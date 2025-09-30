Videó: a Galatasaray-szurkolók tűzijátékkal zavarták meg Szoboszlaiékat az esti BL-meccs előtt

A Premier League címvédője, a Liverpool FC ma (kedden) este a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray otthonában lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában. A meccset megelőző éjszaka biztosan nem volt könnyű Szoboszlai Dominikék számára, hiszen a fanatikus isztambuli szurkolók az éjszaka kellős közepén, a Liverpool FC szállodája előtt kezdtek el tűzijátékozni.

Videó az éjszakai tűzijátékról: Galatasaray fans set off fireworks outside Liverpools hotel

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

18.45: Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport2)

18.45: Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh)

21.00: Chelsea FC (angol)–Benfica (portugál) (Tv: Sport1)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol)

21.00: Olympique Marseille (francia)–Ajax (holland)

21.00: Galatasaray (török)–Liverpool FC (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)