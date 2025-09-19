Rashford hatékony futballja a BL-rajton Messi 2015-ös produkcióját idézte

„Edzéseken mindig ilyen játékot látunk Rashfordtól, és most élesben is tanúi lehettünk annak, mit tud – értékelt Hans-Dieter Flick, a Barcelona vezetőedzője. – Örülök, hogy ilyen kiváló estéje volt. Sok jó támadónk van, és közöttük neki is megvannak azok a különleges képességei, amelyek révén megváltoztathatjuk egy meccs menetét. Jó, hogy itt van velünk. Ez a két gól jót tesz az önbizalmának, jöhet a következő lépés.”

Az Opta adatai szerint Rashford a lövéseivel (6), az ellenfél 16-osán belüli labdaérintéseivel (10), cseleivel (5) és labdaszerzéseivel (6) is csapata legjobbja volt (minimum holtversenyben), márpedig e kategóriákat tekintve ilyen termékeny BL-meccse legutóbb 2015-ben volt Barcelona-játékosnak – úgy hívják, Lionel Messi.

1 - Marcus Rashford ranked first or joint first for Barcelona for shots (6), touches in the opposition box (10), dribbles (5) and possession won (6) tonight - he was the first Barca player to produce those numbers in a #UCL match since Lionel Messi back in 2015. Flourishing. pic.twitter.com/q0rbn4VyPU — OptaJoe (@OptaJoe) September 18, 2025

„Csodálatos élmény a Barcelonában futballozni, mindig nagy csodálója voltam a csapatnak, az én generációm a Barca játékát nézve nőtt fel – ezek már Marcus Rashford szavai a mérkőzés után. – Számomra új játékfelfogást tanulhatok, mindezt nagyszerű labdarúgók társaságában, ettől jobb játékos leszek. Érzem, hogy Hansi Flick bízik bennem, ami nagyon sokat jelent nekem, reményeim szerint ez így is marad. Korábban is nagyra tartottam, és a közös munka tapasztalatai nagyon kellemesek.”

A Barca manchesteri kölcsöncsatára fejjel szerezte meg a vezetést az 58. percben, majd a 67. percben hatalmas bombával növelte az előnyt – utóbbit még a hazaiak szakvezetője, Eddie Howe is a „hihetetlen” jelzővel magasztalta.

„Valóban ott van a legszebbek között, amelyeket valaha szereztem, de nekem tetszett az első is, remek csapatmunka előzte meg – folytatta Rashford. – Boldog vagyok, hogy hozzájárulhattam a győzelemhez. Tudtuk, hogy nehéz este vár ránk, a Newcastle jól felépített csapat remek futballistákkal, senkinek sem könnyű itt a saját játékát játszani. Az első félidőben még csak próbálgattuk, a másodikban csináltuk jól igazán.”