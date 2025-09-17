Továbbra is tagadja a nemi erőszak vádját Thomas Partey

A Villarreal középpályása, Thomas Partey visszatért Angliába, s nem csak azért, hogy a a „sárga tengeralattjáróval” megkísérelje „elsüllyeszteni” a Tottenham Hotspurt. A 32 éves ghánai középpályásnak a bíróságon volt jelenése, ugyanis többszörös nemi erőszakkal vádolják az Egyesült Királyságban. A rövid meghallgatáson Partey újra ártatlannak vallotta magát, s közölték vele, hogy ügyének tárgyalását 2026. november 2-ára tűzték ki – írja az ESPN.

A meghallgatás végén Christopher Hehir bíró a következőket mondta a játékosnak: „Jövő év november 2-án tárgyaljuk az ügyét. Megértem, hogy ez még távolinak tűnik, mint ahogy ön is megérti, hogy a királyi bíróságoknak sok tennivalójuk van, ezért tart sokáig az ügyek tárgyalása. Mivel ön óvadék ellenében van szabadlábon, tulajdonképpen a börtönben tárgyalásra váró emberek mögött áll a sorban.”

Pfújolás és füttykoncert kísérte Thomas Partey (sárgában) minden megmozdulását a Tottenham stadionjában (Fotó: Getty Images)

A bíró azt is közölte: a két nővel szemben nemi erőszakkal, egy harmadikkal szemben bántalmazással vádolt Partey nem léphet kapcsolatba a három sértett egyikével sem, s az állandó tartózkodási helyének megváltozásról, illetve külföldi útjairól értesítenie kell a hatóságokat.

A ghánai labdarúgó akár bűnös az említett ügyben, akár nem, a Tottenham szurkolóit nem igazán érdekelte az ártatatlanság vélelme: a mérkőzés 78. percében pályára küldött játékos minden labdaérintését hangos pfújolással „jutalmazta” a londoni publikum – feltehetően nem pusztán azért, mert Partey az elmúlt évadban még az ősellenség Arsenal játékosa volt.