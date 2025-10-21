Nemzeti Sportrádió

Ifjúsági Bajnokok Ligája: szerdán Norvégiában kezd a Puskás Akadémia

2025.10.21. 16:26
Fotó: puskasakademia.hu
SK Brann Puskás Akadémia UEFA Youth League Ifjúsági Bajnokok Ligája
Szerdán kezdi meg szereplését az ifjúsági Bajnokok Ligájában a Puskás Akadémia U19-es labdarúgócsapata.

Szerdán indul az ifi-BL-kaland a Puskás Akadémia fiataljai számára, a magyar U19-es bajnoki címvédő az SK Brann együttesével találkozik a bajnoki ág második fordulójában, a párharc első mérkőzésére Norvégiában kerül sor, míg a visszavágót november 5-én rendezik a felcsúti Pancho Arénában.

A Puskás Akadémia egymást követő harmadik idényben szerepel a sorozatban, két szezonnal korábban az első párharcban búcsúzott az azeri FK Gabalával szemben, az előző kiírásban viszont bejutott a legjobb 32 közé. Előbb a skót Aberdeent (8–1), majd a belga Genket (2–2 után tizenegyesekkel) búcsúztatta a magyar bajnok, amelyet az angol Aston Villa (1–2) állított meg a sorozatban.

A párharc továbbjutója a harmadik fordulóban a horvát Lokomotiva Zagreb és a román FCSB összecsapásának továbbjutójával találkozik.

 

