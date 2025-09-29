Barca–PSG: Luis Enrique a hiányzók miatt kesereg, Lewandowski lehagyhatja Neymart

„Úgy nézni egy Barcelona–PSG meccset, hogy mindkét csapatból öt-hat kulcsjátékos hiányzik… Szerintem ez nagyon sajnálatos, úgy az edzők, mint a szurkolók szempontjából” – idézi Luis Enriquét, a Paris Saint-Germain vezetőedzőjét a Sports Illustrated.

Valóban, a párizsiak főnökének – 2015-ben, eddig utolsóként, ő vezette Bajnok Ligája-győzelemre a katalánokat – van némi igaza, hiszen egészen elképesztően hosszú és tekintélyes azoknak a listája, akik kisebb-nagyobb sérülés miatt kénytelenek lesznek kihagyni a BL ligafázisának egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzését.

A vendég francia csapatból egészen biztosan nem lehet ott a Lluís Companys Stadionban a friss aranylabdás Ousmane Dembélé, valamint Désiré Doué és Marquinhos, de erős kétségek fogalmazódtak meg Fabián Ruíz, Joao Neves, Hvicsa Kvarachelia és Vitinha egészségi állapotával kapcsolatban is.

„Meg kell várnunk az egészségügyi stáb jelentését azzal kapcsolatban, milyen állapotban vannak – utalt a kétséges esetekre a PSG mestere. – Pozitívnak kell maradnunk, mert tudnunk kell kezelni ezt a szituációt. A Paris Saint-Germain nem az egyetlen csapat, amelynek sérültjei vannak, az ilyen sűrű versenynaptár mellett az minden klubbal előfordul.”

Valóban, a sérültek listája a házigazdáknál sem sokkal rövidebb. A régóta hátproblémákkal küszködő Marc-André ter Stegen mellett megsérült az első számú kapus, Joan García is, de rajtuk kívül Raphinhára, Gavira és Fermín Lópezre sem számíthat Hansi Flick, s Alejandro Baldé játéka is igencsak kérdéses. Az egyetlen igazán jó hír a német edzőnek, hogy az Aranylabda-szavazás második helyén végző Lamine Yamal ott lehet a Montjuic-hegyen szerda este.

Minden bizonnyal ott lesz a pályán Robert Lewandowski is, aki a Real Sociedad 2–1-es legyőzése alkalmával szerezte meg 105. gólját gránátvörös-kékben, ezzel bekerült minden idők 20 legjobb Barca-góllövője közé – ezt már a Barca hivatalos honlapján olvashattuk. Lewandowski jelenleg olyan nagyságokkal áll holtversenyben, mint Evaristo, Neymar vagy Zaldúa, és akár még ebben az idényben bekerülhet a legjobb tíz közé – ehhez még 24 találatra lesz szüksége.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

Október 1., szerda

21.00: FC Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia)