Tovább íródik a Camp Nou-saga: most október közepe az újranyitás várható időpontja

Az október 21-ei Barcelona és az Olympiakosz Bajnokok Ligája-mérkőzésének a Camp Nou ad otthont – legalábbis ez áll az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) honlapján. A katalán csapat három nappal korábban a Gironát fogadja a spanyol bajnokságban, így ismét szárnyra kaptak a találgatások azzal kapcsolatban, hogy a tartományi rivális elleni összecsapást már a felújított arénában rendezik-e – írja a Marca.

Bár a mérkőzés helyszínét hivatalosan még nem erősítették meg, a helyi önkormányzatnál már biztosak abban, hogy a találkozóra a Camp Nou-ban kerül sor. Jaume Colboni, Barcelona polgármestere már jelezte: biztos abban, hogy hamarosan pozitív hírrel szolgálhatnak az ügyben. Ugyancsak ebbe az irányba mutat Colboni biztonságért felelős helyettesének, Albert Batllénak a kijelentése is.

„Reméljük, hogy addig megtörténnek szükséges biztonsági módosítások, és zöld utat kap a Camp Nou részleges megnyitása. Úgy vélem a felmerülő apróbb problémákat sikerül orvosolni” – mondta Batlle.

A csapat visszatérése a La Ligába ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy három nappal később a csapat a Bajnokok Ligájában is visszatérhet rég nem látott otthonába. A spanyol szövetséggel szemben ugyanis az UEFA elvárja, hogy a stadion másik lelátóját is nyissák meg – ez eddig nem történt meg. A befogadóképesség így 27000 főről 45000-re nőne.

Továbbá, az UEFA még nem engedélyezte, hogy a csapat két különböző helyen rendezzen mérkőzést a BL-ben, a szabályok szerint ugyanis csak egy helyszínt regisztrálhatnak. Szerdán a Montjuic-hegyen, az Lluis Companys Stadionban játszanak a katalánok, akiknek így speciális engedélyre volna szükségük, hogy saját arénájukban fogadhassák a görögöket. Az különleges engedély megadása nem példa nélküli: 2020-ban az európai szövetség a Ferencvárosnak is engedélyezte, hogy a Groupama Aréna helyett a nagyobb befogadóképességű Puskás Arénában játszhassa le a második két hazai Bajnokok Ligája-mérkőzését – az egyiket épp az FC Barcelona ellen.

A katalán klubnál remélik, hogy számukra is kedvező válasz születik, mert a stadionváltástól nem több profitot várnak, hanem egyszerűen csak szükségesnek tartják. Amíg a klub nem nyitja meg az európai szövetség által kért másik lelátót, nincs garancia arra, hogy az engedély megérkezzen, bármilyen helyszínt tüntessen is fel weboldalán az a UEFA – hangzik a Marca összegzése.