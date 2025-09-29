Nemzeti Sportrádió

Barca–PSG: Luis Enrique a hiányzók miatt kesereg, Lewandowski lehagyhatja Neymart

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.09.29. 13:36
null
Dembélé, Doué és Marquinhos sem lehet ott a Barca elleni BL-rangadón (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ousmane Dembélé Lamine Yamal FC Barcelona Paris Saint-Germain Luís Enrique Bajnokok Ligája
Sem Hansi Flick, sem Luis Enrique nem tudja a legjobb csapatát pályára küldeni a szerdai FC Barcelona–Paris Saint-Germain mérkőzésen, amelyen a 105 gólos Robert Lewandowski megelőzheti Neymart, Evaristót és Zaldúát a klub legjobb góllövőinek örökranglistáján.

Úgy nézni egy Barcelona–PSG meccset, hogy mindkét csapatból öt-hat kulcsjátékos hiányzik… Szerintem ez nagyon sajnálatos, úgy az edzők, mint a szurkolók szempontjából” – idézi Luis Enriquét, a Paris Saint-Germain vezetőedzőjét a Sports Illustrated.

Valóban, a párizsiak főnökének – 2015-ben, eddig utolsóként, ő vezette Bajnok Ligája-győzelemre a katalánokat – van némi igaza, hiszen egészen elképesztően hosszú és tekintélyes azoknak a listája, akik kisebb-nagyobb sérülés miatt kénytelenek lesznek kihagyni a BL ligafázisának egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzését.

A vendég francia csapatból egészen biztosan nem lehet ott a Lluís Companys Stadionban a friss aranylabdás Ousmane Dembélé, valamint Désiré Doué és Marquinhos, de erős kétségek fogalmazódtak meg Fabián Ruíz, Joao Neves, Hvicsa Kvarachelia és Vitinha egészségi állapotával kapcsolatban is.

Meg kell várnunk az egészségügyi stáb jelentését azzal kapcsolatban, milyen állapotban vannak – utalt a kétséges esetekre a PSG mestere. – Pozitívnak kell maradnunk, mert tudnunk kell kezelni ezt a szituációt. A Paris Saint-Germain nem az egyetlen csapat, amelynek sérültjei vannak, az ilyen sűrű versenynaptár mellett az minden klubbal előfordul.”

Valóban, a sérültek listája a házigazdáknál sem sokkal rövidebb. A régóta hátproblémákkal küszködő Marc-André ter Stegen mellett megsérült az első számú kapus, Joan García is, de rajtuk kívül Raphinhára, Gavira és Fermín Lópezre sem számíthat Hansi Flick, s Alejandro Baldé játéka is igencsak kérdéses. Az egyetlen igazán jó hír a német edzőnek, hogy az Aranylabda-szavazás második helyén végző Lamine Yamal ott lehet a Montjuic-hegyen szerda este.

Minden bizonnyal ott lesz a pályán Robert Lewandowski is, aki a Real Sociedad 2–1-es legyőzése alkalmával szerezte meg 105. gólját gránátvörös-kékben, ezzel bekerült minden idők 20 legjobb Barca-góllövője közé – ezt már a Barca hivatalos honlapján olvashattuk. Lewandowski jelenleg olyan nagyságokkal áll holtversenyben, mint Evaristo, Neymar vagy Zaldúa, és akár még ebben az idényben bekerülhet a legjobb tíz közé – ehhez még 24 találatra lesz szüksége.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ 
2. FORDULÓ
Október 1., szerda
21.00: FC Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 

 

Ousmane Dembélé Lamine Yamal FC Barcelona Paris Saint-Germain Luís Enrique Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

La Liga: ismét Dzsiddában lesz a spanyol Szuperkupa

Spanyol labdarúgás
18 perce

Fordított a Barcelona a Real Sociedad ellen

Spanyol labdarúgás
18 órája

Dembélé simán előzte meg Yamalt – megvannak az Aranylabda pontszámai

Minden más foci
2025.09.26. 20:37

Kuvaitban rendezik a Francia Szuperkupa-mérkőzést – hivatalos

Francia labdarúgás
2025.09.26. 17:28

Lamine Yamal visszatért a pályára – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.09.26. 15:40

Bajban a PSG: Marquinhos is kidőlt az FC Barcelona elleni BL-meccs előtt

Francia labdarúgás
2025.09.26. 13:23

Sergio Ramos Busquetsről: A futball elvesztette az egyik legzseniálisabb középpályást

Spanyol labdarúgás
2025.09.26. 10:15

A Barca egy nem mindennapi góllal hátrányba került, de végül begyűjtötte a három pontot

Spanyol labdarúgás
2025.09.25. 23:36
Ezek is érdekelhetik