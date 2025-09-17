Nemzeti Sportrádió

Xabi Alonso elmondta, Vinícius Júnior miért nem volt kezdő a BL-nyitányon

2025.09.17. 07:20
Xabi Alonso összességében pozitívan értékelte az alapszakasz első fordulóját (Fotó: Getty Images)
A Bajnokok Ligája visszatért, a Real Madrid pedig a La Ligához hasonlóan győzelemmel kezdte a sorozatot. A madridiak hazai pályán 2–1-re múlták felül az Olympique Marseille-t kedden este. A siker főszereplője Kylian Mbappé volt, aki két büntetőt is értékesített, pedig Dani Carvajal kiállítása megnehezítette a csapat dolgát. A mérkőzést követően Xabi Alonso vezetőedző értékelt, aki először irányította a rekordgyőztes Realt a legrangosabb európai kupasorozatban.

„Tipikus BL-meccs volt, tele érzelemmel és fordulatokkalkezdte Xabi Alonso.Az első félóra fantasztikus volt, tetszett a tempó és az agresszív labdaszerzés. Sok helyzetünk volt, de nem tudtuk gólokra váltani őket, sőt, még hátrányba is kerültünk. A szünetben azonban hittünk a saját játékunkban, és bár a második félidőben csökkent az iram, továbbra is próbáltunk nyomást gyakorolni. A kiállítás után sem estünk össze, tíz emberrel is fegyelmezetten védekeztünk és megőriztük a győzelmet.”

A tréner kitért Dani Carvajal piros lapjára is: „Elkerülhető lett volna, kár érte. Erről mindenképp beszélünk majd.”

Alonso hangsúlyozta, hogy a sűrű menetrend miatt rotálni kell, ami azért került szóba, mert többek között Vinícius Júnior is kimaradt a kezdőcsapatból: „Mindenkire szükségünk van. Senki ne érezze magát mellőzöttnek, mert hosszú az idény, mindenki sorra kerül majd. Nem lehet elvárni, hogy valaki minden meccsen játsszon.”

Bajnokok Ligája
10 órája

Mbappé két büntetőt is gólra váltott, a Real Madrid legyőzte a Marseille-t

Alexander-Arnold az 5. percben megsérült, Carvajalt a 72. percben kiállították.

Szóba került Trent Alexander-Arnold állapota is, akit az 5. percben kellett lecserélni: „Várnunk kell még egy kicsit, remélhetőleg nem olyan súlyos a helyzet, mint elsőre tűnt. Most kreatívnak kell lennünk és megoldást találnunk. Egy-két sérült már visszatért, így több lehetőségem van a következő mérkőzésre.” A tréner hozzátette, hogy akár három belső védős rendszerre is átállhatnak, hiszen több sokoldalú játékos is van a keretben.

A sajtótájékoztatón szóba került Arda Güler is, akit az edző taktikai okokból cserélt le: „Fejlődési fázisban van, a lehetőségekből tanul a jövőben. Jó úton halad, türelmesnek kell lennünk vele.”

Alonso méltatta Thibaut Courtois teljesítményét, valamint kiemelte Kylian Mbappét, aki immár 50 gólos a Real Madrid színeiben: „Kylian remek formában van, boldog vagyok, hogy vele dolgozhatok nap mint nap. Még sok közös feladat vár ránk.”

A tréner zárásként a fejlődésről beszélt: „Ez egy folyamat, három-négy hónap múlva sokkal jobbak leszünk. Most is rengeteg pozitívumot láttam, de a következetességben még javulhatunk. Jó úton járunk.”

A Real Madrid tehát győzelemmel rajtolt az idei Bajnokok Ligája alapszakaszában, Alonso pedig már most világossá tette: csapatát egységben, folyamatos rotációval és türelemmel szeretné csúcsra vezetni.

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 2–1 (1–1)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 75 000 néző. Vezette: Peljto (bosnyák)
Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold (Carvajal, 5.), Militao, Huijsen, Carreras – Fe. Valverde, Tchouaméni, Güler (R. Asencio, 73.) – Mastantuono (Brahim D., 63.), Rodrygo (Vinícius Jr., 63.) – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Marseille: Rulli – Medina, Balerdi, Pavard (Egan-Riley, 87.), Emerson (Murillo, 78.) – Greenwood, Kondogbia (Vermeeren, 66.), Höjbjerg, Weah (Gouiri, 78.) – O'Riley (Paixao, 66.), Aubameyang. Vezetőedző: Roberto De Zerbi
Gólszerző: K. Mbappé (28., 82. – mindkettőt 11-esből), ill. Weah (23.)
Kiállítva: Carvajal (72.)

