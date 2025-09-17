„Megsebzett minket” – A Juve mestere a bírót kritizálta a Dortmund elleni 4–4 után

„Elkerülhető gólokat kaptunk. A pozitívum, hogy nagyszerű cserejátékosaim vannak, bárki képes megváltoztatni a meccs képét – idézte a La Gazzetta dello Sport a Juventus horvát mesterét, Igor Tudort, aki nem teljesen volt elégedett a végeredménnyel. – A második félidőben nagyot küzdöttünk, sok energiát tettünk bele a mérkőzésbe, és megmutattuk, hogy nagy szívünk van és nagyszerű a kispadunk.”

A szakember aztán kritizálta Francois Letexier játékvezetőt, aki szerinte az első félidőben nem vette észre Waldemar Anton kezezését a tizenhatoson belül: „A bíró megsebzett minket, hiszen tizenegyest kellett volna kapnunk. Ezt ki kell mondani, mert a mi büntetőnkkel és az ő büntetőjük nélkül négy kettőre is megnyerhettük volna a meccset. Nem volt jó estéje.”

„A kispadról beálló játékosok jelentik a különbséget, és ezek jó jelek. A meccsek igazából az utolsó húsz percben dőlnek el, és az eddigi négy találkozónk is ezt bizonyítja. A probléma, hogy az Inter elleni bajnokinkat három nappal ezelőtt játszottuk le: Yildiz fáradt volt, a félidőben le kellett volna cserélni. Thuram is elfáradt, és Conceicao is hiányzott a játékstílusunk miatt. Cambiaso tizenöt-húsz nap után először lépett pályára, Bremer pedig hosszú kihagyás után játszott először. Ezek a problémák mind számítanak, de nagyszerű a keretem, és elfogadjuk ezt a helyzetet. Mást nem tehetünk” – tette hozzá Tudor.