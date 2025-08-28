Robbie Keane kekeckedő kérdések kereszttűzébe került

Sosem hálás feladat a kieső fél vezetőedzőjeként részt venni a mérkőzést követő sajtótájékoztatón – különösképpen akkor, ha a szakember és a helyi média valóságérzékelése között szakadék tátong. Márpedig Bakiban a Ferencváros 3–2-es győzelme után a helyi újságírók teljesen máshogy értékelték Robbie Keane szavait és megnyilvánulásait, mint azt az ír tréner gondolta. Az azeri kollégák azt vetették a szemére, hogy csapata három találatánál túlzottan hevesen ünnepelt, viselkedését provokatívnak és tiszteletlennek minősítették – az erre vonatkozó kérdésen Robbie Keane fennakadt, hiszen ő maga más megvilágításban látta a történteket.

„Maga megőrült!? – kérdezett vissza a Ferencváros mestere. – Azt akarják, hogy ha gólt szerzünk, ácsorogjak mozdulatlanul a kispad mellett és ennyi? Hogy az edző robotként viselkedjen? Ezt senki sem szeretné látni, a szurkolók ugyanis az érzelmekre és a küzdőszellemre kíváncsiak. A meccs után nyugodt és laza vagyok, de nem elvárható, hogy mérkőzés közben ne ünnepeljen a stáb. Megjegyzem, nem emlékszem rá, hogy mi harsányabban örültünk volna, mint amikor a Qarabag játékosai a kispadunk előtt futottak el. Sőt, Budapesten az ellenfél edzője is ünnepelt a góljaiknál."

Felhánytorgatták neki a mérkőzést megelőző nyilatkozatát, amelyet a helyi sajtó túlzottan magabiztosnak minősített – mi semmi kivetnivalót nem találtunk benne, Robbie Keane szerint is félreértelmezték szavait.

„Nem emlékszem, hogy azt mondtam volna, mi jutunk tovább, annyit jegyeztem meg, hogy minden körülmények között hiszek a csapatom sikerében, és abban, hogy győzhetünk – szerintem nagy a különbség, nem voltam arrogáns. Sikerült megnyernünk a meccset, csakhogy a hazai vereséggel elúszott a továbbjutás, amit nehéz megemészteni."

Ezután arról faggatták, sajnálja-e, hogy januárban Kady eligazolt a Ferencvárostól és visszatért a Qarabaghoz, de mint azt Robbie Keane diplomatikusan elmondta, mindössze két hetet töltött a brazil középpályással, akit jó játékosnak tart, de remek képességű futballisták állnak az ő rendelkezésére a poszton. Az azeri újságírók kérdései azonban itt nem értek véget: felvetették, átok ül-e a magyar rekordbajnokon, mondván, hiába távozott Sztanyiszlav Csercseszov és érkezett Robbie Keane, a Qarabag ismét kiejtette a Ferencvárost.

„Ha nem tévedek, ez volt a második alkalom, hogy a Qarabag búcsúztatta a klubot, de ez nem a vezetőedző személyéről szól, a labdarúgás csapatsport. Senkit sem vehetek elő a kiesés miatt, hiszen a srácok mindent megtettek a zöld-fehér mezért. Sajnálom a játékosaimat, de férfiként kell viselnünk, ami történt."

Csattanós választ adott arra, mire viheti a Qarabag a Bajnokok Ligájában: nem érdekli, mi lesz az azeri együttessel, kizárólag saját csapatára összpontosít. A sajtóesemény végére jutott egy élcelődő megjegyzés is. Az egyik helyi újságíró rákérdezett, mit gondol arról, hogy a nagyszerű játékoskarriert befutó Robbie Keane vereséget szenvedett a futball terén kis országnak számító Azerbajdzsán egyik klubjától.

„Semmi köze nincs az edzői munkámnak ahhoz, milyen játékos voltam. Ez nem a Robbie Keane-show, hanem a csapat élete, amelyben együtt dolgozunk a sikerekért. Különben a Qarabagnak semmi köze sincs az azeri válogatotthoz, külföldieket alkalmaz. Ha a klub segíteni akarja hazája válogatottját, járjon olyan utat, mint mi: a legtöbb meccsen öt-hat magyar szerepel nálunk, közülük hatan meghívót kaptak a nemzeti csapatba."

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

QARABAG (azeri)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (2–1)

Baku (Baki), Tofik Bahramov Stadion, 30 000 néző. Vezette: Clément Turpin (Nicolas Danos, Alexis Auger) – franciák

QARABAG: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, K. Medina, Cafarguliyev (T. Bayramov, 84.) – Pedro Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (Addai, 69.), Kady (Kascsuk, 90+5.), Zoubir (Kouakou, 85.) – Axundzade (Qurbanli, 90+4.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov

FTC: Dibusz – I. Cissé, Ötvös (Pesics, a szünetben), Raemaekers – Makreckis, Kanikovszki, N. Keita (Tóth A., 73.), Levi (Cadu, a szünetben), O'Dowda (Nagy B., 69.) – Joseph (Gruber, 73.), Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Leandro Andrade (25.), Zoubir (45.), ill. Joseph (12.), Varga B. (55. – 11-esből), Tóth A. (82.)

Továbbjutott: a Qarabag 5–4-es összesítéssel

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!