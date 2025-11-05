Nemzeti Sportrádió

Andrés Iniesta szelíd tanácsa: Legyenek türelmesek Lamine Yamallal...

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
Vágólapra másolva!
2025.11.05. 13:15
null
Fantasztikus értéke a Barcelonának Lamine Yamal, akire az elvárás miatt fiatalon is nagy teher nehezedik (FOTÓ: AFP)
Címkék
Lamine Yamal Bajnokok Ligája Barcelona FC Bruges Andrés Iniesta
A legendás spanyol középpályás, Andrés Iniesta 23 évvel ezelőtt az FC Bruges otthonában mutatkozott be a Barcelonában. Az éppen a belga csapat elleni szerdai BL-összecsapás előtt is kikérték a véleményét.

 

 

Harmadszor vendégszerepel az FC Bruges otthonában a Barcelona, és az eddigi két mérkőzésen gólt sem kapott. Az UEFA-kupában a 2000–2001-es évadban a tizenhat közé jutásért játszott egymással a két csapat, a katalánok 2–0-ra nyertek Belgiumban és 3–1-es összesítéssel jutottak tovább. A Bajnokok Ligája 2002–2003-as idényében a csoportkörben találkoztak, és a Barca Juan Roman Riquelme góljával 1–0-ra győzött. A vendégek akkor már biztos csoportelsők voltak, így Louis van Gaal vezetőedző több fiatalnak is lehetőséget adott. Igaz, éppen emiatt lett örökre emlékezetes a 2002 októberében rendezett mérkőzés: akkor és ott mutatkozott be a később a 2010-es világbajnokság döntőjében győztes gólt szerző, a spanyol válogatottban és klubjában egyaránt legendává váló Andrés Iniesta. A csendes, szerény középpályás akkor még csak tizennyolc éves volt, épp, mint most a csapat legnagyobb sztárjává váló Lamine Yamal. A fiatal szélsőnek a szerdai már  a 26. meccse lesz a Bajnokok Ligájában, a sorozatban hat-hat gól és gólpassz áll a neve mögött. Bár betalált az előző fordulóban az Olympiakosz (6–1) és a hétvégi bajnoki mérkőzésen az Elche (3–1) kapujába is, mostanában hullámzó teljesítménye miatt több kritika érte a játékát. Andrés Iniesta azonban védelmébe vette az ifjú csillagot, akinek szerinte egyáltalán nem könnyű ennyire fiatalon a magas elvárásnak megfelelnie

„Türelmesnek kell lenni vele – mondta róla a Movistar Plus+-nak a 131-szeres spanyol válogatott futballista. – Tizennyolc éves, rengeteget kell tanulnia, sőt hibáznia is, és így fejlődnie. Ez mind az élet, a játék része. Ráadásul ha valaki ennyire a figyelem középpontjában van, akkor mindig minden apróságot számonkérnek rajta. Szerintem fantasztikus, hogy hétről hétre láthatjuk őt a pályán. Ami a csapatot illeti, Hansi Flick vezetésével kiváló futballt játszik a Barcelona, pontosan tudják, mit és hogyan akarnak csinálni. Ugyanakkor az ellenfelek ehhez előbb-utóbb alkalmazkodnak, és ilyenkor változtatni kell, de éppen ez teszi széppé a labdarúgást.”

A Marca cikke szerint egyébként továbbra sem jött még rendbe Lamine Yamal ágyéksérülése, és elsősorban ez az oka annak, hogy az utóbbi hetekben messze van a csúcsformájától. Ennek tükrében az sem lenne meglepő, ha szerdán csak a kispadon kezdene, ám a Barcelonának ettől függetlenül kötelező győznie Belgiumban.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Szerdai mérkőzések
18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)
18.45: Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)
21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) – élőben az NSO-n!
21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) (Tv: Sport2, 23.00: felvételről)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz)
21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Bayern München

4

4

14–3

+11 

12 

  2. Arsenal

4

4

11–0

+11 

12 

  3. Paris SG

4

3

1

14–5

+9 

  4. Internazionale

3

3

9–0

+9 

  5. Real Madrid

4

3

1

8–2

+6 

  6. Liverpool

4

3

1

9–4

+5 

  7. Tottenham

4

2

2

7–2

+5 

  8. Borussia Dortmund

3

2

1

12–7

+5 

  9. Manchester City

3

2

1

6–2

+4 

10. Sporting

4

2

1

1

8–5

+3 

11. Newcastle United

3

2

1

8–2

+6 

12. Barcelona

3

2

1

9–4

+5 

13. Chelsea

3

2

1

7–4

+3 

14. Atlético Madrid

4

2

2

10–9

+1 

15. Qarabag

3

2

1

6–5

+1 

16. Galatasaray

3

2

1

5–6

–1 

17. PSV Eindhoven

4

1

2

1

9–7

+2 

18. Monaco

4

1

2

1

4–6

–2 

19. Atalanta

3

1

1

1

2–5

–3 

20. Eintracht Frankfurt

4

1

1

2

7–11

–4 

21. Napoli

4

1

1

2

4–9

–5 

22. Marseille

3

1

2

6–4

+2 

23. Juventus

4

3

1

7–8

–1 

24. FC Bruges

3

1

2

5–7

–2 

25. Athletic Bilbao

3

1

2

4–7

–3 

26. Royale Union Saint-Gilloise

4

1

3

4–12

–8 

27. Bodö/Glimt

4

2

2

5–8

–3 

28. Pafosz

3

2

1

1–5

–4 

29. Bayer Leverkusen

3

2

1

5–10

–5 

30. Slavia Praha

4

2

2

2–8

–6 

31. Olympiakosz Pireusz

4

2

2

2–9

–7 

32. Villarreal

3

1

2

2–5

–3 

33. Köbenhavn

4

1

3

4–12

–8 

34. Kajrat Almati

3

1

2

1–9

–8 

35. Benfica

3

3

2–7

–5 

36. Ajax

3

3

1–11

–10 

 

 

Lamine Yamal Bajnokok Ligája Barcelona FC Bruges Andrés Iniesta
Legfrissebb hírek

A Real Madrid az idényben először bizonyult gólképtelennek

Bajnokok Ligája
58 perce

Hiába a sok gól, Erling Haaland a visszafogott norvég srác maradt

Bajnokok Ligája
1 órája

Sallai Rolandék nagyot léphetnek a BL-továbbjutás felé

Bajnokok Ligája
2 órája

„Szívesen” – üzente a meccs legjobbjának választott Mac Allisternek Szoboszlai

Bajnokok Ligája
4 órája

Arne Slot a hazai pálya előnyét és Bradleyt emelte ki a Real legyőzése után

Bajnokok Ligája
5 órája

Kimmich: Egy pillanatig sem éreztük, hogy bajban lennénk

Bajnokok Ligája
6 órája

Szoboszlai Dominik: A legfontosabb az, hogy visszatértünk a győztes útra

Bajnokok Ligája
7 órája

Araújo átlövésére Vlahovics válaszolt – nem kapott ki, de továbbra is nyeretlen a BL-ben a Juventus

Bajnokok Ligája
15 órája
Ezek is érdekelhetik