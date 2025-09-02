Kady a Fradiról: „A tiszteletnek kell elsőbbséget élveznie, de ott ez nem így volt...”

Kady Borges a párharc előtt nem kívánt nyilatkozni, de ígéretéhez híven a visszavágót követően az m4sport.hu rendelkezésére állt. Elmondása szerint hatalmas ünneplés követte a győzelmet:

„Nagy buli volt a lefújás után. A családom, a rajongók, a klub alkalmazottai és mi, játékosok is régóta vártunk arra, hogy ismét a legjobbak között szerepeljünk a BL-ben” – idézte fel a találkozó utáni pillanatokat Kady, aki most először léphet pályára a Bajnokok Ligája főtábláján.

Viharos ferencvárosi távozás

Kady 2024 nyarán érkezett a Ferencvároshoz az orosz Krasznodartól, ám mindössze fél év után, februárban szerződést bontott vele a klub. Júlio Romao érkezett helyette, a brazil pedig visszatért korábbi csapatához, a Qarabaghoz. Korábban az m4sport.hu-nak azt nyilatkozta, nem ő akart távozni, hanem a klub döntése volt a váltás. Ezt később Hajnal Tamás sportigazgató cáfolta.

Most azonban Kady egyértelművé tette érzéseit: „Természetesen elégtételt érzek a továbbjutás után. Nem a játékosok miatt, jól kijöttem mindenkivel, hanem azért, mert amikor elhagytam a klubot, az rossz szájízzel járt. Úgy gondolom, mindenekelőtt a tiszteletnek kell elsőbbséget élveznie, de ott ez nem így volt. Amikor valahol nem tartanak rád igényt, előjön az érzés, hogy bizonyítanod kell. Rájöttem, nekem nem kell senkinek semmit bizonyítanom. Ha valahol nem értékelnek, majd máshol megteszik.”