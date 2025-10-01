A Juventus után az Athletic Bilbaónak is négyet lőtt a Borussia Dortmund

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

BORUSSIA DORTMUND–ATHLETIC BILBAO 4–1 (1–0)

Dortmund, Signal Iduna Park, 81 365 néző. Vezette: Marciniak (lengyel)

BVB: Kobel – Süle (N. Schlotterbeck, 70.), Anton, Benszebaini – Ryerson, Sabitzer, Jo. Bellingham (F. Nmecha, 69.), Svensson – Adeyemi (Beier, 63.), Chukwuemeka (Brandt, 63.) – Guirassy (Fabio Silva, 87.). Vezetőedző: Niko Kovac

BILBAO: Unai Simón – Gorosabel, Vivian (Laporte, a szünetben), Paredes, Lekue – Jauregizar (Ínigo Ruiz, a szünetben), Rego – Inaki Williams (Guruzeta, a szünetben), Navarro, Unai Gómez (Serrano, 63.) – Szannadi (Ibon Sánchez, 80.). Vezetőedző: Ernesto Valverde

Gólszerző: Svensson (28.), Chukwuemeka (50.), Guirassy (82.), Brandt (90+1.), ill. Guruzeta (61.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Borussia Dortmund már az első másodperctől kezdve támadólag lépett fel. A spanyolok egy darabig állták a sarat, ám a 28. percben a németek megszerezték a vezetést. Julian Ryerson ugratta ki a jobb oldalon Karim Adeyemit, aki keresztbe passzolt a balról érkező Daniel Svenssonnak, ő pedig az ötösről a kapuba lőtt.

Az első félidőben a Dortmund 66 százalékban birtokolt a labdát, és ötször lőtt kapura, míg a vendégek csak egyszer. Niko Kovac együttese megérdemelten vezetett.

A második félidő elején, az 50. percben a Dortmund megszerezte a második gólt is. Carney Chukwuemeka szépen kijátszott akció végén lőtt a rövid alsó sarokba a bal oldalon. Azonban bő tíz perc múlva jött a szépítés. Ruiz de Galarreta ívelte be a labdát a tizenhatoson belülre, a dortmundi védők képtelenek voltak tisztázni. A lecsorgó labda Gorka Guruzeta elé került, aki tíz méterről nem hibázott.

Ezután a Bilbao már csak lesgólig jutott, azonban Unai Simón nem tudott hárítani a 82. percben, amikor Marcel Sabitzer lövésébe beleért Serhou Guirassy, a labda védhetetlenül pattogott a kapuba (3–1). Guirassy a 20. BL-meccsét játszotta, és ez volt a 16. gólja, amivel utolérte Ruud van Nistelrooyt és Roberto Soldadót a vonatkozó rangsorban. Náluk többször csak Erling Haaland volt jobb 25 (!) góllal az első 20 BL-találkozója után.

És még az utolsó percekre is maradt egy hazai gól: a 91. percben Julian Brandt állította be a végeredményt. 4–1