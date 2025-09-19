Rashford hatékony futballja a BL-rajton Messi 2015-ös produkcióját idézte

„Edzéseken mindig ilyen játékot látunk Rashfordtól, és most élesben is tanúi lehettünk annak, mit tud – értékelt Hans-Dieter Flick, a Barcelona vezetőedzője. – Örülök, hogy ilyen kiváló estéje volt. Sok jó támadónk van, és közöttük neki is megvannak azok a különleges képességei, amelyek révén megváltoztathatjuk egy meccs menetét. Jó, hogy itt van velünk. Ez a két gól jót tesz az önbizalmának, jöhet a következő lépés.”
Az Opta adatai szerint Rashford a lövéseivel (6), az ellenfél 16-osán belüli labdaérintéseivel (10), cseleivel (5) és labdaszerzéseivel (6) is csapata legjobbja volt (minimum holtversenyben), márpedig e kategóriákat tekintve ilyen termékeny BL-meccse legutóbb 2015-ben volt Barcelona-játékosnak – úgy hívják, Lionel Messi.
„Csodálatos élmény a Barcelonában futballozni, mindig nagy csodálója voltam a csapatnak, az én generációm a Barca játékát nézve nőtt fel – ezek már Marcus Rashford szavai a mérkőzés után. – Számomra új játékfelfogást tanulhatok, mindezt nagyszerű labdarúgók társaságában, ettől jobb játékos leszek. Érzem, hogy Hansi Flick bízik bennem, ami nagyon sokat jelent nekem, reményeim szerint ez így is marad. Korábban is nagyra tartottam, és a közös munka tapasztalatai nagyon kellemesek.”
A Barca manchesteri kölcsöncsatára fejjel szerezte meg a vezetést az 58. percben, majd a 67. percben hatalmas bombával növelte az előnyt – utóbbit még a hazaiak szakvezetője, Eddie Howe is a „hihetetlen” jelzővel magasztalta.
„Valóban ott van a legszebbek között, amelyeket valaha szereztem, de nekem tetszett az első is, remek csapatmunka előzte meg – folytatta Rashford. – Boldog vagyok, hogy hozzájárulhattam a győzelemhez. Tudtuk, hogy nehéz este vár ránk, a Newcastle jól felépített csapat remek futballistákkal, senkinek sem könnyű itt a saját játékát játszani. Az első félidőben még csak próbálgattuk, a másodikban csináltuk jól igazán.”
Karrierje során Rashford 12-szer kezdett a Newcastle ellen, ezeken a meccseken tíz gólban játszott szerepet (hetet maga szerzett, hármat előkészített).
Góljai révén néhány újdonságot hozzátett a Barca történelméhez; ő az első, aki a katalánok színeiben lejátszott első BL-mérkőzésén két gólt szerzett idegenben; Harry Kane (Bayern München) után a második angol labdarúgó, aki külföldi csapathoz kerülve rögtön az első olyan mérkőzésén a kapuba talált, amelyiken angol csapat volt az ellenfél.
S hát az sem tegnap volt, amikor angol labdarúgó gólt szerzett a Barcelona színeiben az első számú európai kupasorozatban; Gary Lineker „lábnyoma” 1989 óta várt követőre.
„Minden futballista álmodik a Bajnokok Ligája megnyeréséről, ezt a reményt most a Barcelona játékosaként táplálom. Van esélyünk arra, hogy megnyerjük, őszintén hiszünk benne, meccsről meccsre haladva, folyamatosan javulva odaérhetünk.”
A Barca angoljának csütörtök esti játéka mellett a Newcastle szépítő gólját szerző Anthony Gordon sem ment el szó nélkül:
„Nehéz időszak áll mögötte, boldog vagyok, hogy túl van rajta. Pontosan tudom, hogy egy futballista mennyire magányosnak érzi magát, amikor nem mennek jól a dolgai. Sok munkával kijött a gödörből, és amikor legutóbb az angol válogatottnál találkoztunk, boldognak láttam. Jó srác, kellemes, szerény ember, és amikor elemében van, a világ legjobb futballistái közé tartozik. Ezen az estén így volt, két csodás gólt szerzett.”
EMLÉKEZTETŐ
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) 1–2 (0–0)
Newcastle, St. James' Park. V.: Glenn Nyberg (svéd)
NEWCASTLE: Pope – Trippier (Botman, 76.), Schär (A. Murhpy, 63.), Burn, Livramento – Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton (J. Murphy, 63.) – Elanga (Willock, 63.), A. Gordon, Barnes (Woltemade, 63.). Vezetőedző: Eddie Howe
BARCELONA: J. García – Koundé, R. Araújo, Cubarsí (Christensen, 69.), G. Martín (Eric García, 81.) – Pedri, F. de Jong – Raphinha (Dani Olmo, 81.), F. López (Casadó, 90+3.), Rashford – Lewandowski (Ferran Torres, 69.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Gordon (90.), ill. Rashford (58., 67.)