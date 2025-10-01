A Juventus után az Athletic Bilbaónak is négyet lőtt a Borussia Dortmund

Nemzeti Sportrádió

2025.10.01.
Chukwuemeka lőtte a második dortmundi gólt (Fotó: Getty Images)
A Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában a Borussia Dortmund hazai pályán 4–1-re legyőzte az Athletic Bilbaót. Niko Kovac együttese tehát az előző körben, a Juventus ellen játszott 4–4 után ismét négy gólt szerzett.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
BORUSSIA DORTMUND–ATHLETIC BILBAO 4–1 (1–0)
Dortmund, Signal Iduna Park, 81 365 néző. Vezette: Marciniak (lengyel)
BVB: Kobel – Süle (N. Schlotterbeck, 70.), Anton, Benszebaini – Ryerson, Sabitzer, Jo. Bellingham (F. Nmecha, 69.), Svensson – Adeyemi (Beier, 63.), Chukwuemeka (Brandt, 63.) – Guirassy (Fabio Silva, 87.). Vezetőedző: Niko Kovac
BILBAO: Unai Simón – Gorosabel, Vivian (Laporte, a szünetben), Paredes, Lekue – Jauregizar (Ínigo Ruiz, a szünetben), Rego – Inaki Williams (Guruzeta, a szünetben), Navarro, Unai Gómez (Serrano, 63.) – Szannadi (Ibon Sánchez, 80.). Vezetőedző: Ernesto Valverde
Gólszerző: Svensson (28.), Chukwuemeka (50.), Guirassy (82.), Brandt (90+1.), ill. Guruzeta (61.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Borussia Dortmund már az első másodperctől kezdve támadólag lépett fel. A spanyolok egy darabig állták a sarat, ám a 28. percben a németek megszerezték a vezetést. Julian Ryerson ugratta ki a jobb oldalon Karim Adeyemit, aki keresztbe passzolt a balról érkező Daniel Svenssonnak, ő pedig az ötösről a kapuba lőtt.

Az első félidőben a Dortmund 66 százalékban birtokolt a labdát, és ötször lőtt kapura, míg a vendégek csak egyszer. Niko Kovac együttese megérdemelten vezetett.

A második félidő elején, az 50. percben a Dortmund megszerezte a második gólt is. Carney Chukwuemeka szépen kijátszott akció végén lőtt a rövid alsó sarokba a bal oldalon. Azonban bő tíz perc múlva jött a szépítés. Ruiz de Galarreta ívelte be a labdát a tizenhatoson belülre, a dortmundi védők képtelenek voltak tisztázni. A lecsorgó labda Gorka Guruzeta elé került, aki tíz méterről nem hibázott.

Ezután a Bilbao már csak lesgólig jutott, azonban Unai Simón nem tudott hárítani a 82. percben, amikor Marcel Sabitzer lövésébe beleért Serhou Guirassy, a labda védhetetlenül pattogott a kapuba (3–1). Guirassy a 20. BL-meccsét játszotta, és ez volt a 16. gólja, amivel utolérte Ruud van Nistelrooyt és Roberto Soldadót a vonatkozó rangsorban. Náluk többször csak Erling Haaland volt jobb 25 (!) góllal az első 20 BL-találkozója után.

És még az utolsó percekre is maradt egy hazai gól: a 91. percben Julian Brandt állította be a végeredményt. 4–1

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. Bayern München228–2+66
2. Real Madrid227–1+66
3. Paris SG226–1+56
4. Internazionale225–0+56
5. Arsenal224–0+46
6. Qarabag225–2+36
7. Borussia Dortmund2118–5+34
8. Manchester City2114–2+24
9. Tottenham2113–2+14
10. Atlético Madrid2117–4+33
11. Newcastle United2115–2+33
12. Marseille2115–2+33
13. FC Bruges2115–3+23
14. Sporting2115–3+23
15. Eintracht Frankfurt2116–603
16. Barcelona2113–303
17. Liverpool2113–303
18. Chelsea2112–3–13
19. Napoli2112–3–13
20. Royale Union Saint-Gilloise2113–5–23
21. Galatasaray2112–5–33
22. Atalanta2112–5–33
23. Juventus226–602
24. Bodö/Glimt224–402
25. Bayer Leverkusen223–302
26. Villarreal2112–3–11
27. PSV Eindhoven2112–4–21
28. Köbenhavn2112–4–21
29. Olympiakosz Pireusz2110–2–21
30. Monaco2113–6–31
31. Slavia Praha2112–5–31
32. Pafosz2111–5–41
33. Benfica222–4–20
34. Athletic Bilbao221–6–50
35. Ajax220–6–60
36. Kajrat Almati221–9–80

 

 

Ezek is érdekelhetik