Nemzeti Sportrádió

Videó: a Galatasaray-szurkolók tűzijátékkal zavarták meg Szoboszlaiékat az esti BL-meccs előtt

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.09.30. 10:11
null
Címkék
Bajnokok Ligája Liverpool Galatasaray
A Premier League címvédője, a Liverpool FC ma (kedden) este a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray otthonában lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában. A meccset megelőző éjszaka biztosan nem volt könnyű Szoboszlai Dominikék számára, hiszen a fanatikus isztambuli szurkolók az éjszaka kellős közepén, a Liverpool FC szállodája előtt kezdtek el tűzijátékozni.

Videó az éjszakai tűzijátékról:

Galatasaray fans set off fireworks outside Liverpools hotel
byu/Shroft insoccer

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
18.45: Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport2)
18.45: Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Chelsea FC (angol)–Benfica (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Ajax (holland)
21.00: Galatasaray (török)–Liverpool FC (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)

 

Bajnokok Ligája Liverpool Galatasaray
Legfrissebb hírek

BL: nem játszik a Barcelona ellen a PSG aranylabdása és kapitánya sem

Bajnokok Ligája
12 perce

Súlyos vereségük után BL-üzemmódban a királyiak

Bajnokok Ligája
1 órája

Szívélyes fogadtatásra számíthat José Mourinho Londonban

Bajnokok Ligája
2 órája

Nagy BL-meccs Isztambulban, három magyar lehet a pályán!

Bajnokok Ligája
2 órája

Szoboszlai Dominik hősies tettéről beszél a brit sajtó

Angol labdarúgás
2025.09.28. 13:04

Arne Slot: Az első félidő után örülhettünk, hogy csak egy gól a hátrányunk...

Angol labdarúgás
2025.09.27. 19:40

A Crystal Palace 97. perces góllal megnyerte a veretlenek csatáját, és ismét kibabrált a Poollal!

Angol labdarúgás
2025.09.27. 18:10

A Liverpool kifizette Diogo Jota teljes bérét a támadó családjának

Angol labdarúgás
2025.09.25. 19:41
Ezek is érdekelhetik