Nagy BL-meccs Isztambulban, három magyar lehet a pályán!

Galatasaray–Liverpool FC a BL-ben. Magyar szempontból az egyik leginkább várt mérkőzést rendezik meg kedd este Isztambulban a Bajnokok Ligájában. Csak azért nem írjuk, hogy ez lesz nekünk a legérdekesebb találkozó, mert májusban Budapest, a Puskás Aréna ad otthont a döntőnek, márpedig a sorozat egyik nagy esélyese a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool FC…

Az Atlético Madrid elleni összecsapás után mindenesetre újabb nehéz csata vár a „vörösökre”. Mint ismert, a spanyolok ellen elhúzott 2–0-ra Arne Slot csapata, az Atleti azonban nem adta fel, küzdött, és egyenlíteni tudott. A hajrában aztán Szoboszlai Dominik szöglete után Virgil van Dijk fejelt a kapuba, kialakítva a 3–2-es végeredményt. Kedd este pedig Isztambulban, a Sallai Rolandot is felvonultató Galatasaray otthonában szerepel az angol bajnok. Ha minden jól megy, egyszerre három magyar futballista lesz a pályán.

A Galatasaraynak a kedd esti lesz a 330. nemzetközi kupamérkőzése és 25. alkalommal játszik angol csapat ellen. A Liverpoollal eddig négyszer mérkőzött meg a Bajnokok Ligájában, és hazai pályán egyelőre veretlen: 2002 decemberében 1–1-es döntetlent játszott a két együttes Isztambulban, 2006 decemberében pedig 3–2-re nyertek otthon a törökök. Sallai Roland meghatározó labdarúgó a Galatában, várhatóan ezúttal is ott lesz a kezdőben. A 28 éves magyar szélsőnek – aki 2017-ben a ciprusi APOEL színeiben futballozott a sorozatban – ez lesz a nyolcadik fellépése a BL-főtáblán, eddigi mérlege nem túl fényes: öt vereség mellett két döntetlent könyvelhetett el, gólja, illetve gólpassza sincs még. Egyelőre Szoboszlai Dominikkal szemben nyeretlen. Ötször találkoztak ellenfélként, igaz, még a Freiburg és az RB Leipzig játékosaként, két döntetlen mellett kétszer a rendes játékidőben nyertek a lipcseiek, a 2022-es Német Kupa-döntőben pedig tizenegyespárbajban múlták felül a Freiburgot. Sallai Roland a BL-ben és Szoboszlai Dominik ellen is nyeretlen

Nem kell egyébként olyan sokáig visszamenni az időben, hogy hasonlóra találjunk példát. Tavaly októberben az RB Leipzig–Liverpool FC (0–1) összecsapáson három magyar játékos (Gulácsi Péter, Willi Orbán, Szoboszlai Dominik) kapott kezdőként lehetőséget. Vagyis egymás után a második BL-kiírásban fordulhat ez elő! Persze kérdés, Kerkez Milos bekerül-e a kezdőbe. Az Atlético ellen csereként csak néhány percet kapott, és a This is Anfield-oldal hétfőn azt boncolgatta, hogy továbbra sem sikerült még felvennie a ritmust, ezért jobb lenne csak a kispadra nevezni.

Szintén érdekes lesz látni, hogy az angol bajnokcsapatot mennyire viselte meg a hétvégi, Crystal Palace elleni 2–1-es vereség. Mert papíron hiába jobb a Liverpool a Galatasaraynál, Isztambulban kőkemény csata vár rá. Az Atlético elleni győztes gólt szerző Virgil van Dijk szerint most az a legfontosabb, hogy a hétvégi botlás után higgadtak maradjanak.

„A legnagyobb kihívás, hogy nyugodtak maradjunk – idézte a klub hivatalos honlapja a holland védőt. – Sokszor elmondtam már, sohasem szabad túlságosan elszállni, de az sem jó, ha túl mélyre kerülünk. Egy-egy vereség nem a világ vége. Ugyanúgy kell dolgozni tovább, és figyelmen kívül hagyni a külső zajokat és kritikákat. Mi is tisztában vagyunk azzal, mikor futballozunk gyengébben, és a legutóbbi találkozón rosszul játszottunk. Főleg az első félidőben teljesítettünk a szintünk alatt, az volt az egyetlen szerencsénk, hogy nálunk véd a világ egyik legjobb kapusa, Alisson. Nem hinném, hogy aggódnunk kellene, de jobban kell futballoznunk, mert a Galata otthonában kifejezetten nehéz mérkőzés vár ránk.”