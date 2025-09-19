Húsz éve rajtolt a Barcelona idegenbeli győzelemmel a BL-ben

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet a spanyol bajnoki címvédő Newcastle-ban aratott sikere (1–2) kapcsán emlékeztetett rá, hogy a katalán együttes 2005. szeptember 14-én, Brémában kezdett 2-0-s győzelemmel a Werder vendégeként. A szerdai 2–1-es diadal letéteményese ráadásul angol volt: Marcus Rashford előbb fejjel, majd távoli bombagóllal vette be az angol csapat kapuját. A debütáns a második angol, aki nagy európai kupában szerepelt a Barca színeiben Gary Lineker után, ő 24 alkalommal lépett pályára a katalánoknál 1986 és 1989 között.

Kiemelten foglalkozott az elemzés a Monaco 4–1-es vereségével is, amelyet a francia bajnokságban játszó csapat a belga Club Brugge vendégeként szenvedett el. A hercegségbeli együttes az első félidőben három gólt is kapott, a BL-ben hasonló legutóbb 2018. november 6-án fordul elő vele, érdekesség, hogy akkor is a belga csapat volt az ellenfele. Nem vet jó fényt a Monacóra az sem, hogy az utóbbi nyolc Bajnokok Ligája-találkozóján javára megítélt tizenegyesekből a csütörtökivel együtt hatot kihagyott.

Az Eintracht Frankfurt–Galatasaray (5–1) meccs kapcsán az IFFHS azt emelte ki, hogy a német csapat legutóbb 65 éve szerzett legalább öt gólt a BL-ben, illetve az előd BEK-ben játszott mérkőzésen: 1960. május 5-én a Glasgow Rangerst verte 6–3-ra.

A Manchester City–Napoli (2–0) összecsapás érdekességeként pedig azt említette a visszatekintés, hogy az angol együttes veretlenül vívta meg az elmúlt 22 hazai mérkőzését (19 győzelem, 3 döntetlen) a Bajnokok Ligája csoportkörében, illetve alapszakaszában a Lyontól 2018. szeptember 19-én elszenvedett 2–1-es vereség óta.

BAJNOKOK LIGÁJA

1. forduló, csütörtöki mérkőzések

FC Bruges (belga)–Monaco (francia) 4–1

FC Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német) 2–2

Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török) 5–1

Manchester City (angol)–Napoli (olasz) 2–0

Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) 1–2

Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah) (kazah) 4–1