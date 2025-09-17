Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai kezdő a 100. liverpooli meccsén, Kerkez a kispadon az Atlético Madrid ellen

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.09.17. 19:54
null
Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah is ott van az Atleti elleni kezdőben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Szoboszlai Dominik Kerkez Milos
A Liverpool 21 órától az Atlético Madridot fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 1. fordulójában, a hazaiaknál Szoboszlai Dominik kezd a 100. Pool-mérkőzésén, míg Kerkez Milos a kispadon kapott helyet.

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield, 21 óra. Vezeti: Maurizio Mariani (olasz)
Liverpool: Alisson – J. Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai – Szalah, Isak, Gakpo. Menedzser: Arne Slot
A kispadon: Mamardasvili, Woodman (kapusok), Bradley, Danns, Ekitiké, Endo, J. Gomez, Kerkez, Leoni, A. Mac Allister, Ngumoha
Atlético: Oblak – M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán – Giu. Simeone, Barrios, Gallagher, Nicolás González – Raspadori, Griezmann. Vezetőedző: Diego Simeone
A kispadon: Esquivel, Musso (kapusok), Belaid, Hancko, Koke, Carlos Martín, Molina, Pubill, Ruggeri, Sörloth, Zanzi

Kapcsolódó tartalom

A 100. liverpooli mérkőzésére készül Szoboszlai Dominik

2020 októberében, még a Salzburg játékosaként szerzett már gólt a BL-ben az Atlético Madrid ellen.

Slot: Ha holnap eladnánk Szoboszlai Dominikot, ő is 100 millió fontot érne

Virgil van Dijk szerint a magyar válogatott csapatkapitánya jobbhátvédként is világklasszis.

 

 

Liverpool Szoboszlai Dominik Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

BL: Liverpool–Atlético Madrid

Bajnokok Ligája
36 perce

Az Atleti is meglátogatta Diogo Jota liverpooli emlékhelyét

Bajnokok Ligája
2 órája

100 millió megtekintés, a világ a Nemzeti Sportot és az M4 Sportot követte

Magyar válogatott
6 órája

Kozma István: Szoboszlaiék nem véletlenül a magyar gyerekek kedvencei

Légiósok
7 órája

A 100. liverpooli mérkőzésére készül Szoboszlai Dominik

Bajnokok Ligája
14 órája

A 100. liverpooli mérkőzésére készül Szoboszlai Dominik; Halász Bence ismét világbajnoki bronzérmes

E-újság
21 órája

Slot: Ha holnap eladnánk Szoboszlai Dominikot, ő is 100 millió fontot érne

Bajnokok Ligája
Tegnap, 17:58

Julián Álvarez nem játszik a Liverpool elleni BL-meccsen

Bajnokok Ligája
Tegnap, 13:32
Ezek is érdekelhetik