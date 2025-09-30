Videó: a Galatasaray-szurkolók tűzijátékkal zavarták meg Szoboszlaiékat az esti BL-meccs előtt

Videó az éjszakai tűzijátékról:
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
18.45: Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport2)
18.45: Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Chelsea FC (angol)–Benfica (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Ajax (holland)
21.00: Galatasaray (török)–Liverpool FC (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)