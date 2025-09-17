Guardiolát nem lepte meg De Bruyne remek nápolyi idénykezdete

„Természetesen örülök neki, hogy Kevin visszatér, már várom, hogy találkozzak vele a mérkőzés után. Nem ér meglepetésként a kiváló idénykezdete, az ő szintjén játszó futballistáknak a szó klasszikus értelmében alkalmazkodniuk sem kell. Egy kivételes tehetséggel megáldott játékosról beszélünk, aki kulcspasszokat ad, előkészít és gólokat szerez a támadóharmadban” – jellemezte korábbi tanítványát Pep Guardiola.

„Jól kell kezdenünk ezt a sorozatot. A korábbi évekhez képest több mérkőzés vár ránk, de egy rossz eredmény a nyitómeccsen megnehezítheti a dolgunkat a folytatásban. Az előző évadban az Interrel játszottunk döntetlent, s bízunk benne hogy idén jobb eredményt érünk majd el” – tette hozzá a katalán szakember.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

CSÜTÖRTÖKI MECCSEK

18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)

18.45: Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)

21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!