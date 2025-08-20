Nemzeti Sportrádió

Szektorbezárással és pénzbírsággal büntette az FTC-t az UEFA

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.20. 20:26
null
Megbüntette az FTC-t az UEFA (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
Címkék
Bajnokok Ligája BL-selejtező FTC UEFA Bajnokok Ligája-selejtező Ferencváros
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi bizottsága 30 ezer eurós (kb. 12 millió forint) pénzbírsággal és szektorbezárással büntette a Ferencvárosi TC-t a labdarúgó Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében rendezett, Ludogorec elleni hazai mérkőzésen történtek miatt.

Mint ismert, az FTC 3–0-ra győzött hazai pályán a Ludogorec ellen, a BL-selejtező 3. körének visszavágóján, és továbbjutott a rájátszásba, ám a IX. kerületiek a Ludogorec elleni párharc budapesti mérkőzésén történtek miatt büntetést kaptak az UEFA-tól. A szervezet közlése szerint a szurkolók rasszista magatartása és az átjárók elzárása miatt 30 ezer eurós (kb. 12 millió forint) büntetésben részesült az FTC, amely emellett két évre felfüggesztett szektorbezárást (B2) is kapott.

A zöld-fehérek a 3–0-ra megnyert visszavágónak köszönhetően 4–1-es összesítéssel jutottak túl a Ludogorecen, a selejtező playoffját viszont a Qarabag elleni hazai 3–1-es vereséggel kezdték.

 

Bajnokok Ligája BL-selejtező FTC UEFA Bajnokok Ligája-selejtező Ferencváros
Legfrissebb hírek

FTC: „Lesznek kompromisszumok” – fejlemények Abu Fani átigazolási ügyében

Labdarúgó NB I
7 órája

Robbie Keane: Az ellenfél már elhiszi, hogy továbbjutott, és ez reményt ad

Bajnokok Ligája
13 órája

Egy lépésre a BL-től a meggyőző győzelmet arató Qarabag – azeri lapszemle

Bajnokok Ligája
14 órája

„Kétgólos hátrány azért még nem a világvége” – Varga Barnabás a Qarabag elleni továbbjutási esélyekről

Bajnokok Ligája
22 órája

Három gólt kapott a Rangers, a Crvena zvezda is hazai vereség után várja a BL-selejtező visszavágóját

Bajnokok Ligája
22 órája

A második félidőben jött a feketeleves – két góllal nyert a Qarabag az FTC ellen Budapesten

Bajnokok Ligája
22 órája

A Joseph, Varga kettőssel támad a Ferencváros a Qarabag ellen – kezdők

Bajnokok Ligája
Tegnap, 19:53

Adama Traoré távozott a Ferencvárostól – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:28
Ezek is érdekelhetik