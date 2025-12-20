NB I: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC

♦ Az eddigi 12 NB I-es találkozójuknak pontosan a fele, 6 a paksiak győzelmét hozta 4 döntetlen és 2 nyíregyházi siker mellett. A szeptemberi odavágón majdnem egy félidőn át tartó tolnai vezetés után 1–1-re végeztek, az előző bajnokságban pedig mindháromszor az éppen otthon játszó csapat diadalmaskodott, kétszer a zöld-fehérek (2–1 és 2–0), egyszer a szabolcsiak (4–2).

♦ Pakson 6-szor meccseltek, a mérleg 4 hazai siker, 1 iksz, 1 vendégdiadal. Az egyetlen Szpari-győzelem 2008 októberében úgy jött össze, hogy a duplázó Bárányos Zsolt a győztes találatot a 95. percben érte el (1–2). Az atomvárosban legutóbb, április elején Papp Kristóf és Osváth Attila góljával jött össze a hazai siker.

♦ Bognár György együttese 2 vereség után a legutóbb 2 bajnokiját egyaránt kétgólos különbséggel nyerte meg – igaz, épp az ötfordulós formatabella utolsó két helyezettje, az MTK (3–1), majd a Barcika ellen. Utóbbit a 22 éves Szendrei Ákos góljaival verte meg 2–0-ra, aki most először duplázott az NB I-ben.

♦ A Nyíregyháza az FTC elleni Üllői úti 3–1-es bravúrgyőzelme óta mindhárom bajnoki meccsét elvesztette, ráadásul szerzett gól nélkül, 0–6-os összesített gólkülönbséggel, és mivel a lemaradása 4 pont a 10. DVTK-tól, már biztosan kieső helyen tölti a téli szünetet.

♦ A Paks 4–3–1-es mérleggel második a hazai tabellán, csak az otthon eggyel több mérkőzés játszó MTK előzi meg. Előző 3 otthoni bajnokiján mindig legalább 4 gól esett.

♦ A Nyíregyháza 2–2–4-es mutatóval 9. a vendégtáblázaton, legutóbbi 3 idegenbeli fellépésén mindhárom eredménytípus egyszer fordult elő (döntetlen, győzelem, majd vereség).