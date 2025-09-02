Nemzeti Sportrádió

Kady a Fradiról: „A tiszteletnek kell elsőbbséget élveznie, de ott ez nem így volt...”

2025.09.02. 09:16
Kady Borgesék alaposan megünnepelték a Ferencváros kiejtését (Fotó: Qarabag)
Kady Borges Qarabag Ferencváros
Közel egy héttel a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-selejtező után az m4sport.hu-nak nyilatkozott a Qarabag brazil támadója, Kady Borges, aki korábban maga is viselte a zöld-fehér mezt. Az azeri bajnok a hazai veresége ellenére 5–4-es összesítéssel továbbjutott, így a BL főtábláján szerepelhet, míg a Fradi az Európa-ligában folytathatja ősszel.

Kady Borges a párharc előtt nem kívánt nyilatkozni, de ígéretéhez híven a visszavágót követően az m4sport.hu rendelkezésére állt. Elmondása szerint hatalmas ünneplés követte a győzelmet:

„Nagy buli volt a lefújás után. A családom, a rajongók, a klub alkalmazottai és mi, játékosok is régóta vártunk arra, hogy ismét a legjobbak között szerepeljünk a BL-ben” – idézte fel a találkozó utáni pillanatokat Kady, aki most először léphet pályára a Bajnokok Ligája főtábláján.

Viharos ferencvárosi távozás

Kady 2024 nyarán érkezett a Ferencvároshoz az orosz Krasznodartól, ám mindössze fél év után, februárban szerződést bontott vele a klub. Júlio Romao érkezett helyette, a brazil pedig visszatért korábbi csapatához, a Qarabaghoz. Korábban az m4sport.hu-nak azt nyilatkozta, nem ő akart távozni, hanem a klub döntése volt a váltás. Ezt később Hajnal Tamás sportigazgató cáfolta.

Most azonban Kady egyértelművé tette érzéseit: „Természetesen elégtételt érzek a továbbjutás után. Nem a játékosok miatt, jól kijöttem mindenkivel, hanem azért, mert amikor elhagytam a klubot, az rossz szájízzel járt. Úgy gondolom, mindenekelőtt a tiszteletnek kell elsőbbséget élveznie, de ott ez nem így volt. Amikor valahol nem tartanak rád igényt, előjön az érzés, hogy bizonyítanod kell. Rájöttem, nekem nem kell senkinek semmit bizonyítanom. Ha valahol nem értékelnek, majd máshol megteszik.”

Bajnokok Ligája
2025.08.27. 20:44

Hiába győzött idegenben a Ferencváros, lemaradt a Bajnokok Ligája főtáblájáról

Negyvenöt perc játék után három gólra volt a hosszabbítástól a Ferencváros, a Qarabag a kapusa utolsó perces bravúrjainak köszönheti továbbjutását.

Fontos szerep a párharcban

A brazil játékos gólpasszal is hozzájárult a Qarabag budapesti fordításához, amikor Musa Qurbanly találatát készítette elő. Visszaemlékezése szerint tudták, hogy nehéz mérkőzés vár rájuk: „Mivel az első mérkőzésen pozitív eredményt értünk el, a visszavágó jobban kedvezett nekik. Sok gól született hosszú labdákból, kissé elvesztettük az irányítást. De hál’ Istennek, végül minden jól alakult. Hogy mi az erősségünk? A lényeg, hogy az ellenféltől függetlenül próbáljuk a saját játékunkat játszani. Mi focizni akarunk, ez teszi a Qarabagot Qarabaggá.”

A meccs egyik emlékezetes jelenete volt, amikor Kady a tizenegyes előtt jelezte kapusának, merre várja Varga Barnabás lövését. Bár Mateusz Kochalski a másik irányba vetődött, így gól született, a brazil nem hibáztatta társát: „Sokat edzettem Vargával, tudom, mik az erősségei. Úgy gondoltam, egy ilyen fontos mérkőzésen az erős lövését választja majd – igazam lett. Ugyanakkor soha nem haragudnék emiatt, a csapattársamnak nagyon gyorsan kellett döntést hoznia.”


Elit társaságban

A Qarabag a BL-főtáblán több topcsapat ellen is pályára lép majd, köztük a Chelsea, a Liverpool, a Benfica vagy éppen a Napoli vár rájuk. Kady szerint a kihívás hatalmas, de óriási lehetőség is: „Itt az ideje, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk magunkból. A Bajnokok Ligájában a világ legjobbjai gyűlnek össze, meg kell mutatnunk a tudásunkat, meg kell próbálnunk jól játszani. Be kell fogadnunk a tapasztalatot, és alkalmaznunk az életben.”

