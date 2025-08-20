Szektorbezárással és pénzbírsággal büntette az FTC-t az UEFA

Mint ismert, az FTC 3–0-ra győzött hazai pályán a Ludogorec ellen, a BL-selejtező 3. körének visszavágóján, és továbbjutott a rájátszásba, ám a IX. kerületiek a Ludogorec elleni párharc budapesti mérkőzésén történtek miatt büntetést kaptak az UEFA-tól. A szervezet közlése szerint a szurkolók rasszista magatartása és az átjárók elzárása miatt 30 ezer eurós (kb. 12 millió forint) büntetésben részesült az FTC, amely emellett két évre felfüggesztett szektorbezárást (B2) is kapott.

A zöld-fehérek a 3–0-ra megnyert visszavágónak köszönhetően 4–1-es összesítéssel jutottak túl a Ludogorecen, a selejtező playoffját viszont a Qarabag elleni hazai 3–1-es vereséggel kezdték.