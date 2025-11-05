Andrés Iniesta szelíd tanácsa: Legyenek türelmesek Lamine Yamallal...

Harmadszor vendégszerepel az FC Bruges otthonában a Barcelona, és az eddigi két mérkőzésen gólt sem kapott. Az UEFA-kupában a 2000–2001-es évadban a tizenhat közé jutásért játszott egymással a két csapat, a katalánok 2–0-ra nyertek Belgiumban és 3–1-es összesítéssel jutottak tovább. A Bajnokok Ligája 2002–2003-as idényében a csoportkörben találkoztak, és a Barca Juan Roman Riquelme góljával 1–0-ra győzött. A vendégek akkor már biztos csoportelsők voltak, így Louis van Gaal vezetőedző több fiatalnak is lehetőséget adott. Igaz, éppen emiatt lett örökre emlékezetes a 2002 októberében rendezett mérkőzés: akkor és ott mutatkozott be a később a 2010-es világbajnokság döntőjében győztes gólt szerző, a spanyol válogatottban és klubjában egyaránt legendává váló Andrés Iniesta. A csendes, szerény középpályás akkor még csak tizennyolc éves volt, épp, mint most a csapat legnagyobb sztárjává váló Lamine Yamal. A fiatal szélsőnek a szerdai már a 26. meccse lesz a Bajnokok Ligájában, a sorozatban hat-hat gól és gólpassz áll a neve mögött. Bár betalált az előző fordulóban az Olympiakosz (6–1) és a hétvégi bajnoki mérkőzésen az Elche (3–1) kapujába is, mostanában hullámzó teljesítménye miatt több kritika érte a játékát. Andrés Iniesta azonban védelmébe vette az ifjú csillagot, akinek szerinte egyáltalán nem könnyű ennyire fiatalon a magas elvárásnak megfelelnie

„Türelmesnek kell lenni vele – mondta róla a Movistar Plus+-nak a 131-szeres spanyol válogatott futballista. – Tizennyolc éves, rengeteget kell tanulnia, sőt hibáznia is, és így fejlődnie. Ez mind az élet, a játék része. Ráadásul ha valaki ennyire a figyelem középpontjában van, akkor mindig minden apróságot számonkérnek rajta. Szerintem fantasztikus, hogy hétről hétre láthatjuk őt a pályán. Ami a csapatot illeti, Hansi Flick vezetésével kiváló futballt játszik a Barcelona, pontosan tudják, mit és hogyan akarnak csinálni. Ugyanakkor az ellenfelek ehhez előbb-utóbb alkalmazkodnak, és ilyenkor változtatni kell, de éppen ez teszi széppé a labdarúgást.”

A Marca cikke szerint egyébként továbbra sem jött még rendbe Lamine Yamal ágyéksérülése, és elsősorban ez az oka annak, hogy az utóbbi hetekben messze van a csúcsformájától. Ennek tükrében az sem lenne meglepő, ha szerdán csak a kispadon kezdene, ám a Barcelonának ettől függetlenül kötelező győznie Belgiumban.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Szerdai mérkőzések

18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)

18.45: Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)

21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)

21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) – élőben az NSO-n!

21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) (Tv: Sport2, 23.00: felvételről)

21.00: Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz)

21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)