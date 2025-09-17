Yamal nem játszhat a Newcastle elleni BL-nyitányon – hivatalos

A Barcelona szerdán bejelentette, hogy a csütörtöki mérkőzés keretéből Marc-André ter Stegen (hátsérülés), Alejandro Balde (combhajlítóizom-sérülés), Gavi (térdsérülés) és Lamine Yamal (csípősérülés) is kimaradt, viszont a Valencia elleni (6–0) bajnokit izomsérülés miatt kihagyó Frenkie de Jong bekerült.

Yamal a Valencia elleni meccset is kénytelen volt kihagyni, s mint arról beszámoltunk, Hansi Flick vezetőedző azt állította, hogy a spanyol válogatott stábja fájdalomcsillapítókkal küldte pályára a 18 éves szélsőt Bulgária és Törökország ellen, ami tovább súlyosbította a játékos sérülését. A szövetség aztán cáfolta mindezt, mondván, amikor Yamal csatlakozott a válogatotthoz, sem a Barcelona, sem a futballista nem jelezte sérülés gyanúját, és Fernando Galán csapatorvos sem talált problémát a fiatal támadó vizsgálatakor.

A Barca csütörtökön 21 órától lép pályára a St. James’ Parkban a BL-alapszakasz első fordulójában.