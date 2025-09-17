Szoboszlai kezdő a 100. liverpooli meccsén, Kerkez a kispadon az Atlético Madrid ellen

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield, 21 óra. Vezeti: Maurizio Mariani (olasz)
Liverpool: Alisson – J. Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai – Szalah, Isak, Gakpo. Menedzser: Arne Slot
A kispadon: Mamardasvili, Woodman (kapusok), Bradley, Danns, Ekitiké, Endo, J. Gomez, Kerkez, Leoni, A. Mac Allister, Ngumoha
Atlético: Oblak – M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán – Giu. Simeone, Barrios, Gallagher, Nicolás González – Raspadori, Griezmann. Vezetőedző: Diego Simeone
A kispadon: Esquivel, Musso (kapusok), Belaid, Hancko, Koke, Carlos Martín, Molina, Pubill, Ruggeri, Sörloth, Zanzi