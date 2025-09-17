Xabi Alonso elmondta, Vinícius Júnior miért nem volt kezdő a BL-nyitányon

„Tipikus BL-meccs volt, tele érzelemmel és fordulatokkal – kezdte Xabi Alonso. – Az első félóra fantasztikus volt, tetszett a tempó és az agresszív labdaszerzés. Sok helyzetünk volt, de nem tudtuk gólokra váltani őket, sőt, még hátrányba is kerültünk. A szünetben azonban hittünk a saját játékunkban, és bár a második félidőben csökkent az iram, továbbra is próbáltunk nyomást gyakorolni. A kiállítás után sem estünk össze, tíz emberrel is fegyelmezetten védekeztünk és megőriztük a győzelmet.”
A tréner kitért Dani Carvajal piros lapjára is: „Elkerülhető lett volna, kár érte. Erről mindenképp beszélünk majd.”
Alonso hangsúlyozta, hogy a sűrű menetrend miatt rotálni kell, ami azért került szóba, mert többek között Vinícius Júnior is kimaradt a kezdőcsapatból: „Mindenkire szükségünk van. Senki ne érezze magát mellőzöttnek, mert hosszú az idény, mindenki sorra kerül majd. Nem lehet elvárni, hogy valaki minden meccsen játsszon.”
Szóba került Trent Alexander-Arnold állapota is, akit az 5. percben kellett lecserélni: „Várnunk kell még egy kicsit, remélhetőleg nem olyan súlyos a helyzet, mint elsőre tűnt. Most kreatívnak kell lennünk és megoldást találnunk. Egy-két sérült már visszatért, így több lehetőségem van a következő mérkőzésre.” A tréner hozzátette, hogy akár három belső védős rendszerre is átállhatnak, hiszen több sokoldalú játékos is van a keretben.
A sajtótájékoztatón szóba került Arda Güler is, akit az edző taktikai okokból cserélt le: „Fejlődési fázisban van, a lehetőségekből tanul a jövőben. Jó úton halad, türelmesnek kell lennünk vele.”
Alonso méltatta Thibaut Courtois teljesítményét, valamint kiemelte Kylian Mbappét, aki immár 50 gólos a Real Madrid színeiben: „Kylian remek formában van, boldog vagyok, hogy vele dolgozhatok nap mint nap. Még sok közös feladat vár ránk.”
A tréner zárásként a fejlődésről beszélt: „Ez egy folyamat, három-négy hónap múlva sokkal jobbak leszünk. Most is rengeteg pozitívumot láttam, de a következetességben még javulhatunk. Jó úton járunk.”
A Real Madrid tehát győzelemmel rajtolt az idei Bajnokok Ligája alapszakaszában, Alonso pedig már most világossá tette: csapatát egységben, folyamatos rotációval és türelemmel szeretné csúcsra vezetni.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 2–1 (1–1)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 75 000 néző. Vezette: Peljto (bosnyák)
Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold (Carvajal, 5.), Militao, Huijsen, Carreras – Fe. Valverde, Tchouaméni, Güler (R. Asencio, 73.) – Mastantuono (Brahim D., 63.), Rodrygo (Vinícius Jr., 63.) – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Marseille: Rulli – Medina, Balerdi, Pavard (Egan-Riley, 87.), Emerson (Murillo, 78.) – Greenwood, Kondogbia (Vermeeren, 66.), Höjbjerg, Weah (Gouiri, 78.) – O'Riley (Paixao, 66.), Aubameyang. Vezetőedző: Roberto De Zerbi
Gólszerző: K. Mbappé (28., 82. – mindkettőt 11-esből), ill. Weah (23.)
Kiállítva: Carvajal (72.)