Xabi Alonso elmondta, Vinícius Júnior miért nem volt kezdő a BL-nyitányon

„Tipikus BL-meccs volt, tele érzelemmel és fordulatokkal – kezdte Xabi Alonso. – Az első félóra fantasztikus volt, tetszett a tempó és az agresszív labdaszerzés. Sok helyzetünk volt, de nem tudtuk gólokra váltani őket, sőt, még hátrányba is kerültünk. A szünetben azonban hittünk a saját játékunkban, és bár a második félidőben csökkent az iram, továbbra is próbáltunk nyomást gyakorolni. A kiállítás után sem estünk össze, tíz emberrel is fegyelmezetten védekeztünk és megőriztük a győzelmet.”

A tréner kitért Dani Carvajal piros lapjára is: „Elkerülhető lett volna, kár érte. Erről mindenképp beszélünk majd.”

Alonso hangsúlyozta, hogy a sűrű menetrend miatt rotálni kell, ami azért került szóba, mert többek között Vinícius Júnior is kimaradt a kezdőcsapatból: „Mindenkire szükségünk van. Senki ne érezze magát mellőzöttnek, mert hosszú az idény, mindenki sorra kerül majd. Nem lehet elvárni, hogy valaki minden meccsen játsszon.”