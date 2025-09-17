Kiakadt a Marseille edzője a Real Madrid második tizenegyese miatt

Mint ismert, a Real Madrid Kylian Mbappé két tizenegyesgóljával múlta felül az Olympique Marseille-t a Santiago Bernabéuban, de a hazaiak második, kezezésért megítélt büntetője finoman szólva is kétségesnek tűnt a visszajátszások alapján. A meccs után Roberto De Zerbi, az OM vezetőedzője is elmondta a véleményét az esetről: „A tizenegyes egy kicsit szégyenletes volt, ez sehol nem büntető. De meg sem fordul a fejemben az, hogy a kiállítás vagy valami hasonló kompenzálása miatt tették. Természetesen nem így van. Amikor azt mondom, hogy szégyenletes volt, akkor nincs mögötte semmilyen hátsó szándék. Csak azt mondom, hogy nem volt tizenegyes, és akkor is ezt gondolnám, ha a mi javunkra döntöttek volna.”

Az olasz szakember Daniel Carvajal kiállításáról is beszélt: „Az ilyen fej fej elleni összecsapások néha kicsit eltúlzottak, de ez a szabály.”

De Zerbihez hasonlóan egyébként a spanyol sajtó madridi része sem értett egyet a második megítélt tizenegyessel, amelyet Facundo Medina kezezése után fújt be a játékvezető: „Véleményem szerint a büntetőt nem helyesen ítélték meg, mivel természetes mozdulat volt. A játékos a földre vetette magát, és a kar nem kereste a labdát” – jelentette ki az esetről Pérez Burrull, korábbi játékvezető, a Radio Marca egyik szakkommentátora.

Franciaországban is nagyon nehezen tették túl magukat a történteken. A legerőteljesebben Samir Nasri, az OM korábbi kiváló labdarúgója, a Canal+ szakkommentátora fogalmazott a bosnyák Irfan Peljto ítéletéről: „Ez soha az életben nem tizenegyes! Mindenki, csapattól függetlenül azt kiabálta volna, hogy felháborító ez a büntető.”

A francia sajtóban is egyetértettek abban, hogy a játékvezető nagyon szigorú volt a kezezésnél. Az RMC Sport „szörnyűnek” nevezte az ítéletet a meccs utáni kommentárjában, a L'Équipe pedig „több mint vitatott ítéletként” számolt be a madridiak második tizenegyeséről.