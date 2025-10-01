A Juventus után az Athletic Bilbaónak is négyet lőtt a Borussia Dortmund

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
BORUSSIA DORTMUND–ATHLETIC BILBAO 4–1 (1–0)
Dortmund, Signal Iduna Park, 81 365 néző. Vezette: Marciniak (lengyel)
BVB: Kobel – Süle (N. Schlotterbeck, 70.), Anton, Benszebaini – Ryerson, Sabitzer, Jo. Bellingham (F. Nmecha, 69.), Svensson – Adeyemi (Beier, 63.), Chukwuemeka (Brandt, 63.) – Guirassy (Fabio Silva, 87.). Vezetőedző: Niko Kovac
BILBAO: Unai Simón – Gorosabel, Vivian (Laporte, a szünetben), Paredes, Lekue – Jauregizar (Ínigo Ruiz, a szünetben), Rego – Inaki Williams (Guruzeta, a szünetben), Navarro, Unai Gómez (Serrano, 63.) – Szannadi (Ibon Sánchez, 80.). Vezetőedző: Ernesto Valverde
Gólszerző: Svensson (28.), Chukwuemeka (50.), Guirassy (82.), Brandt (90+1.), ill. Guruzeta (61.)
ÖSSZEFOGLALÓ
A Borussia Dortmund már az első másodperctől kezdve támadólag lépett fel. A spanyolok egy darabig állták a sarat, ám a 28. percben a németek megszerezték a vezetést. Julian Ryerson ugratta ki a jobb oldalon Karim Adeyemit, aki keresztbe passzolt a balról érkező Daniel Svenssonnak, ő pedig az ötösről a kapuba lőtt.
Az első félidőben a Dortmund 66 százalékban birtokolt a labdát, és ötször lőtt kapura, míg a vendégek csak egyszer. Niko Kovac együttese megérdemelten vezetett.
A második félidő elején, az 50. percben a Dortmund megszerezte a második gólt is. Carney Chukwuemeka szépen kijátszott akció végén lőtt a rövid alsó sarokba a bal oldalon. Azonban bő tíz perc múlva jött a szépítés. Ruiz de Galarreta ívelte be a labdát a tizenhatoson belülre, a dortmundi védők képtelenek voltak tisztázni. A lecsorgó labda Gorka Guruzeta elé került, aki tíz méterről nem hibázott.
Ezután a Bilbao már csak lesgólig jutott, azonban Unai Simón nem tudott hárítani a 82. percben, amikor Marcel Sabitzer lövésébe beleért Serhou Guirassy, a labda védhetetlenül pattogott a kapuba (3–1). Guirassy a 20. BL-meccsét játszotta, és ez volt a 16. gólja, amivel utolérte Ruud van Nistelrooyt és Roberto Soldadót a vonatkozó rangsorban. Náluk többször csak Erling Haaland volt jobb 25 (!) góllal az első 20 BL-találkozója után.
És még az utolsó percekre is maradt egy hazai gól: a 91. percben Julian Brandt állította be a végeredményt. 4–1
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|2
|2
|–
|–
|8–2
|+6
|6
|2. Real Madrid
|2
|2
|–
|–
|7–1
|+6
|6
|3. Paris SG
|2
|2
|–
|–
|6–1
|+5
|6
|4. Internazionale
|2
|2
|–
|–
|5–0
|+5
|6
|5. Arsenal
|2
|2
|–
|–
|4–0
|+4
|6
|6. Qarabag
|2
|2
|–
|–
|5–2
|+3
|6
|7. Borussia Dortmund
|2
|1
|1
|–
|8–5
|+3
|4
|8. Manchester City
|2
|1
|1
|–
|4–2
|+2
|4
|9. Tottenham
|2
|1
|1
|–
|3–2
|+1
|4
|10. Atlético Madrid
|2
|1
|–
|1
|7–4
|+3
|3
|11. Newcastle United
|2
|1
|–
|1
|5–2
|+3
|3
|12. Marseille
|2
|1
|–
|1
|5–2
|+3
|3
|13. FC Bruges
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|14. Sporting
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|15. Eintracht Frankfurt
|2
|1
|–
|1
|6–6
|0
|3
|16. Barcelona
|2
|1
|–
|1
|3–3
|0
|3
|17. Liverpool
|2
|1
|–
|1
|3–3
|0
|3
|18. Chelsea
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|19. Napoli
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|20. Royale Union Saint-Gilloise
|2
|1
|–
|1
|3–5
|–2
|3
|21. Galatasaray
|2
|1
|–
|1
|2–5
|–3
|3
|22. Atalanta
|2
|1
|–
|1
|2–5
|–3
|3
|23. Juventus
|2
|–
|2
|–
|6–6
|0
|2
|24. Bodö/Glimt
|2
|–
|2
|–
|4–4
|0
|2
|25. Bayer Leverkusen
|2
|–
|2
|–
|3–3
|0
|2
|26. Villarreal
|2
|–
|1
|1
|2–3
|–1
|1
|27. PSV Eindhoven
|2
|–
|1
|1
|2–4
|–2
|1
|28. Köbenhavn
|2
|–
|1
|1
|2–4
|–2
|1
|29. Olympiakosz Pireusz
|2
|–
|1
|1
|0–2
|–2
|1
|30. Monaco
|2
|–
|1
|1
|3–6
|–3
|1
|31. Slavia Praha
|2
|–
|1
|1
|2–5
|–3
|1
|32. Pafosz
|2
|–
|1
|1
|1–5
|–4
|1
|33. Benfica
|2
|–
|–
|2
|2–4
|–2
|0
|34. Athletic Bilbao
|2
|–
|–
|2
|1–6
|–5
|0
|35. Ajax
|2
|–
|–
|2
|0–6
|–6
|0
|36. Kajrat Almati
|2
|–
|–
|2
|1–9
|–8
|0
PERCRŐL PERCRE