligája 2002–2003-as idényében a csoportkörben találkoztak, és a Barca Juan Roman Riquelme góljával 1–0-ra győzött. A vendégek akkor már biztos csoportelsők voltak, így Louis van Gaal vezetőedző több fiatalnak is lehetőséget adott. Igaz, éppen emiatt lett örökre emlékezetes a 2002 októberében rendezett mérkőzés: akkor és ott mutatkozott be a később a 2010-es világbajnokság döntőjében győztes gólt szerző, a spanyol válogatottban és klubjában egyaránt legendává váló Andrés Iniesta. A csendes, szerény középpályás akkor még csak tizennyolc éves volt, épp, mint most a csapat legnagyobb sztárjává váló Lamine Yamal. A fiatal szélsőnek a szerdai már a 26. meccse lesz a Bajnokok Ligájában, a sorozatban hat-hat gól és gólpassz áll a neve mögött. Bár betalált az előző fordulóban az Olympiakosz (6–1) és a hétvégi bajnoki mérkőzésen az Elche (3–1) kapujába is, mostanában hullámzó teljesítménye miatt több kritika érte a játékát. Andrés Iniesta azonban védelmébe vette az ifjú csillagot, akinek szerinte egyáltalán nem könnyű ennyire fiatalon a magas elvárásnak megfelelnie
„Türelmesnek kell lenni vele – mondta róla a Movistar Plus+-nak a 131-szeres spanyol válogatott futballista. – Tizennyolc éves, rengeteget kell tanulnia, sőt hibáznia is, és így fejlődnie. Ez mind az élet, a játék része. Ráadásul ha valaki ennyire a figyelem középpontjában van, akkor mindig minden apróságot számonkérnek rajta. Szerintem fantasztikus, hogy hétről hétre láthatjuk őt a pályán. Ami a csapatot illeti, Hansi Flick vezetésével kiváló futballt játszik a Barcelona, pontosan tudják, mit és hogyan akarnak csinálni. Ugyanakkor az ellenfelek ehhez előbb-utóbb alkalmazkodnak, és ilyenkor változtatni kell, de éppen ez teszi széppé a labdarúgást.”
A Marca cikke szerint egyébként továbbra sem jött még rendbe Lamine Yamal ágyéksérülése, és elsősorban ez az oka annak, hogy az utóbbi hetekben messze van a csúcsformájától. Ennek tükrében az sem lenne meglepő, ha szerdán csak a kispadon kezdene, ám a Barcelonának ettől függetlenül kötelező győznie Belgiumban.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Szerdai mérkőzések
18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)
18.45: Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)
21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) – élőben az NSO-n!
21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) (Tv: Sport2, 23.00: felvételről)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz)
21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
4
4
–
–
14–3
+11
12
|2. Arsenal
4
4
–
–
11–0
+11
12
|3. Paris SG
4
3
–
1
14–5
+9
9
|4. Internazionale
3
3
–
–
9–0
+9
9
|5. Real Madrid
4
3
–
1
8–2
+6
9
|6. Liverpool
4
3
–
1
9–4
+5
9
|7. Tottenham
4
2
2
–
7–2
+5
8
|8. Borussia Dortmund
3
2
1
–
12–7
+5
7
|9. Manchester City
3
2
1
–
6–2
+4
7
|10. Sporting
4
2
1
1
8–5
+3
7
|11. Newcastle United
3
2
–
1
8–2
+6
6
|12. Barcelona
3
2
–
1
9–4
+5
6
|13. Chelsea
3
2
–
1
7–4
+3
6
|14. Atlético Madrid
4
2
–
2
10–9
+1
6
|15. Qarabag
3
2
–
1
6–5
+1
6
|16. Galatasaray
3
2
–
1
5–6
–1
6
|17. PSV Eindhoven
4
1
2
1
9–7
+2
5
|18. Monaco
4
1
2
1
4–6
–2
5
|19. Atalanta
3
1
1
1
2–5
–3
4
|20. Eintracht Frankfurt
4
1
1
2
7–11
–4
4
|21. Napoli
4
1
1
2
4–9
–5
4
|22. Marseille
3
1
–
2
6–4
+2
3
|23. Juventus
4
–
3
1
7–8
–1
3
|24. FC Bruges
3
1
–
2
5–7
–2
3
|25. Athletic Bilbao
3
1
–
2
4–7
–3
3
|26. Royale Union Saint-Gilloise
4
1
–
3
4–12
–8
3
|27. Bodö/Glimt
4
–
2
2
5–8
–3
2
|28. Pafosz
3
–
2
1
1–5
–4
2
|29. Bayer Leverkusen
3
–
2
1
5–10
–5
2
|30. Slavia Praha
4
–
2
2
2–8
–6
2
|31. Olympiakosz Pireusz
4
–
2
2
2–9
–7
2
|32. Villarreal
3
–
1
2
2–5
–3
1
|33. Köbenhavn
4
–
1
3
4–12
–8
1
|34. Kajrat Almati
3
–
1
2
1–9
–8
1
|35. Benfica
3
–
–
3
2–7
–5
0
|36. Ajax
3
–
–
3
1–11
–10
0