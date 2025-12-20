Nemzeti Sportrádió

NB I: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC

Vágólapra másolva!
2025.12.20. 15:16
null
Bódog Tamásnak három vereség után kellene felráznia a Szparit (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I Nyíregyháza Nyíregyháza Spartacus FC Paks labdarúgó NB I Paksi FC magyar bajnokság magyar foci NB I 18. forduló Szpari
A labdarúgó NB I idei utolsó, 18. fordulójában a Paks a Nyíregyházát fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ

PAKSI FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC – élőben az NSO-n!
Paks, Fehérvári úti Stadion, 15.30 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Bogár

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Labdarúgó NB I
3 órája

Két gól jótékony hatása: Szendrei Ákos remek formában várja a Szpari elleni bajnokit

KEZDÉS: 15.30. A támadó azt mondja, ha a Paks legyőzi a Nyíregyházát, jó ősz áll majd mögötte.

♦ Az eddigi 12 NB I-es találkozójuknak pontosan a fele, 6 a paksiak győzelmét hozta 4 döntetlen és 2 nyíregyházi siker mellett. A szeptemberi odavágón majdnem egy félidőn át tartó tolnai vezetés után 1–1-re végeztek, az előző bajnokságban pedig mindháromszor az éppen otthon játszó csapat diadalmaskodott, kétszer a zöld-fehérek (2–1 és 2–0), egyszer a szabolcsiak (4–2).

♦ Pakson 6-szor meccseltek, a mérleg 4 hazai siker, 1 iksz, 1 vendégdiadal. Az egyetlen Szpari-győzelem 2008 októberében úgy jött össze, hogy a duplázó Bárányos Zsolt a győztes találatot a 95. percben érte el (1–2). Az atomvárosban legutóbb, április elején Papp Kristóf és Osváth Attila góljával jött össze a hazai siker.

♦ Bognár György együttese 2 vereség után a legutóbb 2 bajnokiját egyaránt kétgólos különbséggel nyerte meg – igaz, épp az ötfordulós formatabella utolsó két helyezettje, az MTK (3–1), majd a Barcika ellen. Utóbbit a 22 éves Szendrei Ákos góljaival verte meg 2–0-ra, aki most először duplázott az NB I-ben.  

♦ A Nyíregyháza az FTC elleni Üllői úti 3–1-es bravúrgyőzelme óta mindhárom bajnoki meccsét elvesztette, ráadásul szerzett gól nélkül, 0–6-os összesített gólkülönbséggel, és mivel a lemaradása 4 pont a 10. DVTK-tól, már biztosan kieső helyen tölti a téli szünetet.

♦ A Paks 4–3–1-es mérleggel második a hazai tabellán, csak az otthon eggyel több mérkőzés játszó MTK előzi meg. Előző 3 otthoni bajnokiján mindig legalább 4 gól esett.

♦ A Nyíregyháza 2–2–4-es mutatóval 9. a vendégtáblázaton, legutóbbi 3 idegenbeli fellépésén mindhárom eredménytípus egyszer fordult elő (döntetlen, győzelem, majd vereség).

 

NB I Nyíregyháza Nyíregyháza Spartacus FC Paks labdarúgó NB I Paksi FC magyar bajnokság magyar foci NB I 18. forduló Szpari
Legfrissebb hírek

A ráadásban egyenlített a ZTE az MTK ellen

Labdarúgó NB I
33 perce

Érik az ősz meglepetése: az első hely kapujában az ETO

Labdarúgó NB I
2 órája

Két gól jótékony hatása: Szendrei Ákos remek formában várja a Szpari elleni bajnokit

Labdarúgó NB I
3 órája

Győztes mérkőzéssel köszönnének el edzőjüktől, Horváth Dávidtól az MTK-játékosok

Labdarúgó NB I
5 órája

Zalaegerszeg: 2027-ig írt alá a középpályás

Labdarúgó NB I
5 órája

Van még teendő – Malonyai Péter jegyzete

Labdarúgó NB I
7 órája

MLSZ-elemzés: hét éve javuló tendenciát mutat az NB I

Labdarúgó NB I
7 órája

Keane: Ha ezt a meccset nem nyerjük meg, nem is tudom, mit csináltam volna

Labdarúgó NB I
7 órája
Ezek is érdekelhetik