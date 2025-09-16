Slot: Ha holnap eladnánk Szoboszlai Dominikot, ő is 100 millió fontot érne

„Kétezer-húszban fájó vereséget szenvedtünk és kiestünk (az Atlético Madrid ellen). Ez egy nagyon keményen dolgozó csapat világklasszis vezetőedzővel és sokatmondó az is, milyen régóta ott van. Tiszteljük őket, vannak világklasszis játékosaik és egy világklasszis kapusuk – és még sorolhatnám. Soha nem adják fel, ilyen a mentalitásuk. Lehet, hogy nem ez a legjobb idénykezdetük, de szeretnének jól szerepelni” – mondta az Atlético Madridról Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya, majd a holland hátvéd szót ejtett néhány csapattársáról, így az új szerzeményről, Alexander Isakról és Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról is beszélt.

„Kiváló befejező. Ha megnézzük, hogyan képes befejezni a támadásokat – fejjel, bal és jobb lábbal – akkor ő a tökéletes csatár” – mondta Van Dijk a Newcastle-től megszerzett svéd válogatott csatárról, majd a Liverpool két magyarjáról, Szoboszlai Dominikról és a nyáron érkezett Kerkez Milosról beszélt.

„Milos rengeteg energiával rendelkező minőségi játékos. Szerintem fantasztikus, agresszív, tele energiával, aki velünk együtt tanulja, hogyan játsszunk és szokik hozzá, milyen intenzitással játszunk Liverpoolban. Ezzel a pályán és azon kívül sem könnyű megbirkózni, de rendben lesz. Ami Dominikot illeti, szerintem eddig nagyszerű idénye van, olyan poszton játszott, ami nem a kedvence, de véleményem szerint ezt elképesztően, világklasszisként tette” – mondta két magyar társáról Van Dijk.

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot sajtótájékoztatója elején leszögezte, a nyár végén érkezett Alexander Isak ott van a meccskeretben, de biztosan nem játssza végig a szerdai mérkőzést. Slot beszélt arról is, hogy más csapatok és a szakértők rengeteget foglalkoznak a Liverpool új igazolásaival, ugyanis a „vörösök” idén nyáron 450 millió fontot költöttek, de Slot emlékeztette a résztvevőket, hogy a 450 millió fontos kiadás mellett 300 millió fontért adtak el játékosokat.

„Ezek a játékosok, akiket szerződtettünk, sok pénzt érnek, de ugyanennyit érő játékosokkal játszanak együtt. Ha meg akarjuk erősíteni a keretet, akkor pénzt kell költenünk. Ha holnap eladnánk Szoboszlai Dominikot, ő is 100 millió fontot érne” – jegyezte meg Slot, aki az új évad kezdetéről is beszélt.

„Messze túlszárnyaltuk az előzetes várakozásaimat ezen a nyáron. Tudjuk, mi történt és az általunk megszerzett tizenkét pont sokkal több, mint vártam, különösen azok után, mennyi változás történt a csapatnál. Tudunk jobban is játszani, de nem minden alkalommal a Newcastle vendégeként vagy az Arsenal ellen játszunk” – fogalmazott a Liverpool holland vezetőedzője, aki a hétvégi, Burnley elleni idegenbeli bajnoki első félidejében lecserélt Kerkezt is megemlítette.

„Remekül? Szerintem jól játszott – mondta a magyar válogatott szélső védőjének cseréjéről, Andrew Robertsonról Slot. – Milos nem kezdte remekül a meccset, de rosszul sem és le kellett cserélnünk, aztán ott volt Andy Robertson, hogy helyettesítse és úgy jött be, mintha soha semmi mást nem csinált volna. Nehéz meccs volt nekünk, nem hiszem, hogy közülünk bárki is kiemelkedően jól játszott volna, de jó, hogy itt van velünk a keretben (Robertson)” – tette hozzá Slot.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Szeptember 16., kedd

18.45: PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport2)

18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) – élőben az NSO-n!

21.00: Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)

21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)

Szeptember 17., szerda

18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)

18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)

21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Ajax (holland)–Internazionale (olasz)

Szeptember 18., csütörtök

18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)

18.45: Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)

21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!