Julián Álvarez nem játszik a Liverpool elleni BL-meccsen

2025.09.16. 13:32
Fotó: Getty Images
Nem léphet pályára a Liverpool otthonában sorra kerülő szerdai Bajnokok Ligája-nyitányon Julián Álvarez, az Atlético Madrid világbajnok argentin futballistája.

A 25 éves támadó a térdével bajlódik, ami miatt le is kellett cserélni a Villarreal ellen megnyert bajnoki meccs félidejében.

A 48-szoros válogatott csatár az előző idényben 29 gólt szerzett a madridi együttesben, a jelenlegiben négy tétmérkőzésen egyszer volt eredményes.

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool címvédőként négy fordulót követően egyedüli százszázalékos csapatként vezeti a Premier League-et.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
2025. szeptember 16., kedd
18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol)
18.45: PSV Eindhoven (holland)–Union SG (belga)
21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Marseille (francia)
21.00: Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)
21.00: Tottenham (angol)–Villarreal (spanyol)
2025. szeptember 17., szerda
18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Ajax (holland)–Inter (olasz)
21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol)
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz)
2025. szeptember 18., csütörtök
18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia)
18.45: FC Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol)
21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)

 

Liverpool Atlético Madrid Bajnokok Ligája Julián Álvarez
